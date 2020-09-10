Trong quá trình mang thai, chế độ dinh dưỡng của các mẹ bầu cần phải được đặc biệt quan tâm. Vì nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe của mẹ và sự phát triển của bé. Một trong những chủ đề dinh dưỡng được quan tâm là các loại hạt. Liệu bà bầu ăn hạt dẻ có tốt không? Bà bầu nên ăn các loại hạt vào thời điểm nào? Hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này trong bài viết dưới đây.

Ngoài ra, hạt dẻ còn có nhiều công dụng rất tốt đối với sức khỏe con người như: làm giảm các triệu chứng suy tĩnh mạch mạn tính, chống viêm hiệu quả, chống oxy hóa, bảo vệ làn da, ức chế các tế bào ung thư…

Trong hạt dẻ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người như: vitamin C, B1, B2, B6, omega-3, canxi, đồng, mangan, kali, protein, carbs, riboflavin… Hạt dẻ chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo, là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Ăn nhiều chất xơ sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm mức cholesterol, điều chỉnh lượng đường trong máu, giữ cho đường ruột khỏe mạnh.

Hạt dẻ chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo, là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn hạt dẻ có tác dụng gì?

Ngoài các tác dụng phòng chống các bệnh ở trên thì hạt dẻ đặc biệt giúp các mẹ bầu có hệ cơ bắp và xương chắc khỏe. Lý do là trong hạt dẻ chứa nhiều vitamin C, protein, sắt, kẽm… các chất này giúp cơ bắp của bà bầu chắc khỏe hơn. Lượng canxi dồi dào trong hạt dẻ cũng làm cho hệ xương chắc khỏe. Từ đó trong quá trình mang thai, các mẹ bầu sẽ hạn chế được tình trạng đau lưng, chuột rút,… đồng thời giúp thai nhi phát triển tốt hơn.

Hơn thế, hạt dẻ còn giúp mẹ bầu có giấc ngủ sâu hơn nhờ các dưỡng chất như: vitamin B1, B2 và đặc biệt là mangan. Lý do là trong thời gian này mẹ bầu thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó chịu do không hấp thụ đủ chất, lưu thông máu lên não ít, dẫn đến mất ngủ. Các chất trên giúp cải thiện đáng kể tình trạng này, giúp các mẹ bầu dễ lưu thông máu.

Bà bầu ăn hạt dẻ có tốt không?

Đây là câu hỏi được rất nhiều các mẹ bầu băn khoăn nhưng qua những phân tích trên thì câu trả lời chắc chắn là có, ăn hạt dẻ đúng cách, đúng liều lượng sẽ giúp cả mẹ và bé khỏe mạnh. Hạt dẻ giúp khẩu phần ăn của các mẹ bầu thêm đa dạng, cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng góp phần vào quá trình phát triển của thai nhi.

Hạt dẻ giúp khẩu phần ăn của các mẹ bầu thêm đa dạng - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt tốt cho bà bầu

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười hay còn gọi là hồ trăn, chúng chứa rất nhiều dưỡng chất như: vitamin E, kẽm, sắt, selen… giúp chống oxy hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhờ chứa nhiều chất xơ. Hạt dẻ có thể được biến tấu thành nhiều món ăn như: snack hỗn hợp hạt, trái cây khô, các loại bánh…

Hạt dẻ cười hay còn gọi là hồ trăn, chúng chứa rất nhiều dưỡng chất như: vitamin E, kẽm, sắt, selen - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng

Đậu phộng giúp các mẹ bầu bổ sung lượng protein, folate dồi dào và còn chứa đồng, mangan, biotin… từ đó hỗ trợ tốt cho sự phát triển trí não và cột sống của thai nhi.

Quả óc chó

Trong quả óc chó có chứa nhiều omega-3, vitamin, khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe trí não cho mẹ và bé.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, ngoài ra còn chứa nhiều chất khoáng như đồng, mangan, phốt pho… giúp cải thiện hệ tiêu hóa, điều chỉnh lượng đường trong máu, huyết áp. Từ đó giúp giảm nguy cơ tiền sản giật ở phụ nữ mang thai.

Hạt Mắc ca

Hạt Mắc ca hay Macadamia chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất… giúp cân bằng tốt hệ tiêu hóa, kiểm soát lượng đường trong máu và giảm viêm.

Hạt Mắc ca hay Macadamia chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài 5 loại hạt bổ dưỡng kể trên, bạn có thể sử dụng các loại hạt khác như: hạt chia, hạt sen, hạt bí, hạt đác, hạt điều, hạt hướng dương…

Những lưu ý khi dùng các loại hạt cho mẹ bầu

Khi dùng các loại hạt các mẹ bầu nên lưu ý các vấn đề sau đây để đảm bảo sức khỏe như:

Trạng thái hạt mang lại giá trị dinh dưỡng khác nhau

Đối với hạt đã bóc vỏ phải được bảo quản trong hộp kín hoặc tủ lạnh để tránh ôi thiu. Hạt rang trong dầu sẽ chứa lượng calo không cần thiết và protein cao. Còn hạt nướng sẽ thơm ngon hơn nhưng bù lại sẽ giảm hàm lượng dinh dưỡng.

Liều lượng và thời gian dùng

Không thể phủ nhận công dụng tuyệt vời của các loại hạt nhưng bạn không thể ăn quá nhiều. Thời gian bạn dùng mỗi loại hạt trong ngày đôi khi sẽ khác nhau, mỗi loại hạt có một khoảng thời gian cơ thể hấp thu hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến thời hạn sử dụng của các loại hạt này. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng các loại hạt thường xuyên trong quá trình mang thai.

Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng các loại hạt thường xuyên trong quá trình mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn hạt dẻ đúng cách sẽ mang lại vô số lợi ích tuyệt vời cho cả mẹ và bé. Hạt dẻ nói riêng và các loại hạt nói chung luôn là những cái tên hàng đầu cần bổ sung trong quá trình mang thai. Để đảm bảo an toàn trong quá trình mang thai, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi có ý định dùng bất kỳ loại hạt nào thường xuyên. Mong những chia sẻ về chủ đề trên có thể giúp ích cho các bạn.