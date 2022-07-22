Giá trị dinh dưỡng cá hồi mang lại cho sức khỏe mà nhiều người lựa chọn tin dùng là gì?

Cá hồi nguồn cung cấp axit béo omega-3 chuỗi dài EPA và DHA tốt nhất. Một phần 100 gam cá hồi nuôi có 2,3 gam axit béo omega-3 chuỗi dài, trong khi cùng một phần cá hồi hoang dã chứa 2,6 gam.

Mặc dù khuyến nghị về lượng axit béo omega-3 hấp thụ hàng ngày (RDI) không được quy định, nhưng nhiều tổ chức y tế khuyến nghị rằng người lớn khỏe mạnh nên bổ sung kết hợp EPA và DHA mỗi ngày tối thiểu 250–500 mg.

Chất béo omega-3 được coi là “thiết yếu”, nghĩa là bạn phải lấy chúng từ chế độ ăn uống của mình vì cơ thể không thể tạo ra chất béo này.

EPA và DHA có tác dụng tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như giảm viêm, giảm huyết áp, giảm nguy cơ ung thư và cải thiện chức năng các tế bào lót trong động mạch của cơ thể.

Một nghiên cứu phân tích năm 2012 gồm 16 nghiên cứu có đối chứng cho thấy rằng việc dùng 0,45–4,5 gam axit béo omega-3 mỗi ngày dẫn đến những cải thiện đáng kể trong chức năng động mạch. Hơn nữa, các nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng việc hấp thụ các chất béo omega-3 từ cá hồi có tác dụng hiệu quả như bổ sung viên nang dầu cá.

Giảm nguy cơ đột quỵ bệnh tim

Theo kết quả nghiên cứu của Trường Y tế cộng đồng thuộc Đại học Harvard – Mỹ, cá hồi sẽ giúp cải thiện rất hiệu quả đến lượng cholesterol trong máu vì lượng axit béo omega-3 dồi dào. Đồng thời, ăn cá hồi giúp ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh về huyết áp, tim mạch.

Ngoài ra, hiện tượng máu bị vón cục dẫn tới tắc nghẽn mạch máu cũng được cải thiện đáng kể khi bạn ăn cá hồi thường xuyên. Vì omega-3 giúp giảm nồng độ triglyceride, ăn cá hồi mỗi tuần sẽ giảm được khoảng 12% nguy cơ của bệnh so với những người không ăn.

Ăn cá hồi tốt cho não bộ

Cá hồi là thực phẩm chứa nguồn vitamin B12 phong phú giúp cho các tế bào máu và thần kinh hoạt động tốt. Hàm lượng DHA trong axit béo omega-3 của cá hồi có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng của tế bào não và hệ thần kinh giúp cải thiện trí nhớ và sự thông minh.

Theo một số nghiên cứu, ăn cá hồi thường xuyên giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc rối loạn ái lực như trầm cảm. Axit béo bão hòa đa làm giảm bớt rối loạn tâm thần và hiệu quả đối với chứng suy giảm nhận thức, sa trí tuệ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Đặc biệt có ý nghĩa đối với trẻ em từ 4-12 tuổi có vấn đề về tâm trạng và lo lắng về hành vi rối loạn…

Những bà mẹ khi mang thai tiêu thụ ít nhất 450g cá hồi/tuần sẽ sinh ra những đứa trẻ có chỉ số IQ cao hơn và có khả năng giao tiếp tốt hơn so với những đứa trẻ khác.

Chắc xương và khớp

Các nhà nghiên cứu gần đây chỉ ra việc tiêu thụ omega-3 có trong cá hồi tự nhiên thường xuyên có thể giúp cải thiện tình trạng loãng xương. Những người phụ nữ ăn cá hồi có nồng độ axit béo omega-3 trong máu cao hơn những người không ăn sẽ ít bị gãy xương hông hơn.

Bạn có biết, chứng viêm góp phần tiêu xương – là quá trình làm các mô xương bị gãy. Cá hồi giàu omega-3 là một thực phẩm chống viêm tự nhiên, là ăn thức ăn hảo hạng sẽ là cách tuyệt vời giúp xương của bạn chắc khỏe.

Cá hồi giúp hỗ trợ giảm cân

Cá hồi là một trong số ít thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng mà người đang giảm cân có thể yên tâm sử dụng. Tương tự các thực phẩm giàu protein khác, cá hồi giúp điều chỉnh các hormone kiểm soát sự thèm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy, chất béo Omega-3 trong cá hồi có thể thúc đẩy quá trình giảm cân và giảm mỡ bụng ở những người thừa cân.

Cung cấp chất chống ôxy hóa astaxanthin

Astaxanthin là một sắc tố màu đỏ thuộc nhóm carotenoid, tạo ra màu đỏ đặc trưng cho cá hồi. Astaxanthin là chất chống ôxy hóa bảo vệ các tế bào khỏi hư hại và cải thiện hệ thống miễn dịch. Astaxanthin hỗ trợ sức khỏe của mắt, tim mạch, cải thiện chất lượng da và chống lão hóa.

Astaxanthin hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách giảm LDL (cholesterol xấu) và tăng HDL (cholesterol tốt). Theo nghiên cứu, astaxanthin có thể làm giảm viêm và stress ôxy hóa. Ngoài ra, nó bảo vệ chống lại sự tích tụ của mảng bám trong thành mạch. Do đó, nó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim nói chung.

Kết hợp cùng với axit béo omega-3, astaxanthin giúp bảo vệ hệ thống thần kinh không bị trầm trọng thêm.