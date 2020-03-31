Đừng sốt chua ngọt nữa, sườn làm như thế này mới khiến chồng mê cơm vợ nấu!

- Sườn: 800g (ít hơn hoặc nhiều hơn tùy số lượng người ăn).

Với hướng dẫn cách làm sườn nướng dưới đây đảm bảo bạn sẽ khiến cả gia đình gắp lia lịa, thổi bay nồi cơm chỉ trong chớp mắt.

- Các loại gia vị ướp sườn: 2 muỗng canh nước sốt hoisin (có trong các siêu thị), 2 muỗng canh nước tương đậm đặc, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh mật ong, ¼ muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 mẩu gừng thái lát.

- Hỗn hợp phết lên sườn: 1 muỗng canh mật ong, ½ muỗng canh nước sốt ướp sườn ở trên, ½ muỗng canh nước nóng.

Các bước chế biến

- Đầu tiên, bạn chặt sườn thành miếng vừa ăn. Cho sườn vào bát ngâm trong khoảng 30 phút để sườn ra hết máu thừa. Bạn thay nước một lần sau 10 phút ngâm đầu tiên. Sau đó, vớt sườn ra để ráo, cho vào một cái tô.

Cho sườn vào tô ngâm để cho ra hết máu thừa - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp theo, bạn cho tất cả các nguyên liệu ướp sườn đã được chuẩn bị sẵn vào một bát và trộn đều. Đổ hỗn hợp gia vị vào ướp sườn trong khoảng 4 tiếng hoặc có thể để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh.

- Khi đã ướp xong, đặt giấy bạc lên khay nướng. Sau đó xếp sườn vào, bọc giấy bạc lại. Trước đó, bạn làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C.

- Cuối cùng, bạn cho sườn vào lò nướng trong khoảng 40 phút. Cho sườn ra, dùng cọ phết nước mật ong lên, cho thêm ít tỏi băm và hạt tiêu vào.

Phết mật ong, cho ít tỏi và hạt tiêu lên sườn - Ảnh minh họa: Internet

Tăng nhiệt độ lò nướng lên 200 độ C và nướng thêm 10 phút là bạn đã hoàn thành món sườn nướng ngon miệng cho cả nhà.

Thành phẩm

Vậy là chỉ các bước đơn giản, bạn đã có ngay đĩa sườn nướng tại nhà ngon như ăn ở nhà hàng. Khi ăn, bạn rắc một chút vừng trắng lên sườn nướng cho thêm phần hấp dẫn.

Rắc ít vừng trắng lên đĩa sườn nướng để trang trí cho đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Món ăn này có thể ăn với cơm nóng hoặc làm món nhắm cho ông xã cũng rất tuyệt.

Chúc các bạn thành công cùng món ngon với sườn heo này nhé!