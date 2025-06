Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16/6, liên quan vụ "Ô tô 'điên' tông hàng loạt xe máy ở quận Bình Tân, hai người chết là mẹ con", nam tài xế lái ô tô tông nhiều xe máy trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, khiến hai mẹ con tử vong, một người người đàn ông bị thương đã ra công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trình diện.

Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Lạc di lý người này về TP.HCM lấy lời khai, xử lý theo quy định.