Trong rau diếp cá chứa chất Folate và vitamin B giúp các chị em phụ nữ tránh được bệnh phụ khoa, hạn chế vô sinh và điều hòa kinh nguyệt. Ngoài ra, chất dinh dưỡng trong diếp cá có khả năng kích thích máu vận chuyển đến dương vật nhằm hỗ trợ điều trị bệnh rối loại cương dương ở nam giới.

Dùng rau diếp cá trị mụn là một trong những tác dụng của rau diếp cá đối với da mặt và cũng là cách chăm sóc da được nhiều chị em tin tưởng. Mỗi khi mặt nổi mụn, bạn chỉ cần lấy vài chiếc lá diếp cá rửa sạch, giã nát, hòa thêm chút muối rồi đắp lên nốt mụn, rửa sạch sau 15 phút. Cách trị mụn bằng diếp cá có thể sẽ nhanh chóng giúp nốt mụn bớt sưng, đau. Không những thế, dùng rau diếp cá trị mụn còn giúp da hạn chế tình trạng thâm đen do mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, uống nước diếp cá có tác dụng gì? Bạn có thể tự làm nước rau diếp cá trị mụn để đào thải độc tố từ bên trong, hỗ trợ điều trị mụn do rối loạn nội tiết. Bạn chỉ cần đem xay nhuyễn 200g diếp cá cùng chút nước, sau đó cho thêm 500ml nước vào và dùng ray lọc chắt lấy nước cốt, thêm chút đường cho dễ uống. Uống rau diếp cá trị mụn đều đặn sẽ giúp làn da bạn được cải thiện rõ rệt.

Rau diếp cá và các tác dụng với bệnh đái tháo đường

Rau diếp cá có chứa hợp chất ethanol. Và trong nghiên cứu mối liên quan giữa loại rau này với các bệnh nhân đái tháo đường cho thấy, những bệnh nhân uống nước rau diếp cá liên tục trong 3 tuần có thể làm giảm đáng kể hàm lượng đường glucose trong máu lúc đói. Ngoài ra, trong thành phần của nước rau diếp cá còn chứa các chất chống tiểu đường và có vai trò trong hoạt động kiểm soát và ổn định hàm lượng đường huyết trong cơ thể. Vì thế, rau diếp cá còn được coi như liều thuốc tiềm năng có hiệu quả đối với bệnh nhân đái tháo đường.

Hỗ trợ điều trị bệnh viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng

Rau diếp cá có thể được dùng để hỗ trợ điều trị viêm phổi hoặc chữa các bệnh liên quan đến nhiễm trùng vì nó có thành phần kháng khuẩn.

Giải quyết cân nặng

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài khả năng cải thiện tình trạng tiểu đường, uống nước rau diếp cá có tác dụng gì khác? Nhiều nghiên cứu cho biết rau diếp cá chứa thành phần chống béo phì. Do đó, ăn hoặc uống nước diếp cá sẽ giúp giảm đi lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Về lâu dài, cách làm này sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả