Tháng cô hồn cạn kề, con giáp nào khó thoát cảnh đại hạn?

Mặc dù có một số thông tin cho rằng tuổi dần trong tháng Bảy Âm lịch sẽ vượng về kinh tế, tuy nhiên, tuổi Dần vẫn nằm trong số những con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn. Bởi sự thành công về tiền tài trong tháng 7 đồng nghĩa với việc xung quanh người tuổi Dần có rất nhiều tiểu nhân trực chờ “xâu xé”.

Bởi vậy, trong tháng cô hồn, những người đàn ông tuổi Dần không nên ra ngoài vào buổi tối, dễ gặp chuyện không may. Nữ tuổi Dần có thể đeo pha lê hoặc trang sức bằng bạc để trừ tà trong tháng 7 Âm lịch nhằm tránh vận xui vào người.

Trong công việc, người tuổi Dần cần hết sức tỉnh táo và đề phòng, không nên chủ quan cho rằng bạn bè, đồng nghiệp lâu năm sẽ là người đáng để tin tưởng. Kẻ thù thường xuất hiện vào những lúc ta thiếu đề phòng nhất. Trong tháng này, vận thj phi khiến người tuổi Dần có xu hướng dễ nóng tính, nói lời tuy chân thành nhưng mất lòng lại thành rước hoạ vào thân.

Tuổi Tý

Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn năm nay rơi vào khoảng thời gian từ 1/8 đến 30/8 dương lịch. Theo quan niệm dân gian, đây là khoảng thời gian các vong hồn nơi âm tào địa phủ được tự do trở về dương thế, dạo chơi chốn trần gian nên con người dễ gặp xui xẻo do bị ma quỷ quấy nhiễu.

Cũng theo tử vi, một trong những con giáp dễ gặp xui rủi trong tháng cô hồn là người tuổi Tý. Theo đó, tháng cô hồn năm nay tuổi Tý hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

Về đường tình cảm, đôi bên dễ vì chút hiểu lầm, cái tôi quá lớn mà dẫn đến những khoảng cách, cơ hội cho kẻ thứ 3 xen vào.

Mối quan hệ không dễ gì có thể gây dựng được như ngày hôm nay nên mỗi người hãy nhún nhường nhau một chút, đặt mình vào địa vị của đối phương để có thể thông cảm sâu sắc hơn.

Sự không tập trung về tinh thần còn khiến bản mệnh còn có thể mắc sai lầm trong những lĩnh vực khác. Cộng thêm vào đó, sự ngáng trở của kẻ tiểu nhân khiến bản mệnh nếu không tỉnh táo có thể sẽ mất tiền hao của, thậm chí mất đi nhiều mối quan hệ tốt.

Điều mà tuổi Tý cần phải nhớ trong tháng cô hồn là luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trải qua mỗi chật vật, bản mệnh hãy rút ra những kinh nghiệm cho mình để đảm bảo rằng sẽ không vấp phải một lần nữa.

Tuổi Dậu

Trong tháng cô hồn, tất cả mọi đều nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm, tuy nhiên, đặc biệt điều này nên áp dụng với người tuổi Dậu. Nguyên nhân là vì trong tháng 7 Âm lịch này, bản mệnh của người tuổi Dậu không tốt, sức khoẻ suy yếu dễ bị nhiễm tà khí khiến tình hình sức khoẻ trở nên tệ hơn.

Sự thật về vấn đề kiêng phơi quần áo ban đêm trong tháng cô hồn Tháng cô hồn: Những điều nên và không nên làm dành cho bạn! Bên cạnh đó, tử vi cũng dự đoán những người tuổi Dậu trong tháng cô hồn hung nhiều hơn cát.

Quý nhân chưa thấy xuất hiện mà tiểu nhân đã trực chờ gây sự xung quanh. Trong tháng này, tuổi Dậu dễ bị người khác hãm hại và chơi xấu. Trong công việc, người tuổi Dậu nên tự mình gánh vác, không nên tin tưởng người ngoài quá nhiều dễ rước họa vào thân.

Bởi vậy, người tuổi Dậu cần kiêng kị những lời nói rủi, những nơi có âm khí như tai nạn, phim ma rằm tháng 7… Người tuổi Dậu cần nhanh chóng cầu thần bái phật phù hộ, có thể đeo mặt dây có hình Quan Âm hoặc tượng Phật để trừ tà.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!