Trong và sau thai kỳ bà bầu ăn bưởi có tốt không?

Bưởi là một loại cây to, có chiều cao trung bình từ 3m đến 4m nếu ở tuổi trưởng thành. Vỏ thân cây bưởi có màu vàng nhạt, quả hình cầu to, lớp vỏ ngoài dày, màu sắc của bưởi tùy theo giống cây trồng. Toàn thân cây bưởi có rất nhiều công dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng.

Theo Tây y, vỏ hạt bưởi có thể trích lấy pectin, một chất có tác dụng cầm máu. Dịch ép múi bưởi có thể dùng làm thuốc chữa tiêu khát và thiếu vitamin C. Bên cạnh đó, bột than bưởi có tác dụng chữa bệnh chốc đầu ở trẻ em. Chính vì những công dụng trên mà quả bưởi trở thành một loại quả yêu thích và an toàn đối với cả mẹ bầu.

Giá trị dinh dưỡng của bưởi với phụ nữ có thai

Bưởi có giá trị dinh dưỡng đối với mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Quả bưởi có chứa những chất dinh dưỡng có lợi cho mẹ bầu như:

Vitamin C.

Vitamin B6.

Chất Kali.

Chất Magie.

Chất xơ.

Những thành phần trên mặc dù không tồn tại với hàm lượng lớn nhưng lại rất phong phú, đảm bảo cung cấp đa dạng chất dinh dưỡng cho cơ thể của mẹ bầu.

Lợi ích của bưởi đối với thai kỳ

Có khả năng giảm thai nghén

Ăn bưởi giúp mẹ bầu giảm ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet

Ở ba tháng đầu của thai kỳ, phần lớn các mẹ bầu đều phải trải qua quá trình ốm nghén mệt mỏi. Trong số những sản phẩm có công dụng giảm ốm nghén, bưởi là một loại quả được yêu thích. Mẹ bầu có thể sử dụng vỏ bưởi để nấu nước uống, cách làm này có tác dụng giảm buồn nôn hiệu quả. Cách thực hiện như sau:

Đầu tiên bạn rửa sạch 15g vỏ bưởi.

Sau đó bạn nấu vỏ bưởi cùng với 300ml nước. Ở bước này bạn đun vỏ bưởi thật kỹ.

Sau khi nước vỏ bưởi đã sôi kỹ, bạn tắt bếp và lọc lấy 150ml nước.

Bạn chia lượng nước thu được thành 3 lần để uống hàng ngày, dùng trước bữa ăn khoảng 20 phút.

Mẹ bầu cần duy trì uống nước vỏ bưởi từ 3 đến 5 ngày để giảm bớt tình trạng ốm nghén.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Trong thời gian thai kỳ, táo bón luôn là vấn đề khiến chị em khó chịu, tình trạng này khiến quá trình tiêu hóa bị gián đoạn, gây ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe của người mẹ mà còn đến sức khỏe của thai nhi. Chất xơ cùng vitamin có trong bưởi giúp cho hiện tượng táo bón giảm xuống và dần dần chấm dứt.

Bên cạnh đó, các chất điện giải của bưởi cũng có tác dụng bù nước cho cơ thể mẹ bầu đồng thời cải thiện tình trạng sức khỏe của hệ tiêu hóa. Mẹ bầu có thể kết hợp nấu bưởi cùng cùng gừng, trần bì và đường đỏ để đẩy lùi hiện tượng đau bụng.

Giảm tình trạng căng thẳng

Mẹ bầu giảm stress nhờ ăn bưởi - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng stress cũng là vấn đề nhức nhối của các mẹ bầu do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể. Với tình trạng này, bưởi chính là giải pháp dành cho các mẹ bầu với hàm lượng lớn vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhờ có những công dụng này, nếu mẹ bầu thường xuyên bổ sung bưởi vào thực đơn sẽ có thể tăng cường sức đề kháng, giảm căng thẳng trong thời kỳ mang thai.

Giảm tình trạng viêm họng và cảm cúm

Trong Đông y, bưởi là loại quả có tính ôn nên có tác dụng chữa bệnh cảm cúm và viêm họng hiệu quả. Khi mắc phải các triệu chứng như đau đầu, sổ mũi hay viêm họng, mẹ bầu có thể dùng bưởi để lùi các triệu chứng gây bệnh.

Giảm lượng cholesterol trong máu

Bưởi có hàm lượng chất xơ và hợp chất pectin, những chất này có tác dụng như vị thuốc với khả năng giãn mạch tự nhiên đồng thời giảm lượng cholesterol trong máu. Bạn nên đưa bưởi vào chế độ dinh dưỡng có tác dụng hỗ trợ, không nên phụ thuộc vì nó không phải là thuốc chữa bệnh, bạn nên sử dụng thuốc khi cần thiết.

Có khả năng duy trì cân nặng cho mẹ bầu

Bưởi giúp mẹ bầu duy trì cân nặng - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu có thể bổ sung bưởi vào thực đơn của mình để duy trì cân nặng nhờ các dưỡng chất như vitamin, khoáng chất và chất xơ. Đây là những chất dinh dưỡng giúp cho hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh. Hơn thế nữa, bưởi tạo cho cơ thể cảm giác no lâu khiến mẹ bầu không thèm đồ ăn vặt. Các mẹ có thể tham khảo thêm các món ăn từ bưởi để giảm cân một cách nhanh chóng.

Có khả năng hạ huyết áp và ngăn ngừa tiền sản giật

Theo thống kế, có đến 8% phụ nữ khi mang thai mắc chứng tiền sản giật. Hậu quả của triệu chứng này nếu nhẹ là sinh non nhưng nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong nếu không được theo dõi cẩn thận.

Khi mang thai lần đầu, nếu mẹ bầu mắc phải chứng tiền sản giật thì có khả năng rất lớn trong lần mang thai triệu chứng này sẽ tái phát. Người có nguy cơ mắc chứng tiền sản giật cao nhất là những người có tiền sử bị cao huyết áp.

Trong bưởi có chứa cả chất Kali và chất Lycopene với hai tác dụng là hạ huyết áp và ngăn ngừa các vấn đề huyết áp khác liên quan đến việc mang thai.



Dùng bưởi có khả năng ngăn ngừa huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã trả lời cho câu hỏi bà bầu ăn bưởi có tốt không? Bưởi thực sự rất tốt cho mẹ bầu bởi nó cung cấp đa dạng các loại chất dinh dưỡng cũng như mang đến rất nhiều công dụng đối với các triệu chứng trong thai kỳ. Các mẹ hãy bổ sung bưởi trong thực đơn của mình để tăng sức đề kháng của cả mẹ và bé trong trước và sau thai kỳ.