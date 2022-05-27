Mách bạn các loại thực phẩm TỐT CHO RĂNG nên có trong thực đơn hàng ngày

Chọn thực phẩm 27/05/2022 14:27

Nếu muốn răng chắc khoẻ, hãy dùng các loại thực phẩm dưới đây.

Thực phẩm giàu canxi

Tiêu thụ các sản phẩm giàu canxi giúp giữ cho men răng chắc khỏe. Điều này có nghĩa là có ít nguy cơ mắc các bệnh về nướu hơn bởi canxi giúp ngăn ngừa sâu răng.

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Ảnh minh họa: Internet

Vì thế bạn có thể sử dụng các sản phẩm từ sữa, rau lá, hạnh nhân,.v.v...là một số thực phẩm giàu canxi, có thể trung hòa axit tạo ra vi khuẩn chống lại mảng bám trong miệng.

Táo

Táo thuộc loại trái cây cứng giòn và chứa nhiều nước, ngăn ngừa tình trạng sâu răng, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Ăn táo sau bữa tối sẽ giúp bạn rửa sạch các mảng bám thức ăn và làm sạch răng miệng hiệu quả.

Ngũ cốc nguyên hạt

Để có được chất sắt giúp nướu răng khỏe mạnh, ngũ cốc nguyên hạt là chìa khóa quan trọng. Ngũ cốc nguyên hạt cũng rất giàu chất xơ và là nguồn cung cấp sức khỏe răng miệng tuyệt vời. Một người có thể bao gồm gạo lứt, ngũ cốc… trong kế hoạch ăn uống hằng ngày của mình để tăng số lượng ngũ cốc nguyên hạt.

Kẹo cao su

Thực phẩm tốt cho răng tiếp theo phải kể đến là kẹo cao su. Đây có thể coi là một phát minh trí tuệ của loài người. Nhai kẹo cao su là cách hay làm tăng sản xuất nước bọt và vô tình rửa trôi bớt lượng vi khuẩn và mảng bám có trên răng.

Sữa chua

Để giúp bé tránh khỏi sâu răng và các vấn đề về nướu, ba mẹ hãy thử thêm sữa vào bữa ăn sáng hoặc ăn xế của con. Tin vui là hầu hết các bé đều thích ăn sữa chua và đây cũng là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể nói chung. Trong sữa chua chứa nhiều canxi giúp răng phát triển chắc khỏe. Một nghiên cứu được công bố trên tờ Jounal of Oral Dentistry cho biết rằng những trẻ ăn thức ăn làm từ sữa ít nhất 4 lần 1 tuần có ít nguy cơ bị sâu răng hơn những trẻ còn lại.

Mách bạn các loại thực phẩm TỐT CHO RĂNG nên có trong thực đơn hàng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, trên thị trường có rất nhiều loại sữa chua dành cho trẻ em với nhiều mẫu mã cho bạn lựa chọn. Nhớ rằng bạn hãy chọn loại với mùi vị bé thích và nên chọn loại ít đường nhé.

Trà đen và trà xanh

Trà chứa hàm lượng polyphenol cao được biết đến với khả năng làm giảm lượng vi khuẩn độc hại có trong khoang miệng. Ngoài ra, trà còn chứa lượng fluoride dồi dào rất cần thiết cho một hàm răng chắc khỏe như ý. Vì thế, bạn hãy thêm các loại trà thơm ngon, thanh lọc cơ thể, nhiều công dụng vào danh sách đồ uống của mình sử dụng thường xuyên nhé!

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe sức khoẻ tốt thực phẩm tốt cho răng

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