Bật mí công thức vàng để có nồi cá kho tộ ngon đúng điệu, chuẩn vị Nam Bộ

Ắt hẳn bạn đã ăn cá kho tộ ở ngoài hàng rất nhiều lần, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì bạn cũng không thể nấu được món cá có mùi vị ngon như thế. Đừng nản lòng, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cá kho tộ ngon , chuẩn vị Nam Bộ và không hề tanh, miếng cá chắc, thơm đến bất ngờ.

Để thực hiện món ngon với cá này, bạn có thể dùng các loại cá da trơn như cá lóc, cá trê, cá ba sa, cá hú. Hôm nay chúng tôi sẽ dùng cá hú để nấu món kho ngon này.

- 250g thịt ba chỉ.

- Vài tép tỏi.

- 1 mẩu gừng.

- Ớt tươi, hành lá, hành tím.

Gia vị: muối, nước mắm, đường, dầu ăn, nước tương.

Cách làm cá kho tộ ngon đúng điệu

Sơ chế nguyên liệu

- Mang cá rửa với nước muối, sau đấy ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ hoàn toàn máu thừa. Bạn cũng có thể ngâm cá trong nước vo gạo hoặc nước pha với giấm cũng sẽ khử mùi tanh của cá hiệu quả.

Bạn có thể làm cá kho tộ với cá hú - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng khăn giấy thấm khô cá, cho vào tô lớn ướp cùng với 1 thìa muối, 1,5 thìa đường, 3 thìa canh nước mắm, 1 thìa tiêu, 1 thìa dầu ăn và ớt thái nhỏ.

- Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn rồi để riêng vào bát.

- Hành lá, ớt thái nhỏ.

Ướp cá trong khoảng 15 phút cho thấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy một cái bát, cho khoảng 5 thìa canh nước mắm, 7 thìa canh nước tương và 3 thìa canh đường, thêm nước vào rồi khuấy cho đến khi đường tan hết là được.

Cách nấu cá kho tộ

- Cho dầu ăn vào nồi, khi dầu nóng thì trút hành tím và ớt vào phi cho thơm. Kế đến, bạn cho thịt ba chỉ vào đảo đến khi thịt săn lại, gần chín thì cho cá đã ướp vào nồi.

Khi nước sốt sệt lại thì món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn trút phần nước gia vị đã pha vào nồi, kho cá với lửa vừa. Khi cá bắt đầu sôi thì bạn vặn nhỏ lửa, thêm chút nước và nấu đến khi cá thấm đều gia vị, nước sốt sền sệt thì tắt bếp.

Thành phẩm

Chúc bạn ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Múc cá ra đĩa, sau đấy rắc thêm chút gừng thái sợi, hạt tiêu, hành lá thái nhỏ và ớt thái lát lên trên thì món ăn đã hoàn thành.

Chúc bạn thành công với món kho ngon này!