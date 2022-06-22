Nước ép ổi - loại nước thần kì ít ai biết rõ công dụng bất ngờ

Ổi là loại cây ăn quả lâu năm rất phổ biến ở Việt Nam, có nhiều loại ổi khác nhau hạn như ổi trâu, ổi Bo, ổi xá lị, ổi mỡ, ổi găng, ổi đào, ổi nghệ…. Dù là loại quả khá bình dân nhưng thành phần dinh dưỡng trong quả ổi rất phong phú. Cụ thể, trong 100g ổi có chứa tới 1g protein, 1mg sắt, 15mg canxi, 0,04mg vitamin B2, 0,6 – 1,068mg vitamin B3, 0,06mg vitamin A, 0,05mg vitamin B1, 17,8 – 30mg phốt pho, 2,8 – 5,5g chất xơ…đặc biệt ổi là loại quả rất giàu vitamin C trong 100g ổi chứa tới 200mg vitamin C.

Ổi chứa rất nhiều vitamin C, cao gấp 4 lần so với cam. Uống nước ép ổi mỗi ngày sẽ giúp tăng cường hệ tiêu hóa, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh được các bệnh cảm cúm, lây nhiễm siêu vi, “dọn dẹp” hệ hô hấp, giảm ho,…

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa táo bón

Nếu bạn đang bị táo bón, hãy thử sử dụng nước ép ổi. Với chất xơ, nó giúp đẩy chất thải ra khỏi cơ thể một cách trơn tru. Nó cũng hydrat hóa cơ thể, nhờ hàm lượng nước cao có trong nó, giúp giữ cho vấn đề đường tiêu hóa của bạn tốt hơn. Uống nước ép này có thể giúp giảm đau dạ dày, viêm và khó chịu do táo bón. Nó giúp trong việc đi tiêu dễ dàng và tăng cường hệ thống tiêu hóa.

Giảm cân

Nước ép ổi có tác dụng gì? Chính là giảm cân. Nước ép ổi còn được biết như một người bạn đồng hành tuyệt vời của chị em phụ nữ muốn giữ một vóc dáng thon gọn nhưng không phải sử dụng đến thuốc giảm cân. Đây cũng chính là câu trả lời cho thắc mắc ổi có giúp giảm cân không? Người ta ước tính trong một trái ổi thì chứa 37 calo nhưng lại cung cấp đến 12% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể trong một ngày.

Bên cạnh đó, tác dụng nước ép ổi còn là cung cấp rất nhiều vitamin và chất khoáng, dù bạn có kiêng ăn nhưng vẫn không bị mất đi những dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Nước ép ổi có vị ngọt tự nhiên, không cần thêm đường, rất dễ uống và dễ làm, chỉ cần dành ra 10p mỗi ngày thì đã có ngay một ly nước ép ổi thanh lọc cơ thể. Các chị em thường truyền tai nhau những công thức làm nước ép trái cây giữ dáng đẹp da, dễ thực hiện tại nhà.

Làm đẹp da, chống lão hóa da

Vitamin C trong nước ép ổi có khả năng kích thích sản sinh collagen – một thành phần quan trọng trong cấu trúc da, giúp da luôn trẻ trung, căng mịn. Bên cạnh đó, vitamin C có trong ổi còn giúp vết thương trên da mau lành, chống oxy hóa, ngừa mụn và bảo vệ da khỏi các tác động từ bên ngoài.

Hạ đường huyết

Một số nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy ổi giúp cải thiện, kiểm soát lượng đường trong máu và kháng isulin. Nước ép ổi rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ.

Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc răng miệng

Nước ép ổi được biết đến là một phương thuốc hiệu quả cho các vấn đề răng miệng như đau răng, sưng nướu và loét miệng. Nó cũng được biết đến để chống lại vấn đề mùi hôi phát ra từ miệng. Các đặc tính chống viêm của ổi giúp làm dịu cơn đau do vấn đề răng miệng. Ngoài ra, nó còn giúp tiêu diệt nhiễm trùng gây ra vi trùng và vi khuẩn trong miệng.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn