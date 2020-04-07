Bật mí công thức vàng để có nồi cá kho tộ ngon đúng điệu, chuẩn vị Nam Bộ

Vào bếp 07/04/2020 22:47

Đây chính là cách làm cá kho tộ ngon được đầu bếp chuyên nghiệp bật mí, bạn hãy lưu lại ngay để có món cá đúng vị, đậm đà và không hề bị tanh.

Nội dung bài viết

Ắt hẳn bạn đã ăn cá kho tộ ở ngoài hàng rất nhiều lần, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì bạn cũng không thể nấu được món cá có mùi vị ngon như thế. Đừng nản lòng, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cá kho tộ ngon, chuẩn vị Nam Bộ và không hề tanh, miếng cá chắc, thơm đến bất ngờ.

cach lam ca kho to ngon 1
Món cá kho tộ chuẩn vị Nam Bộ, ai ăn thử cũng ghiền - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món ngon với cá này, bạn có thể dùng các loại cá da trơn như cá lóc, cá trê, cá ba sa, cá hú. Hôm nay chúng tôi sẽ dùng cá hú để nấu món kho ngon này.

- 5 lát cá hú.

- 250g thịt ba chỉ.

- Vài tép tỏi.

- 1 mẩu gừng.

- Ớt tươi, hành lá, hành tím.

Gia vị: muối, nước mắm, đường, dầu ăn, nước tương.

Cách làm cá kho tộ ngon đúng điệu

Sơ chế nguyên liệu

- Mang cá rửa với nước muối, sau đấy ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ hoàn toàn máu thừa. Bạn cũng có thể ngâm cá trong nước vo gạo hoặc nước pha với giấm cũng sẽ khử mùi tanh của cá hiệu quả. 

cach lam ca kho to ngon 2
Bạn có thể làm cá kho tộ với cá hú - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng khăn giấy thấm khô cá, cho vào tô lớn ướp cùng với 1 thìa muối, 1,5 thìa đường, 3 thìa canh nước mắm, 1 thìa tiêu, 1 thìa dầu ăn và ớt thái nhỏ.

- Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn rồi để riêng vào bát.

- Hành lá, ớt thái nhỏ. 

cach lam ca kho to ngon 3
Ướp cá trong khoảng 15 phút cho thấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy một cái bát, cho khoảng 5 thìa canh nước mắm, 7 thìa canh nước tương và 3 thìa canh đường, thêm nước vào rồi khuấy cho đến khi đường tan hết là được.

Cách nấu cá kho tộ

- Cho dầu ăn vào nồi, khi dầu nóng thì trút hành tím và ớt vào phi cho thơm. Kế đến, bạn cho thịt ba chỉ vào đảo đến khi thịt săn lại, gần chín thì cho cá đã ướp vào nồi. 

cach lam ca kho to ngon 4
Khi nước sốt sệt lại thì món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn trút phần nước gia vị đã pha vào nồi, kho cá với lửa vừa. Khi cá bắt đầu sôi thì bạn vặn nhỏ lửa, thêm chút nước và nấu đến khi cá thấm đều gia vị, nước sốt sền sệt thì tắt bếp.

Thành phẩm 

cach lam ca kho to ngon 5
Chúc bạn ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Múc cá ra đĩa, sau đấy rắc thêm chút gừng thái sợi, hạt tiêu, hành lá thái nhỏ và ớt thái lát lên trên thì món ăn đã hoàn thành.

Chúc bạn thành công với món kho ngon này!

Ướp thịt với đầy đủ gia vị rồi cho vào nồi kho là sai, đây mới là cách kho thịt đúng nhất

Ướp thịt với đầy đủ gia vị rồi cho vào nồi kho là sai, đây mới là cách kho thịt đúng nhất

Cho muối vào ướp với thịt ngay từ đầu là sai, bạn hãy nhớ cách kho thịt ngon này để có món thịt mềm thơm, đậm vị nhưng không hề bị ngấy.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với cá cách làm cá kho ngon Cá kho tộ

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ