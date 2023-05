Cứ ngỡ ăn sầu riêng vì quá ngon và ĐAM MÊ, nào ngờ đến những LỢI ÍCH to lớn của loại quả "có mùi kì kì" đối với sức khỏe

Trong sầu riêng có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất này có khả năng làm vô hiệu hóa các gốc tự do - nguyên nhân chính dẫn tới hình thành và phát triển các tế bào ung thư trong cơ thể. Cụ thể, chiết xuất từ trái sầu riêng có thể ngăn ngừa ung thư vú lan rộng.

Như thế sầu riêng chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn khi đang có nhu cầu bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể, bởi lẽ chỉ cần ăn 1/5 trái sầu riêng bạn đã có thể bổ sung nguồn năng lượng cần thiết cho cả một ngày dài.

Hỗ trợ tiêu hóa

Sầu riêng chứa hàm lượng chất xơ cao, rất cần thiết cho chức năng của nhiều hệ thống trong cơ thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Giúp giảm các tình trạng như táo bón và tắc nghẽn trong ruột, các vấn đề như chướng bụng, đầy hơi, ợ chua, chuột rút và khó tiêu có thể được giảm bớt.

Ăn sầu riêng thường xuyên có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa.

Ngăn ngừa thiếu máu

Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể khiến cho nhiều người lâm vào tình trạng choáng váng, tối sầm khi đứng hoặc ngồi lâu. Đó là biểu hiện cơ thể đang bị thiếu hụt một lượng máu cần thiết để duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Nên các bác sĩ khuyên người dùng sử dụng sầu riêng để bổ sung hàm lượng vitamin B cùng với Folate. 2 hoạt chất này đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích cơ thể sản sinh ra các tế bào máu đỏ hỗ trợ tốt cho tình trạng thiếu máu.

Ngăn ngừa lão hóa



Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp đẩy lùi các gốc tự do, làm giảm mức độ căng thẳng, ngăn ngừa lão hóa da. Trong khi đó, mỗi chén sầu riêng chứa đến 80% nhu cầu vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Chất tryptophan trong quả sầu riêng được xem như một loại thuốc ngủ tự nhiên. Do đó, nếu tiêu thụ sầu riêng hợp lý sẽ giúp bạn có được giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Cải thiện sức khỏe xương

Sầu riêng là một nguồn cung cấp magiê, kali, mangan và đồng tuyệt vời, tất cả đều đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển và duy trì sức mạnh và độ bền của xương. Kali làm tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng của các tế bào, đồng thời cải thiện sức khỏe của xương. Những khoáng chất thiết yếu trên giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh loãng xương.

Sức khỏe tim mạch

Sầu riêng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ của nó giúp giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách loại bỏ cholesterol LDL (cholesterol xấu) ra khỏi cơ thể và nhanh chóng loại bỏ chúng dưới dạng chất thải trước khi nó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hệ thống tim mạch dưới dạng tích tụ mảng bám.

