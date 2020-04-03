Thấy tôi dùng nước cam để nấu cơm ai cũng ngạc nhiên, đến khi ăn thử mới ngỡ ngàng

Nấu gì hôm nay 03/04/2020 20:22

Nếu bạn cảm thấy những bữa cơm mỗi ngày đang đơn điệu, bạn hãy thử ngay cách nấu cơm cam với những nguyên liệu dễ kiếm này.

Đa phần chị em chỉ mới biết đến món cơm nấu trong trái dừa, cơm nấu với trái dứa mà chưa được biết cơm nấu trong vỏ cam, nước cam. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách nấu cơm cam để các mẹ nội trợ có thêm món ngon cho bữa cơm gia đình.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Cam: 2 quả cam, bạn có thể sử dụng nhiều hơn nếu gia đình có nhiều thành viên.

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Sử dụng quả cam để nấu cơm cam - Ảnh minh họa: Internet

- Gạo nếp: 500gr, điều chỉnh lượng gạo nếp tùy theo khẩu phần ăn của các thành viên trong gia đình (bạn cũng có thể sử dụng gạo tẻ để thay thế).

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Gạo nếp là nguyên liệu dùng để nấu cơm cam - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt ba chỉ: 200gr.

- Bột sắn dây: 50gr.

- Gia vị: Muối, nước mắm, hành lá, hành băm, tiêu, ớt.

2. Cách nấu cơm cam 

Bước 1:

- Cắt đôi quả cam, khoét múi cam ra để lấy vỏ cam. Phần nước cam bạn để ra bát riêng.

- Sau đó, bạn đem gạo nếp ra vò và ngâm gạo nếp với nước nóng khoảng 15 đến 20 phút rồi vớt gạo nếp ra và đem trộn với muối.

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Cắt đôi quả cam bỏ gạo nếp vào vỏ cam - Ảnh minh họa: Internet

- Chia nhỏ phần gạo nếp vừa vớt ra vào các phần vỏ cam cho đều, thêm nước cam vào mỗi phần gạo trong vỏ cam.

 Bước 2:

- Sau khi cho nước cam vào trong gạo nếp thì bạn đem đi hấp.

- Đậy nắp vung lại đến khi nồi nước sôi thì vặn vừa lửa để cơm nếp chín đều.

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Đem phần cơm cam hấp chín - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nếu phần vung không kín có thể sử dụng khăn hoặc vải để phủ lên cho đỡ thoát hơi và giọt nước không bị nhỏ xuống cơm.

Bước 3:

- Khi chờ cơm chín, bạn cần đem thịt ba chỉ ra cắt nhỏ. Sau đó, ướp thịt ba chỉ với nước mắm, hành, tiêu, ớt.

- Bắc chảo lên, cho phần thịt đã ướp vào chảo rang chín. Bạn có thể lựa chọn thái nhỏ thịt hoặc băm thịt nếu nhà có con nhỏ.

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Thịt ba chỉ cắt nhỏ ướp và rang - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi rang thịt chín xong, nên pha một thìa bột sắn dây với nước lọc rồi cho vào thịt để thịt có độ kết dính.

Bước 4:

- Khi cơm đã chín, bạn cần hớt cơm ra cho đỡ đầy rồi đắp thịt vừa rang lên trên.

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Món cơm cam thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nếu chưa ăn ngay bạn nên tiếp tục để cơm trong nồi đến khi nào ăn thì đem ra để món ăn giữ được độ nóng.

3. Thành phẩm

Khi cho cơm cam ra, bạn chỉ cần cắt đôi hoặc cắt làm 4 miếng nhỏ để vừa ăn. Bạn có thể ăn luôn cả phần vỏ cam mà không hề bị đắng và rất thơm.

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Cắt cơm cam ra làm 4 miếng nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thực hiện thành công với món cơm ngon này cho bữa cơm gia đình thêm đẹp mắt, ngon miệng.

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Từ khóa:   cơm cam quả cam gạo nếp

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