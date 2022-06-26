Kể từ tháng 7, con giáp nào muốn gì được nấy, muốn tình có tình, muốn nhà có nhà, muốn vàng có vàng là ai?

Theo dự đoán vận thế 12 con giáp tháng 7 âm, tháng này người tuổi Tý có vận cát hung đan xen, vận thế nhiều biến động. Trong tháng này, công việc dù có gặp khó khăn thì con giáp này cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ.

Về mặt tình cảm, người nữ tuổi Tý độc thân có cơ hội được giới thiệu đối tượng kết hôn. Về mặt sức khỏe , thì cần chú ý sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong gia đình.

Các mối quan hệ xã hội, công việc cũng chuyển biến tốt đẹp nhưng người tuổi Tý lại gặp áp lực về tài chính, tiền bạc do tham vọng lớn, ý tưởng nhiều nhưng thực hiện lại không dứt khoát hoặc do tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Thân

4 tháng đầu năm rồi, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 trở đi, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho sự quyền lực, mạnh mẽ và năng động. Họ thích những công việc mạo hiểm, thử thách. Người tuổi này có tài lãnh đạo và là người hết sức bảo vệ gia đình mình.

Tuổi Dần hung cát đan xen, trong thách thức có cơ hội, thành hay bại là 7 phần do tự thân vận động, chỉ có 3 phần là vận khí hỗ trợ.

Theo tử vi học, từ tháng 7 trở đi, vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng.

Trong thời gian này, công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra.

Con giáp này còn có cơ hội thăng tiến khi cấp trên có ấn tượng rất tốt với thành tích mà bạn đạt được. Công việc có thể nhiều thêm song đó chính là cơ hội, cho thấy cấp trên muốn trọng dụng bản mệnh, chuyện tăng lương chỉ là sớm hay muộn.

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp. Sẽ không ngoa khi nói rằng cuối năm 2022 những chú Hổ hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.