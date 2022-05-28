Top các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ CÓ SẴN ngay trong gian bếp nhà bạn

Chất xơ được cho là cần thiết trong quá trình tiêu hoá thực ăn của cơ thể, và muốn có một sức khoẻ tốt chúng ta cần bổ sung chất sơ một cách hợp lý. Vậy loại thực phẩm nào chưa nhiều chất xơ mà có sẵn trong gian bếp nhà bạn?
- Đừng dại dột mà kết hợp CÁ với các loại thực phẩm này, nhà ai đang CHẾ BIẾN thế này thì nên DỪNG LẠI trước khi quá muộn
- Các loại thực phẩm TUYỆT ĐỐI đừng kết hợp với thịt gà nếu không muốn ĐIỀU ĐÁNG TIẾC xảy ra
Trái cây
Ngoài rau củ, trái cây cũng là thực phẩm cung cấp hàm lượng chất xơ rất lớn cho cơ thể chúng ta. Một số loại trái cây thường gặp đó là cam, quýt, chuối hoặc bưởi,… Nhìn chung, đây đều là thực phẩm dễ ăn và tạo cảm giác ngon miệng, tốt nhất chúng ta nên ăn nhiều loại trái cây khác nhau để đa dạng chất xơ và bớt cảm giác ngán nhé!
Bạn có thể tham khảo một số cách sơ chế trái cây để thực đơn trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn nhiều. Một gợi ý siêu thú vị đó là chúng ta sử dụng trái cây làm nước ép và sinh tố, đây là lựa chọn không tồi chút nào.
Ăn nhiều đậu và các loại đậu
- Kết hợp đậu và các loại đậu vào bữa ăn của bạn để có thêm chất xơ và protein thực vật.
- Có thể bổ sung bằng cách thêm một ít vào món salad, ngũ cốc, bì, quesadillas, trứng tráng hoặc thịt hầm.
- Nên thay thế protein động vật bằng nhiều protein thực vật hơn, vì nó có thể có lợi cho tim và tuổi thọ của bạn. Vì các loại protein có nguồn gốc thực vật, như các loại đậu, rất giàu chất xơ và protein, không giống như các loại thịt, chứa rất ít chất xơ, nếu có.
Khoai lang
Khoai lang là một củ phổ biến với hương vị ngọt ngon và giàu chất xơ. Bên cạnh đó, khoai lang còn là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất, riboflavin, thiamine, niacin và carotenoid.
Chính nhờ những thành phần dinh dưỡng này mà củ khoai lang có thể hỗ trợ bạn phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính, tăng cường giảm cân, cải thiện làn da và mái tóc.
Hàm lượng chất xơ: Một củ khoai lang luộc cỡ trung bình (không có vỏ) có 3.8 gram chất xơ hoặc 2.5 gram trên 100 gram.
Khoai lang có thể làm thành các món ăn ngon tuyệt vời như: khoai lang lắc phô mai, bánh khoai lang nhân phô mai chiên xù, bánh bao khoai lang,...
Bột yến mạch và ngũ cốc
Bắt đầu một ngày mới với bột yến mạch hoặc một bát hạt ngũ cốc có chứa ít nhất 5 gam chất xơ nhé. Đây là một bữa sáng hoàn hảo cho bạn và cả gia đình. Hãy ăn nó cùng mầm lúa mì, nho khô, chuối bởi tất cả đều là những nguồn chất xơ phong phú
Socola đen
Socola đen được cho là một trong những thực phẩm ngon nhất thế giới. Nó cũng là loại thực phẩm đáng ngạc nhiên về hàm lượng chất dinh dưỡng. Hơn nữa, nó cũng là một trong những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và giàu chất dinh dưỡng. Chỉ cần đảm bảo chọn sô cô la đen có hàm lượng cacao 70 -95% hoặc cao hơn và tránh các sản phẩm socola có bổ sung thêm đường.
Hàm lượng chất xơ trong socola có thể là 3.1 gam trong một miếng 1 socola (28 gam), hoặc 10.9 gam trong 100 gam socola.