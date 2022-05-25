Các loại thực phẩm TUYỆT ĐỐI đừng kết hợp với thịt gà nếu không muốn ĐIỀU ĐÁNG TIẾC xảy ra

Bạn nên tham khảo những thông tin sau đây để có thể biết được đâu là các loại thực phẩm không nên kết hợp với thịt gà nếu không muốn điều đáng tiếc xảy ra.

Thịt gà ăn kiêng với cá chép

Ảnh minh họa: Internet

Vì: Thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn, nếu ăn phải sinh ra chứng mụn nhọt.

Muối vừng, rau thơm

Theo đông y, thịt gà thuộc tính phong, nếu ăn cùng với muối vừng, rau thơm sẽ động đến can phong từ đó dẫn đến chóng mặt, run rẩy.

Cơm nếp

Quan niệm “con gà, đĩa xôi” của các cụ ngày xưa đã thể hiện sự kết hợp ăn ý giữa 2 món ăn này. Tuy nhiên ngày nay theo khoa học thì không nên ăn quá nhiều thịt gà với cơm nếp các mẹ nhé. Bản chất cơm nếp có vị ngọt, tính ấm nên 2 thứ này kết hợp với nhau dễ sinh ra chứng sán dây, sán xơ mít. Do vậy mình không nên ăn kết hợp 2 thứ này cùng 1 lúc nhé.

Thịt chó

Món ăn này được biết có tính đại nhiệt đem lại cảm giác nóng, còn thịt gà mang tính cam ôn. Nên khi dùng chung sẽ gây ra hiện tượng úng khí mang đến triệu chứng: Kiết lỵ, mất nước, suy nhược cơ thể.

Tỏi và hành sống

Ở nhiều vùng miền, bà con ưa chuộng chấm thịt gà với đĩa muối có kèm theo vài lát hành củ khô hay vài miếng tỏi. Thực tế, trong Đông y, thịt gà tính ngọt, ấm; tỏi tính nhiệt; hành tính hàn – đều là những thực phẩm đại kỵ khi dùng chung với nhau. Khi kết hợp sẽ tạo thành nóng lạnh giao tranh hay tăng nhiệt khiến khí huyết dễ bị hư tổn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôm

Salad rau củ trộn cùng tôm và thịt gà là món ăn yêu thích của nhiều người. Kể cả bạn có thích món ăn này đến đâu thì hãy lập tức dừng lại, chúng cực kỳ có hại cho sức khỏe. Bởi thịt gà và tôm đều thuộc tính ôn, khi dùng chung với nhau sẽ gây hiện tượng động phong – ngứa ngáy khắp cơ thể. Vậy nên, hãy tránh xa những món ăn có sự kết hợp của thịt gà và tôm.

Tổng hợp từ nhiều nguồn!

Nói không với các loại thực phẩm này khi bạn thuộc tuýp người có cơ địa dễ dị ứng Dị ứng là tình trạng phổ biến với nhiều đối tượng. Vậy nên nếu muốn không xảy ra tình trạng này hãy nói không với các loại thực phẩm dưới đây!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-loai-thuc-pham-tuyet-doi-dung-ket-hop-voi-thit-ga-neu-khong-muon-dieu-dang-tiec-xay-ra-470865.html