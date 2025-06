Túi nylon bị vứt xuống rạch nước ở TPHCM, tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh

Bé gái sơ sinh bị vứt xuống rạch nước ở TPHCM, nhưng may mắn được người dân phát hiện và đưa vào bệnh viện chăm sóc.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 6/6, Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, tổ công tác địa bàn Bình Thạnh để trích xuất camera, điều tra làm rõ việc một bé gái sơ sinh bị vứt xuống rạch Cầu Sơn trên đường Chu Văn An.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân ở phường 26 phát hiện một người đi đường vứt túi nylon màu đen từ trên cầu Chu Văn An xuống rạch Cầu Sơn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nylon màu đen, chứa nhiều quần áo - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thời điểm trên, nước tại rạch Cầu Sơn đang cạn nên người dân dễ dàng tiếp cận túi nylon và phát hiện bên trong túi chứa nhiều quần áo cùng một bé gái sơ sinh.

Đứa trẻ nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Lực lượng công an cũng nhanh chóng tới phong tỏa khu vực, trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

Khu vực phát hiện sự việc bé gái sơ sinh trong túi nilon - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện tại, bé gái sơ sinh đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tui-nylon-bi-vut-xuong-rach-nuoc-o-tphcm-ta-hoa-phat-hien-mot-be-gai-so-sinh-734017.html