Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn

Chọn thực phẩm 01/06/2022 07:17

Bạn đang có hệ tiêu hoá không tốt, có thể tham khảo các loại thực phẩm này kèm theo chỉ định của bác sĩ.

Các loại hoa quả

Chuối: Trong quả chuối chứa rất nhiều kali và các chất điện giải nên rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Dứa: Quả dứa chứa nhiều chất xơ đem lại công dụng giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, ợ hơi…

Bơ: Thành phần quả bơ chứa chất béo không hòa tan, chất xơ và vitamin A rất cao, cần thiết cho hệ niêm mạc của đường ruột.

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cam thảo: cam thảo có tác dụng làm giảm các triệu chứng của rối loạn đường tiêu hóa như khó tiêu, ợ nóng, trào ngược.

Đu đủ: Đây là một trong những loại trái cây có hàm lương enzyme tiêu hóa cao giúp giảm nhanh các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Ăn sữa chua đều đặn

Sữa chua là đáp án cho câu hỏi ăn gì tốt cho đường ruột. Mỗi ngày một hộp sữa chua sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích nhu động ruột. Đây được xem là “người bạn đồng hành” của hệ tiêu hóa.

Đối với thịt và các chất béo

Thịt động vật không chứa chất xơ, nên người bệnh có thể ăn các loại thịt nạc như: thịt bò, thịt gà, thịt lợn, thịt cừu, cá... hoặc có thể ăn thêm trứng để bổ sung protein. Lưu ý, ưu tiên thịt trắng và hạn chế ăn thịt đỏ.

Tuy nên ăn các loại thức ăn dễ tiêu nhưng người bị bệnh viêm đường ruột hoàn toàn có thể ăn các loại chất béo như: bơ thực vật, dầu thực vật, sốt mayonnaise, sốt cà chua, kem sữa, nước sốt sa - lát, mật ong, si rô..

Nên ăn gạo lứt

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gạo lứt giúp giảm sản xuất dịch tiêu hóa quá mức. Nó cũng ngăn ngừa các bệnh đường ruột, tăng bài tiết các chất độc hại có trong thức ăn.

Uống nhiều nước

Đừng ít hơn 2,5 lít/ngày, chia ra 6-8 lần trong ngày, đặc biệt là ly nước lớn 300 ml vào buổi sáng sớm lúc bụng đói. Nếu được nước khoáng loại có nhiều kalium và magnesium càng hay vì nước vừa nhuận trường vừa lợi tiểu.

Đối với sữa

Người bị viêm đường ruột có thể uống sữa và ăn các chế phẩm từ sữa như: sữa chua, phô mai... nhưng không nên dùng nhiều vì sữa có thể khiến những người không dung nạp lactose bị chứng tiêu chảy hay chuột rút.

Chất xơ 

Chất xơ là một món quà của "mẹ thiên nhiên" ban tặng cho chúng ta giúp tăng cường và bảo vệ sức khoẻ, nhưng còn không ít người chưa biết rõ về vai trò của nó, chưa sử dụng hợp lý món quà này, dẫn đến hậu quả không tốt cho sức khỏe.

Chất xơ cùng với nước giúp điều hòa nhu động ruột, hạn chế táo bón hoặc tiêu chảy. Chất xơ giúp duy trì sức khỏe của đường ruột như giảm nguy cơ bệnh trĩ, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, ngăn ngừa các bệnh về ruột kết…

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ giúp kiểm soát cơn đói do gây ra cảm giác no lâu hơn, giúp ăn ít hơn, là giải pháp hiệu quả để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Top các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ CÓ SẴN ngay trong gian bếp nhà bạn

Top các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ CÓ SẴN ngay trong gian bếp nhà bạn

Chất xơ được cho là cần thiết trong quá trình tiêu hoá thực ăn của cơ thể, và muốn có một sức khoẻ tốt chúng ta cần bổ sung chất sơ một cách hợp lý. Vậy loại thực phẩm nào chưa nhiều chất xơ mà có sẵn trong gian bếp nhà bạn?

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe sức khoẻ tốt chế độ cho người tiêu hoá kém

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