Bên ngoài phong lưu đa tình, các con giáp khi yêu hết mình, khi cạn tình thì 'hết hồn' trong năm Nhâm Dần

Tình cảm của họ trao đi hoàn toàn không phải để nhận lại dáng vẻ nửa vời như thế. Lúc này, dù từng yêu nhiều thế nào, tuổi Thìn cũng có thể bị rung động bởi một người khác. Họ có thể giữ dáng vẻ mạnh mẽ như thường, và chẳng ai biết trong lòng họ đang nổi sóng gió dữ dội.

Theo quan niệm tử vi thì trong năm 2022, Hợi là con giáp "đỏ tình đỏ tài". Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, vận đào hoa của người tuổi Hợi cũng nở rộ. Trong chuyện tình cảm cá nhân, người tuổi Hợi chung tình nên dễ dẫn đến lụy tình. Họ thích đắm chìm trong những suy tư, nỗi buồn, hoài niệm và không muốn chia sẻ với ai. Họ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Khi bị tổn thương, họ sẽ nhớ rất lâu. Họ chỉ cất giấu trong lòng rồi thi thoảng gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Cũng chính bởi điều này khiến người cầm tinh con heo thường thấy cô độc, lạc lõng trong mối quan hệ yêu đương, mặc dù có thể họ đang nắm giữ một tình yêu nồng nàn. Vì vậy, Hợi rất dễ rơi vào tình cảnh "tình cũ không rủ cũng tới", chỉ một phút yếu lòng họ sẽ không giữ được mình. Nếu không tỉnh táo, rất có thể Hợi phải trả giá bằng hạnh phúc mình đang có.

Tuổi Ngọ

Con Ngữa có tính cách khá nổi trội đó là nhanh gọn, linh động. Họ ưa vận động và di chuyển, thích sự tự do và rất không dễ chịu với việc phải ngồi yên một chỗ. Khả năng quan sát của họ cũng khá nhạy bén.



Xét về chuyện tình yêu đôi lứa, họ dễ rơi vào lưới tình. Họ dễ yêu và mối tình của họ cũng diễn ra khá nhanh chóng trước khi tìm được người tương thích để sống vĩnh viễn.

Cô nàng tuổi Ngọ rất dễ yêu cũng dễ bỏ Mặc dù họ yêu đương rất mãnh liệt nhưng kèm theo đó là tính cách cả thèm chóng chán. Để duy trì được tình yêu lâu dài hơn với họ là điều không hề thuận tiện. Khi đối phương có những cử chỉ, hành vi thân thiện thì trái tim nhạy cảm của họ rất dễ xao động.

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