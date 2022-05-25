Đừng dại dột mà kết hợp CÁ với các loại thực phẩm này, nhà ai đang CHẾ BIẾN thế này thì nên DỪNG LẠI trước khi quá muộn

Không nên ăn chung tỏi với cá trắm vì sẽ dễ bị chướng bụng, đầy hơi, sinh ra sán.

Kết hợp với nhau sẽ dẫn tới phá hủy vitamin B1, làm giảm giá trị của thực phẩm.

Tỏi kỵ với cá diếc

Trong thành phần của cá diếc có chứa chất kỵ với tỏi khi kết hợp với nhau sẽ gây khó tiêu, chướng bụng. Món cá diếc rán giòn, kho mặn hay nấu canh chua là món ăn hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Cá diếc có thể bổ âm huyết, thông huyết mạch, bổ thể nhược, còn có công hiệu ích khí kiện tì, lợi nước tiêu sưng, thanh nhiệt giải độc, thông mạch hạ sữa, khử phong thấp. Cá diếc cũng rất tốt cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên bạn nên lưu ý đừng bao giờ kết hợp chung tỏi với cá diếc kẻo rước họa vào thận

Cá chạch kỵ gan trâu, bò

Thịt cá chạch khi kết hợp với gan trâu, gan bò sẽ sinh chứng phong rất nguy hại cho sức khỏe. Ngoài ra, không nên kết hợp cá chạch với quả mai khô hay cá chạch với giấm để tránh sinh độc và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Cá chép kỵ lá tía tô

Nhiều bà nội trợ thường nấu cháo cá chép rồi thả thêm hành và lá tía tô cho người bệnh giải cảm, hoặc phục hồi sức khỏe sau khi ốm dậy.

Ảnh minh họa: Internet

Việc làm này hoan hoàn toàn không đúng. Bởi khi bạn kết hợp giữa cá chép và lá tía tô sẽ gây mụn nhọt, tệ hơn có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, đừng bao giờ kết hợp hai loại này với nhau nhé.

Thịt cá thu và thịt lươn rất kị nấu bằng củi gỗ dâu

Không chỉ kết hợp với một số thực phẩm mới nguy hiểm mà thịt cá thu và lươn cũng rất dễ sinh ra các độc tố nếu được nấu bằng củi gỗ dâu.

Ngoài ra, các loại cá biển khác như cá ngừ đại dương, cá hồi, cá thu… đều dễ gây bị ứng đối với những người có cơ địa dị ứng, mặc dù giá trị dinh dưỡng rất cao. Nguyên nhân gây dị ứng của các loại cá biển chủ yếu là do protein parvalbumin. Khi bị dị ứng cá sẽ có những biểu hiện khó thở, nổi mẩn đỏ, khó tiêu hóa, thậm chí là sốc phản vệ… ngay sau khi ăn.