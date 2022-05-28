Top các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ CÓ SẴN ngay trong gian bếp nhà bạn

Ngoài rau củ, trái cây cũng là thực phẩm cung cấp hàm lượng chất xơ rất lớn cho cơ thể chúng ta. Một số loại trái cây thường gặp đó là cam, quýt, chuối hoặc bưởi,… Nhìn chung, đây đều là thực phẩm dễ ăn và tạo cảm giác ngon miệng, tốt nhất chúng ta nên ăn nhiều loại trái cây khác nhau để đa dạng chất xơ và bớt cảm giác ngán nhé!

Bạn có thể tham khảo một số cách sơ chế trái cây để thực đơn trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn nhiều. Một gợi ý siêu thú vị đó là chúng ta sử dụng trái cây làm nước ép và sinh tố, đây là lựa chọn không tồi chút nào.

- Kết hợp đậu và các loại đậu vào bữa ăn của bạn để có thêm chất xơ và protein thực vật.

- Có thể bổ sung bằng cách thêm một ít vào món salad, ngũ cốc, bì, quesadillas, trứng tráng hoặc thịt hầm.

- Nên thay thế protein động vật bằng nhiều protein thực vật hơn, vì nó có thể có lợi cho tim và tuổi thọ của bạn. Vì các loại protein có nguồn gốc thực vật, như các loại đậu, rất giàu chất xơ và protein, không giống như các loại thịt, chứa rất ít chất xơ, nếu có.

Khoai lang

Khoai lang là một củ phổ biến với hương vị ngọt ngon và giàu chất xơ. Bên cạnh đó, khoai lang còn là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất, riboflavin, thiamine, niacin và carotenoid.

Chính nhờ những thành phần dinh dưỡng này mà củ khoai lang có thể hỗ trợ bạn phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính, tăng cường giảm cân, cải thiện làn da và mái tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng chất xơ: Một củ khoai lang luộc cỡ trung bình (không có vỏ) có 3.8 gram chất xơ hoặc 2.5 gram trên 100 gram.

Khoai lang có thể làm thành các món ăn ngon tuyệt vời như: khoai lang lắc phô mai, bánh khoai lang nhân phô mai chiên xù, bánh bao khoai lang,...

Bột yến mạch và ngũ cốc

Bắt đầu một ngày mới với bột yến mạch hoặc một bát hạt ngũ cốc có chứa ít nhất 5 gam chất xơ nhé. Đây là một bữa sáng hoàn hảo cho bạn và cả gia đình. Hãy ăn nó cùng mầm lúa mì, nho khô, chuối bởi tất cả đều là những nguồn chất xơ phong phú

Socola đen

Socola đen được cho là một trong những thực phẩm ngon nhất thế giới. Nó cũng là loại thực phẩm đáng ngạc nhiên về hàm lượng chất dinh dưỡng. Hơn nữa, nó cũng là một trong những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và giàu chất dinh dưỡng. Chỉ cần đảm bảo chọn sô cô la đen có hàm lượng cacao 70 -95% hoặc cao hơn và tránh các sản phẩm socola có bổ sung thêm đường.

Hàm lượng chất xơ trong socola có thể là 3.1 gam trong một miếng 1 socola (28 gam), hoặc 10.9 gam trong 100 gam socola.