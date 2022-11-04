Giải đáp: Bà bầu có ăn được bột sắn dây không?

Bột sắn dây là bột của củ sắn dây được mài ra, chiết tách lấy phần bột mịn sau đó phơi khô để sử dụng. Đa số chúng ta đều biết rằng bột sắn dây là một thực phẩm rất mát, đặc biệt thích hợp là nước uống giải khát, giải nhiệt rất tốt. Nên khi cơ thể bị nóng trong, mụn nhọt, nhiệt miệng, táo bón… thì chỉ cần 1-2 ngày sử dụng bột sắn dây là cơ thể đã có những thay đổi rõ rệt. Ngoài ra, bột sắn dây cũng còn được sử dụng để chế biến nhiều món ăn vặt, món chè, món ăn hấp dẫn khác nhau nữa, vừa ngon miệng lại chẳng lo nóng trong người!

Với những người bình thường thì bột sắn dây chắc chắn là một thực phẩm giàu dinh dưỡng , thơm ngon, không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn có tác dụng chữa bệnh. Còn với phụ nữ mang thai thì sao? Liệu đây có phải là một thực phẩm tốt và an toàn không?

Nếu sắn dây vốn tốt như vậy, liệu bà bầu có ăn được bột sắn dây không?

Câu trả lời đó là: Bột sắn dây an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú khi được sử dụng với liều lượng hợp lý. Chính vì vậy, các mẹ hoàn toàn có thể ăn bột sắn dây với một lượng vừa phải nhé!



Bà bầu hoàn toàn có thể uống bột sắn dây với liều lượng vừa phải!

Những tác dụng của bột sắn dây với phụ nữ mang thai

Bột sắn dây là một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Cụ thể, theo thông tin từ các nghiên cứu khoa học hiện đại, trong 100gr bột sắn dây khô có chứa tới 700mg đạm, 18mg canxi, 84,3g tinh bột, 20mg photpho, 800mg chất xơ, 1,5mg sắt và nhiều chất dinh dưỡng khác. Chính vì vậy, đây được xem là một thực phẩm lành tính, rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa.

Với phụ nữ mang thai, bột sắn dây không chỉ đơn thuần là một thực phẩm có thể chế biến thành nhiều món cháo, món chè hay giải khát hiệu quả mà khi được sử dụng đúng cách, bột sắn dây còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ và em bé như sau:

1. Giảm táo bón trong thai kỳ cực kỳ hiệu quả

Bột sắn dây có tác dụng tích cực tới đường tiêu hóa, mà cụ thể là có thể làm giảm thiểu tình trạng táo bón rất thường gặp ở mẹ bầu. Việc sử dụng bột sắn dây sẽ giúp điều chỉnh hoạt động của đường ruột, cung cấp thêm nước và chất xơ, làm giảm đi tình trạng đầy bụng, khó tiêu khi ăn và giúp việc đi vệ sinh dễ dàng hơn cho mẹ bầu. Ngoài ra, bột sắn dây cũng giúp ích trong việc làm dịu đi các cơn đau, khó chịu ở mẹ bầu bị hội chứng ruột kích thích nữa đấy.

Ăn bột sắn dây nấu chín giúp mẹ bầu cải thiện tình trạng táo bón khi mang thai hiệu quả!

2. Cung cấp folate cho mẹ và thai nhi

Folate là một vitamin nhó B rất quan trọng cho phụ nữ mang thai, đây là hợp chất giúp đảm bảo cho sự phát triển của hệ thống thần kinh của thai nhi. Nếu thiếu folate, em bé dễ gặp phải các nguy cơ chậm phát triển, dị tật ống thần kinh. Mà may mắn thay, bột sắn dây lại là một nguồn thực phẩm cung cấp folate rất tốt cho cơ thể mẹ bầu. Trung bình, nếu sử dụng 50gr bột sắn dây mỗi ngày có thể đáp ứng được khoảng 40% lượng folate cần thiết cho cả mẹ và thai nhi rồi đấy, mẹ còn chần chừ gì mà không thêm bột sắn dây vào thực đơn thôi nào?!

3. Tốt cho tim mạch, giảm huyết áp cao

Bột sắn dây cũng là nguồn cung Kali dồi dào – đây chính là khoáng chất thiết yếu giúp cho sự phát triển của tế bào và cân bằng lượng nước trong cơ thể. Cụ thể, kali là khoáng chất giúp điều chỉnh nhịp tim và điều hòa huyết áp nên rất tốt cho hệ tim mạch và huyết áp của mẹ bầu. Đặc biệt với những mẹ bầu có tiền sử huyết áp cao, việc bổ sung bột sắn dây vào thực đơn sẽ rất tốt giúp phòng ngừa biến chứng trong thai kỳ đấy nhé.

Bột sắn dây rất tốt cho những mẹ bầu có tiền sử huyết áp cao!

4. Tốt cho dạ dày

Thông thường, một vài loại thực phẩm mà bà bầu ăn hàng ngày sẽ khiến lượng axit trong dạ dày tăng lên, gây dư thừa axit. Điều này gây ra tình trạng ợ hơi, trào ngược dạ dày, thành dạ dày bị ăn mòn và lớp niêm mạc dạ dày bị mỏng, lâu ngày có thể gây viêm loét dạ dày. Lúc này, việc bổ sung bột sắn sẽ là một cách đơn giản để trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày của mẹ bầu, từ đó làm giảm hẳn tình trạng ợ hơi, ợ chua, viêm loét dạ dày cho mẹ.

5. Bột sắn là thực phẩm giúp đẹp da

Nhiều mẹ bầu do quá trình mang thai khiến nội tiết tố thay đổi khiến da bị xỉn màu và trở nên khô ráp. Lúc này, mẹ bầu có thể lấy lại làn da đẹp khỏe bằng cách uống bột sắn và dùng bột sắn làm mặt nạ đắp. Bên cạnh đó, nhiều mẹ bầu có hiện tượng nóng trong người, phát ban, nổi mụn nhọt, ngứa ngáy thì cũng nên sử dụng bột sắn như món đồ uống giúp thanh nhiệt và giải độc cho cơ thể nhé!

Sử dụng bột sắn dây làm mặt nạ đắp vừa an toàn lại hiệu quả cho mẹ bầu!

Bà bầu nên sử dụng bột sắn dây như thế nào cho tốt?

Như đã nói ở trên, bột sẵn dây là một thực phẩm lành tính, có thể mang lại rất nhiều công dụng hữu ích cho mẹ bầu. Tuy nhiên, không phải là có thể dùng nhiều nhé, mẹ hãy tham khảo cách dùng bột sắn dây hợp lí nhất dưới đây, để thu được hiệu quả tốt nhất và tránh những tác dụng phụ không đáng có nhé!

Có 2 cách dùng phổ biến của sắn dây là dùng trực tiếp hoặc nấu chín. Cụ thể, bột sắn dây sống dễ uống, nhanh chóng và tiện lợi, tuy nhiên lại dễ gây lạnh bụng nên sẽ không tốt cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hay người yếu mệt. Chính vi vậy, với những mẹ bụng dạ yếu thì có thể gây ra tình trạng tiêu chảy, đau bụng.

Ngược lại, sắn dây nấu chín thì an toàn nhưng lại bị suy giảm thành phần dinh dưỡng. Tuy nhiên, để an toàn nhất thì phụ nữ có thai nên uống bột sắn dây ở dạng đã nấu chín nhé.

Mẹ bầu tốt nhất không nên uống bột sắn dây sống!

Ngoài uống bột sắn nguyên chất thì mẹ bầu có thể chế biến bột sắn dây thành các món ăn rất ngon và hấp dẫn như: bột sắn nấu với mè đen thành món chè mè đen rất nhiều dinh dưỡng; bột sắn nấu cùng với đậu xanh được món chè đậu xanh giải nhiệt, kết hợp với bắp nếp tạo thành món chè bắp nếp thơm ngon sánh ngọt hấp dẫn vô cùng,…

Chè bột sắn nấu mè đen vừa thơm ngon, thanh mát lại dinh dưỡng cho mẹ bầu!

Một số lưu ý khi sử dụng bột sắn dây với phụ nữ mang thai

- Vì bột sắn có tính hàn nên mẹ bầu không nên lạm dụng, tối đa chỉ sử dụng một bát con hay một cốc nước bột sắn mỗi ngày.

- Những thai phụ có tiền sử mệt mỏi, chân tay bủn rủn, chân tay lạnh thì cũng không nên sử dụng bột sắn dây.

- Bột sắn dây có thể gây ra tác dụng với thuốc tiêu chảy, nhuận tràng. Nếu đang sử dụng thuốc thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ về việc kết hợp.

- Không nên sử dụng bột sắn dây kết hợp cùng mật ong, vì có thể tạo ra chất độc gây hại cho cơ thể.

- Mẹ bầu nào có dấu hiệu động thai hay tử cung co bóp nhiều thì không nên dùng bột sắn dây.

- Không nên uống bột sắn dạng sống vì khả năng bột vẫn còn chứa tạp chất, dễ gây đau bụng, tiêu chảy, lạnh bụng, rối loạn tiêu hóa.

Tóm lại, bột sắn dây là một thực phẩm lành tính cho phụ nữ mang thai nếu được sử dụng với liều lượng hợp lý, giờ thì các mẹ không cần phải băn khoăn lo lắng xem bà bầu có ăn được bột sắn dây không nữa nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và đầy ý nghĩa nhé!