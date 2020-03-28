Mẹ đảm tiết lộ công thức ướp thịt nướng gia truyền, đảm bảo ai ăn cũng ghiền

Nấu gì hôm nay 28/03/2020 17:03

Hãy quên thịt luộc nhàm chán đi, với cách ướp thịt nướng ngon này, bạn chẳng cần đi đâu mà vẫn được thưởng thức món ăn ngon như nhà hàng năm sao.

Khi đã quá ngán thịt luộc hay kho, chị em hãy học ngay cách ướp thịt nướng ngon này để có thể trổ tài với gia đình. Chẳng cần “cơm hàng cháo chợ”, cũng không phải chi quá nhiều tiền bạn vẫn có món nướng ngon đãi người thân.

cach uop thit nuong ngon 1
Với cách ướp thịt nướng ngon này bạn chẳng cần ra ngoài hàng vẫn có món ăn hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm thịt lợn nướng ngon, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau.

- 500g thịt lợn vai.

- Vài nhánh hành lá.

- 1 củ tỏi.

- 1 thìa canh mật ong.

Gia vị: Muối, nước mắm, đường, dầu hào, tiêu, dầu ăn và chút hạt nêm.

Cách ướp thịt lợn nướng ngon

- Hành lá rửa thật sạch, bỏ phần lá úa rồi thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, băm thật nhuyễn rồi để riêng.

- Thịt lợn sau khi mua về mang rửa với nước muối và chút gừng đập dập. Lấy gừng chà xát lên khắp bề mặt thịt đẻ khử sạch mùi hôi của thịt lợn. Sau đấy, bạn ngâm trong nước muối gừng này khoảng 10 phút rồi rửa lại cho thật sạch, để ráo.

cach uop thit nuong ngon 2
Ướp thịt trong 2 tiếng để ngấm đều gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt thịt lên thớt, thái thành những miếng vừa phải rồi dùng chày dần cho thớ thịt mềm ra. Công đoạn này sẽ giúp thịt khi ướp nhanh thấm gia vị, không bị dai, cứng khi nướng.

- Cho thịt lợn vào tô lớn, sau đấy ướp với muối, nước mắm, đường, dầu hào, tiêu, dầu ăn, mật ong và hạt nêm theo tỷ lệ mỗi loại gia vị 1 thìa café. Dùng đũa trộn lên cho thật đều rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng tô, ướp trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng.

cach uop thit nuong ngon 3
Thịt lợn nướng bằng than hoa vẫn là ngon nhất - Ảnh minh họa: Internet

- Khi thịt đã ngấm đều gia vị, bạn chỉ việc mang nướng với bếp than hoặc lò nướng cho chín thì đã có thể thưởng thức món nướng ngon quyến rũ này.

Thịt nướng có thể ăn cùng với cơm, hoặc dùng cùng bún và rau sống với nước mắm chua ngọt sẽ cho bạn món bún thịt nướng chẳng khác ngoài hàng.

cach uop thit nuong ngon 4
Thịt lợn nướng có thể ăn kèm với bún hay cơm, bánh mì đều ngon - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công cùng món ngon với thịt lợn này!

Quên kho đi, tôm mang nấu thế này ăn mãi không chán, hao cơm vô cùng

Quên kho đi, tôm mang nấu thế này ăn mãi không chán, hao cơm vô cùng

Thay vì kho hay hấp, bạn hãy thử ngay cách làm tôm chiên giòn xóc muối tiêu này, đảm bảo chồng con dù kén ăn đến mấy cũng gắp lia lịa.

Xem thêm
Từ khóa:   món nướng ngon món ngon với thịt lợn món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ