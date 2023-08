Hướng dẫn cách nấu cháo cua đồng cho bé ăn dặm cực kỳ bổ dưỡng

Bé mấy tháng tuổi thì ăn được cua đồng?

Cua đồng là một loại hải sản. Hầu hết các mẹ đều e ngại cho con ăn hải sản bởi chúng có chứa nhiều chất dễ gây dị ứng cho trẻ. Chính vì vậy, trẻ từ 7 tháng tuổi trở đi mới nên tập làm quen với hải sản. Các mẹ nên cho bé ăn từ từ để giúp bé thích nghi dần dần. Với những bé có cơ địa dễ dị ứng, mẹ nên cẩn thận.

Trẻ từ 7 tháng tuổi trở đi mới nên tập làm quen với cua đồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo cua đồng cho bé không bị tanh

Cua đồng thuộc họ hải sản nên chắc chắn sẽ có mùi tanh, nếu không sơ chế kỹ thì sẽ gây mùi khó chịu cho trẻ, khiến trẻ khó ăn đồng thời không đảm bảo an toàn cho bé. Hiện nay trong siêu thị, các cửa hàng cũng có bán cua đồng làm sẵn, nhưng để an toàn nhất, các mẹ nên mua cua đồng tươi, có càng to, lưng gù rồi về tự sơ chế.

Các bước sơ chế cua đồng để không có mùi tanh đơn giản như sau:

Ngâm cua vào trong 1 xô nước rồi dùng que khuấy, thay nước cho đến khi thấy bùn đất đã hết thì vớt cua ra. Bước này sẽ mất khoảng 1-2 tiếng.

Ngâm cua đồng trong xô nước để ra hết đất bùn - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, tách phần mai cứng bên trên con cua rồi khều lấy phần gạch vàng ra.

Sau đó, bóc tiếp phần yếm dưới bụng và mắt cua rồi cho vào bát tô, thêm chút muối và xóc đều. Ngâm cùng nước muối pha loãng trong khoảng 30 phút để loại bỏ hết giun sán, ký sinh trùng gây bệnh. Sau đó, rửa lại thật sạch và để ráo nước.

Cho cua vào cối giã nhuyễn hoặc xay nhuyễn bằng máy. Sau khi xay nhuyễn xong thì cho nước vào, bóp kỹ rồi lọc qua rây để thu được phần thịt cua. Thực hiện 2-3 lần như vậy rồi bỏ phần xác con cua đi.

Cho cua vào cối giã nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Cho nồi thịt cua lên bếp, cả phần gạch cua rồi đun nhỏ lửa, khuấy đều để thịt cua không bị dính ở đáy nồi. Khi nồi sôi thì ngừng khuấy, chờ phần thịt cua đông lại thì vớt ra tô để nấu cháo cua đồng cho bé ăn dặm.

Cách nấu cháo cua đồng cho bé ăn dặm với bí đỏ

Cua đồng giàu đạm còn bí đỏ giàu vitamin A. Khi 2 nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ tạo nên một món cháo ăn dặm cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng cho bé yêu.

Món cháo cua đồng bí đỏ thơm ngon hấp dẫn cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu nấu cháo gồm có: 100gr cua đồng và 100gr bí đỏ, cháo trắng ninh nhừ, gia vị (nước mắm, dầu cá hồi, muối, hành củ).

Các thực hiện:

Sơ chế cua như các bước như trên.

Hành khô băm nhỏ, làm nóng dầu ăn rồi cho hành khô vào phi thơm lên, cho gạch cua vào đảo đều, thêm chút nước mắm cho đậm đà.

Bí đỏ thái miếng nhỏ rồi hấp nhừ.

Cho cháo trắng đã ninh nhừ đun sôi lên rồi cho gạch cua vào đun cùng. Cho bí đỏ vào cùng và dùng thìa tán nhừ, nhuyễn ra, đợi sôi lại thì tắt bếp.

Múc cháo ra bát rồi thêm ½ thìa dầu cá rồi, đợt nguội thì cho bé ăn.

Mẹo nhỏ: Nước mắm cũng chứa nguồn canxi dồi dào. Do đó, mẹ có thể nêm nước mắm thay cho bột ngọt, mì chính hay muối khi nấu cháo cho bé.

Cách nấu cháo cua đồng rau mồng tơi cho bé

Rau mồng tơi có tính hàn giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Việc ăn rau mồng tơi còn giúp trẻ nhuận tràng, chống táo bón cực kỳ tốt vì nó có chứa nhiều chất xơ. Toàn bộ phần lá và thân mồng tơi đều chứa nhiều vitamin A giúp mắt sáng khỏe. Cua đồng kết hợp với mồng tơi sẽ tạo nên món cháo cực kỳ bổ dưỡng cho trẻ.

Cách nấu cháo cua đồng rau mồng tơi cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu nấu cháo gồm có: Gạch cua đồng đã phi thơm, nước cua đồng đã lọc kỹ, cháo trắng đã ninh nhừ, 1 năm rau mồng tơi, nước mắm, dầu ăn.

Cách thực hiện như sau:

Ngắt lá rau mồng tơi, rửa sạch rồi vẩy cho ráo nước, thái nhỏ.

Cho cháo trắng đã ninh nhừ vào nồi, sau đó đổ nước cua đồng vào, đun chín cháo đến khi thấy sền sệt.

Tiếp theo đổ gạch cua và rau mồng tơi vào nồi cháo, đun cho đến khi rau chín.

Nêm chút nước mắm cho vừa ăn, thêm 1 thìa cà phê dầu ăn rồi tắt bếp.

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn đọc các cách nấu cháo cua đồng cho bé ăn dặm vô cùng bổ dưỡng, giúp bé ăn nhanh chóng lớn đồng thời có một bộ xương chắc khỏe. Chúc các mẹ thành công!