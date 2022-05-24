Tỏi và công dụng THẦN KÌ ít ai hay biết trong nhiều BÀI THUỐC gia truyền chữa BÁCH BỆNH

Tỏi chứa các hợp chất giúp hệ thống miễn dịch chống lại vi trùng. Tỏi có chứa một hợp chất là alliin, khi tỏi được nghiền nát hoặc nhai, hợp chất này biến thành allicin chứa lưu huỳnh, tạo cho tỏi có mùi và vị đặc biệt, tạo ra đặc tính chữa bệnh của tỏi.

Hợp chất này đã được chứng minh là có khả năng tăng cường phản ứng chống lại bệnh tật của một số loại tế bào bạch cầu trong cơ thể khi chúng gặp phải virus, chẳng hạn như virus gây ra cảm lạnh thông thường hoặc cúm.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tỏi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như thời gian mắc bệnh, và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Một nghiên cứu đã cho 146 tình nguyện viên khỏe mạnh bổ sung tỏi hoặc giả dược trong 3 tháng. Nhóm ăn tỏi có nguy cơ bị cảm lạnh thấp hơn 63%. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm về thời gian hồi phục sau cảm lạnh.

Một nghiên cứu khác cho thấy cảm lạnh ngắn hơn đáng kể đối với những người ăn 2,56 gam chiết xuất tỏi già mỗi ngày trong mùa lạnh và cúm, so với nhóm dùng giả dược. Cảm lạnh của họ cũng ít nghiêm trọng hơn.

Rất tổt cho xương khướp

Tỏi cũng rất tốt cho xương khớp. Trong loại gia vị này có chứa vitamin C, vitamin B6, và mangan, kẽm các chất chống oxy hóa và enzyme,... Đây đều là những chất có công dụng tốt trong việc ngăn ngừa hình thành các mô liên kết và chuyển hóa xương. Những người thường xuyên ăn tỏi sẽ có khả năng hấp thụ canxi tốt hơn và từ đó xương cũng chắc khỏe hơn.

Phụ nữ ăn nhiều tỏi sẽ giúp tăng cường nội tiết tố estrogen và làm chậm quá trình loãng xương. Những người mắc bệnh về xương khớp, ăn tỏi sẽ thấy những triệu chứng đau nhức xương giảm rõ rệt.

Trị mụn trứng cá

Theo Medical Daily, ít người biết rằng tỏi là một trong những dược phẩm điều trị mụn tại chỗ tự nhiên có hiệu quả cao. Hợp chất hữu cơ allicin trong tỏi có khả năng cản trở sự hoạt động của các gốc tự do và tiêu diệt vi khuẩn. Ở dạng phân hủy, allicin chuyển hóa thành axit sulfenic, tạo phản ứng nhanh với các gốc tự do, giúp phòng ngừa sẹo mụn, các bệnh ngoài da và dị ứng.

Một số tác dụng khác

Bên cạnh những công dụng của tỏi đã được nhắc đến ở phía trên, tỏi còn có nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe mà chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ:

Rất tốt cho thai phụ: Tỏi có thể giúp tăng trọng trong trường hợp thai nhi có rủi ro thiếu cân. Ngoài ra, thai phụ ăn tỏi cũng giúp giảm nguy cơ tiền sản giật trong thai kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

Lọc độc tố trong máu: Đây là một tác dụng rất tốt của tỏi. Cụ thể, tỏi có chứa chất allicin có khả năng loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể và bên cạnh đó tăng cường các tế bào bạch cầu khỏe mạnh. Allicin cũng có tác dụng loại bỏ nicotine, giúp thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp một cách rất hiệu quả.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer: Tỏi giúp chống lại quá trình lão hóa, giảm cholesterol vì thế rất hiệu quả trong việc phòng ngừa những bệnh về thần kinh liên quan đến tuổi tác, đặc biệt là bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer.

Làm đẹp da: Đây là công dụng của tỏi được nhiều chị em lưu ý. Trong tỏi có những hợp chất hữu cơ allicin giúp tiêu diệt vi khuẩn rất tốt và đồng thời cản trở hoạt động của gốc tự do, ngăn ngừa mụn trứng cá và phòng ngừa các bệnh ngoài da hiệu quả.

Tổng hợp từ nhiều nguồn!