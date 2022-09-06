Cách làm gỏi cá hồi tươi ngon, healthy và siêu đơn giản tại nhà!

Cá hồi là tên chung cho nhiều loài cá thuộc họ Salmonidae, chúng sống dọc các bờ biển tại cả Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, và cũng đã từng được đưa tới Hồ lớn ở Bắc Mỹ. Đây là một loại cá được sản xuất nhiều trong ngành nuôi trồng thủy sản ở nhiều nơi trên thế giới và có giá trị kinh tế cao.

Cá hồi với nguồn dinh dưỡng “bất tận” - vốn là nguyên liệu quen thuộc của những món ngon hảo hạng như: cháo cá hồi khoai lang , cá hồi áp chảo, salad cá hồi,...mỗi món đều mang những hương vị độc đáo riêng, nhưng đều có điểm chung là có giá trị dinh dưỡng cao cùng hương vị khiến người thưởng thức say mê. Cùng với đó, hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý độc giả thêm một công thức chế biến chuẩn ngon và dinh dưỡng không kém từ cá hồi - đó chính là món gỏi cá hồi tươi ngon, mang hương vị hấp dẫn. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Từ trước đến nay, cá hồi vẫn được ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm béo đặc trưng của thịt cá, mà còn thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Thật vậy, cá hồi vẫn luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhất trên thế giới.

Vitamin B12 (236 % giá trị dinh dưỡng hàng ngày);

Vitamin D (127%);

Selenium (78,3%);

Vitamin B3 (56,3%);

Omega-3 Fatty Acids (55%);

Protein (53,1%);

Phốt-pho (52,1%);

Vitamin B6 (37,6%);

Iodine (21,3%);

Choline (19,2%);

Vitamin B5 (18.4%);

Biotin (15,1%);

Potassium (14%).

Nhờ thành phần chứa các dưỡng chất quý và hàm lượng cao vượt trội, cá hồi là thực phẩm được các chuyên gia khuyến khích thêm vào thực đơn hàng tuần nhằm giúp tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật.

Cụ thể, cá hồi mang lại những công dụng “thần kỳ” cho người thưởng thức như: bổ sung vitamin D cho cơ thể, hỗ trợ làm chắc xương và khớp, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, ngăn ngừa bệnh tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ, phục hồi hệ thần kinh và trí não, tốt cho thị lực, giúp da sáng khỏe, giúp phát triển cơ bắp,...

Đặc biệt, thông qua 2000 bài báo nghiên cứu về omega-3 và ung thư, các nhà khoa học đã chỉ ra đã omega-3 có trong cá hồi không chỉ ngăn ngừa ung thư mà còn có thể giết chết các khối u.

Quả vậy, thật không phải nói quá khi cho rằng cá hồi là siêu thực phẩm trong tự nhiên. Các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn dinh dưỡng tuyệt vời này nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món gỏi cá hồi tươi ngon, đậm vị và siêu bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm gỏi cá hồi tươi ngon, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu chất lượng và siêu dinh dưỡng cho món gỏi cá hồi!

Cá hồi 100 gr

Cá ngừ 100 gr

Bơ 1/2 quả

Hành tây tím 1/4 củ

Hành lá 1 ít

Xì dầu 2 muỗng cà phê

Sốt ponzu 2 muỗng cà phê

Dầu mè 2 muỗng cà phê

Mè rang 2 muỗng cà phê

Gừng bào mịn 1 ít

Muối 1/2 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm gỏi cá hồi chuẩn ngon, đậm vị, đốn tim thực khách

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch cá hồi, cá ngừ và chuẩn bị các loại rau quả ăn kèm!

- Đầu tiên, với cá hồi và cá ngừ mua về, bạn cần làm sạch và khử mùi tanh bằng cách đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng 5 - 7 phút, rồi rửa lại với nước sạch và cắt thành những miếng vừa ăn là được.

- Còn bơ chín thì bạn dùng muỗng lấy phần ruột rồi cắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn như hình.

- Hành tây thì bạn tiến hành lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch và cắt thành những lát mỏng.

- Cuối cùng là hành lá, bạn chỉ cần cắt bỏ rễ, rửa rồi rồi cắt thành những đoạn khoảng 1 đốt ngón tay là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Trộn gỏi

Quy trình trộn gỏi cá hồi chuẩn ngon như ngoài nhà hàng!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị một chiếc tô lớn, rồi cho tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị ở bước trên là cá hồi, cá ngừ, bơ, hành tây tím và hành lá.

- Kế đến, bạn lần lượt cho thêm các gia vị là 2 muỗng cà phê xì dầu, 2 muỗng cà phê sốt ponzu , 2 muỗng cà phê dầu mè và 2 muỗng cà phê mè rang vào tô chung.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục cho thêm một ít gừng bào mịn và 1/2 muỗng cà phê muối vào, rồi tiến hành trộn đều hết tất các hỗn hợp trong tô để cá và các nguyên liệu khác được thấm đều gia vị, là đã hoàn thành món gỏi tươi ngon đậm vị rồi đấy! Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Gỏi cá hồi - món ngon thơm béo, hấp dẫn và siêu dinh dưỡng!

Chỉ với vài công đoạn đơn giản là bạn đã có ngay món gỏi cá hồi tươi ngon với visual bắt mắt, tươi xanh hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ tươi ngon, béo thơm đặc trưng từ cá hồi, hòa quyện với các gia vị được nêm nếm đậm đà vừa chuẩn! Chuẩn một món gỏi tươi ngon, bắt vị, ăn mãi cũng không ngán!

Mẹo chọn mua các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cá hồi tươi ngon

- Bạn nên chọn mua cá hồi có màu hồng tươi hoặc cam, khi dùng tay chạm vào thì thấy thịt cá có độ đàn hồi tốt.

- Đồng thời, bạn nên ưu tiên chọn mua những miếng cá khô ráo, không bị ẩm ướt hay chảy dịch lạ, các vân mỡ trên mình cá đều màu và không bị xỉn màu hay có đốm nâu, đây là những miếng cá hồi phi lê tươi.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những miếng cá hồi phi lê có mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ hay bị hắc.

Mẹo chọn cá ngừ tươi ngon

- Để mua được cá ngừ còn chất lượng, bạn hãy chú ý quan sát phần mắt cá nhé. Nếu mắt cá trong, thấy rõ con ngươi thì đây là cá tươi ngon. Ngược lại, nếu mắt cá hóp lại thì có thể cá đã để kho đông lạnh lâu ngày và thịt không còn tươi ngon nữa.

- Ngoài ra, bạn cũng hãy lưu ý phần mang cá. Cá ngừ tươi sẽ có phần mang cá màu đỏ tươi, còn cá ngừ đã để lâu thì phần mang cá sẽ có màu đỏ thẫm hoặc thậm chí là màu đen.

- Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra độ tươi của cá bằng cách ấn vào phần bụng cá, nếu thấy có độ đàn hồi tốt thì đây là cá tươi. Ngược lại, nếu thấy mềm và không có độ đàn hồi thì đây là cá đã bị ươn.

Mẹo chọn mua bơ chín tới, chất lượng

Để chọn được những quả bơ chất lượng, bạn hãy chọn lựa dựa theo các tiêu chí sau nhé:

- Cuống bơ: Bạn nên chọn lõi cuống bơ có màu hơi vàng, chứng tỏ bơ vừa chín tới. Ngược lại, nếu bạn thấy lõi cuống bơ có màu xanh thì quả bơ đó chưa chín, còn nếu có bơ có lõi cuống chuyển sang màu đen, thì đây là những quả đã bị chín nhũn.

- Vỏ bơ: Khi bạn thấy vỏ bơ màu nâu tím, sần sùi thì bạn nên chọn vì đó là những quả bơ đã chín tới rồi nhé.

- Cảm giác khi cầm bơ: Nếu bạn cầm bơ lên thấy nặng, chắc tay, nắn bơ thấy mềm và lắc nghe kêu thì đó chính là bơ chín ngon.

- Ngược lại, không nên chọn những quả bơ bị chín quá, vì những quả này thường bị nhũn, mùi thơm không còn và khi ăn rất sượng đắng.

Trên đây là công thức làm món gỏi cá hồi tươi ngon, thơm béo và đậm đà hương vị tại nhà. Với món gỏi vừa đơn giản, dinh dưỡng, lại mang hương vị tươi mới như muốn tan ngay ra nơi đầu lưỡi như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn bữa ăn gia đình nào?! Vừa ngon vừa bổ, còn gì chất lượng hơn nữa?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!