Đậu phụ mang nấu với thứ này, 15 phút sau có món ngon đậm đà đưa cơm

Nấu gì hôm nay 29/03/2020 16:50

Thay vì mang rán hay sốt cà chua, bạn hãy học cách làm đậu phụ rim tôm để có món ăn ngon ngọt, giàu dinh dưỡng và cực đưa cơm cho cả gia đình.

Vợ học cách làm đậu phụ rim tôm, đảm bảo chồng con vét sạch nồi cơm, ăn hết vẫn cứ thòm thèm mãi không thôi.

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Với cách làm đậu phụ rim tôm này, 15 phút sau bạn đã có món ăn cực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Có rất nhiều món ngon với đậu phụ như đậu phụ rán mỡ hành, đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua hay đậu phụ xào cùng với các loại rau cũng rất hấp dẫn. Thế nhưng, chỉ khi lấy đậu phụ thử nấu cùng tôm bạn mới có món ăn đậm đà khó quên, cay cay nồng đượm, ăn mãi không chán.

- 500g tôm tươi.

- 2 bìa đậu phụ.

- Vài tép tỏi băm.

- 1 mẩu gừng, ớt bột.

Gia vị: Nước tương, muối, dầu ăn, tương ớt, rượu nấu ăn.

Cách làm đậu phụ rim tôm đơn giản tại nhà

- Tôm rửa sạch, cắt bỏ đầu đuôi rồi lột bỏ vỏ, lấy phần chỉ đen dọc sống lưng cho thật sạch. Sau đấy, bạn cho tôm vào bát lớn, ướp cùng với chút nước tương, rượu và dùng đũa trộn đều cho ngấm gia vị.

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Sơ chế nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

- Đậu phụ rửa lại với nước, dùng khăn giấy thấm khô bề mặt rồi đặt lên thớt thái khối. Cho đậu phụ vào rán vàng đều bề mặt rồi vớt ra, để ráo dầu.

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Bạn nên cho nước sôi để tiết kiệm thời gian - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nồi lên bếp, thêm chút dầu rồi cho tỏi, ớt bột vào đảo đều cho dậy mùi thơm. Kế đến, bạn cho chút nước vào nồi, đun đến khi sôi thì thêm đậu phụ vào nấu trong khoảng 5 phút. Lúc này, bạn cho tôm đã ướp, mẩu gừng tươi vào rồi đậy nắp lại, tiếp tục rim khoảng 5 phút rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn là được.

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Chỉ mất khoảng 15 phút món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Múc đậu phụ rim tôm ra đĩa, thái hành lá rắc lên trên thì bạn đã hoàn thành. Khi ăn, đậu phụ mềm thơm cộng với vị ngọt của tôm, đậm đà của nước sốt và hơi cay của ớt sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm đầm ấm, ngon miệng.

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Chúc bạn ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công cùng món ngon với tôm này!

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