Mẹ đảm tiết lộ công thức ướp thịt nướng gia truyền, đảm bảo ai ăn cũng ghiền

Để làm thịt lợn nướng ngon, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau.

Khi đã quá ngán thịt luộc hay kho, chị em hãy học ngay cách ướp thịt nướng ngon này để có thể trổ tài với gia đình. Chẳng cần “cơm hàng cháo chợ”, cũng không phải chi quá nhiều tiền bạn vẫn có món nướng ngon đãi người thân.

- 1 củ tỏi.

- 1 thìa canh mật ong.

Gia vị: Muối, nước mắm, đường, dầu hào, tiêu, dầu ăn và chút hạt nêm.

Cách ướp thịt lợn nướng ngon

- Hành lá rửa thật sạch, bỏ phần lá úa rồi thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, băm thật nhuyễn rồi để riêng.

- Thịt lợn sau khi mua về mang rửa với nước muối và chút gừng đập dập. Lấy gừng chà xát lên khắp bề mặt thịt đẻ khử sạch mùi hôi của thịt lợn. Sau đấy, bạn ngâm trong nước muối gừng này khoảng 10 phút rồi rửa lại cho thật sạch, để ráo.

Ướp thịt trong 2 tiếng để ngấm đều gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt thịt lên thớt, thái thành những miếng vừa phải rồi dùng chày dần cho thớ thịt mềm ra. Công đoạn này sẽ giúp thịt khi ướp nhanh thấm gia vị, không bị dai, cứng khi nướng.

- Cho thịt lợn vào tô lớn, sau đấy ướp với muối, nước mắm, đường, dầu hào, tiêu, dầu ăn, mật ong và hạt nêm theo tỷ lệ mỗi loại gia vị 1 thìa café. Dùng đũa trộn lên cho thật đều rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng tô, ướp trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng.

Thịt lợn nướng bằng than hoa vẫn là ngon nhất - Ảnh minh họa: Internet

- Khi thịt đã ngấm đều gia vị, bạn chỉ việc mang nướng với bếp than hoặc lò nướng cho chín thì đã có thể thưởng thức món nướng ngon quyến rũ này.

Thịt nướng có thể ăn cùng với cơm, hoặc dùng cùng bún và rau sống với nước mắm chua ngọt sẽ cho bạn món bún thịt nướng chẳng khác ngoài hàng.

Thịt lợn nướng có thể ăn kèm với bún hay cơm, bánh mì đều ngon - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công cùng món ngon với thịt lợn này!