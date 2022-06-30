7 ngày tới (1-7/07/2022), con giáp nào được sao may mắn chiếu mệnh, tiền tài bủa vây?

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 23:00

Trong vòng 7 ngày tới, những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm nói ít, làm nhiều. Trong cuộc sống, họ là người ngay thẳng, sống hiếu nghĩa, lễ phép với mọi người. Con giáp tuổi này sống thanh cao, dù nghèo cũng không tham lam. Họ bao dung, độ lượng, sẵn sàng tha thứ khi người khác làm chuyện có lỗi với mình.

7 ngày tới (1-7/07/2022), con giáp nào được sao may mắn chiếu mệnh, tiền tài bủa vây? - Ảnh 1
7 ngày tới đây, cuộc sống của con giáp tuổi Dần thuận buồm xuôi gió hơn trước. Người tuổi này được quý nhân giúp đỡ nên từng bước vượt qua khó khăn.

Không những thế, họ còn có thêm cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn. Người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện làm ăn.

Con giáp này dù đạt được tài năng cũng chớ nên tự mãn, tự kiêu. Hãy không ngừng học tập để từng bước vươn lên những đỉnh cao mới. Nếu cố gắng hết mình, khoảng 2 năm tới đây, họ sẽ có sự nghiệp thành công, tiền bạc rủng rỉnh, gây ấn tượng mạnh với những người xung quanh.

Tuổi Mùi

Trời sinh ra nhưng người tuổi Mùi bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý nên vận thế của con giáp này luôn thuận lợi, may mắn. Sự nghiệp, tình cảm, tài vận luôn thu được những kết quả tốt đẹp.

Trong khoảng thời gian 7 ngày tới, người tuổi Mùi do được thần Tài ưu ái, tài phú tăng lên gấp đôi, gấp ba, hoạnh tài dồi dào, tiền bạc như nước chảy về túi con giáp này. Ngoài ra, do con giáp này biết dùng trí óc và năng lực của bản thân nên tìm kiếm được rất nhiều cơ hội kinh doanh mang lại thu nhập cao trong thời gian này.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý từ nhỏ đã được mọi người rất quý mến. Họ năng động, tràn đầy nhiệt huyết và rất giỏi giao thiệp.

Con giáp tuổi này trời sinh số mệnh giàu sang phú quý nên dù có sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn từng bước vươn lên, thay đổi cuộc đời. Con giáp tuổi Tý hay giúp đỡ người khác nên dễ được quý nhân phù trợ.

7 ngày tới (1-7/07/2022), con giáp nào được sao may mắn chiếu mệnh, tiền tài bủa vây? - Ảnh 2
7 ngày tới đây, người tuổi Tý có vận khí lên hương, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng tiến. Trong khi những con giáp làm kinh doanh thì cũng gặp được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

Con giáp tuổi Tý trước kia còn khó khăn cũng tất toán nợ nần. Dù đạt được thành công nhưng họ vẫn cần giữ thái độ khiêm tốn. Biết tận dụng lời thế, chớp thời cơ mới là bí quyết để họ vươn xa hơn trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Bên ngoài phong lưu đa tình, các con giáp khi yêu hết mình, khi cạn tình thì 'hết hồn' trong năm Nhâm Dần

Bên ngoài phong lưu đa tình, các con giáp khi yêu hết mình, khi cạn tình thì 'hết hồn' trong năm Nhâm Dần

Khi yêu thì hết mình, khi cạn tình thì dễ dàng giứt áo ra đi không ngoái đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026