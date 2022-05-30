Lợi ích không ngờ của CÁ HỒI đối với bé yêu mà các bà mẹ hãy YÊN TÂM TIN DÙNG

Cá hồi đang là loại thực phẩm được các bà mẹ tin dùng trong việc sử dụng làm món cho bé. Cùng tìm hiểu lợi ích của cá hồi nhé!

Cung cấp dưỡng chất toàn diện phát triển trí não Khi nhắc tới nguồn dưỡng chất phát triển não bộ, người ta nghĩ ngay tới DHA và EPA (gọi chung là omega-3). DHA và EPA có vai trò rất lớn trong việc phát triển trí não và thị lực của trẻ nhỏ. Thông thường chúng ta hay thấy quảng cáo, rồi tự cho rằng DHA tốt nhất tới từ sữa, thực tế thì giá trị dinh dưỡng của cá hồi tốt hơn so với việc trẻ uống sữa. Để đạt được 500mg DHA trẻ phải uống tới 10 ly sữa hàm lượng này quá nhiều so với tiêu chuẩn cần thiết cho trẻ. Trong khi đó trẻ chỉ cần ăn khoảng 30g cá hồi là có 500mg DHA.

Ngoài việc tăng cường phát triển trí não, omega – 3 còn có giảm viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh khác, đặc biệt omega – 3 là thành phần giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, tổng hợp protein cho cơ thể trẻ nhỏ. Cho bé đôi mắt khỏe và sáng hơn Ảnh minh họa: Internet Omega 3 và axit amin có trong cá hồi giúp cải thiện sức khỏe của đôi mắt, ngăn ngừa các vấn đề về thị lực trong đó có bệnh thoái hóa điểm vàng, nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa.

Giúp trái tim khỏe mạnh Cá hồi là một nguồn thực phẩm cung cấp axit omega-3 phong phú. Một nghiên cứu mới về mối quan hệ giữa axit béo omega-3 và bệnh tim mạch cho thấy việc tiêu thụ các loại axit béo có liên quan đến công việc cải thiện sức khỏe mạch máu. Trong số nghiên cứu, tiêu thụ cá hoặc hỗ trợ làm giảm bớt nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cục bộ và suy tim. Cá hồi giàu protein, vitamin B, vitamin D, đặc biệt chứa một nguồn axit béo omega-3 dồi dào có lợi cho tim của những người khỏe mạnh, người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch cũng như người đã mắc bệnh tim. Axit béo omega-3 có thể hỗ trợ làm giảm cholesterol, giảm viêm, giảm triglycerides, giảm huyết áp, giảm đông máu, giảm nguy cơ đột quỵ và suy tim, điều hòa nhịp tim, có thể tăng khả năng phát triển trí não ở trẻ em. Trong các nghiên cứu giám sát độc lập, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng người Nhật Bản có tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch thấp so với quốc gia khác một phần chính là do trong ăn uống chế độ của họ có cá và các loại axit béo có trong cá. Tóc óng mượt và da mịn màng hơn Protein và Omega3 có trong cá hồi giúp cải thiện kết cấu làn da và mái tóc, giúp tóc bé mượt mà và làn da mịn màng hơn, không bị cháy nắng… Tốt cho xương và khớp Theo nhiều nghiên cứu, việc ăn cá hồi thường xuyên giúp cơ thể tăng cường phát triển hệ xương, giảm nguy cơ loãng xương. Cá hồi là loại thực phẩm chống viêm tự nhiên, việc bổ sung cá hồi vào thực đơn hàng ngày giúp giữ xương luôn khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet *Tổng hợp từ nhiều nguồn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-ich-khong-ngo-cua-ca-hoi-doi-voi-be-yeu-ma-cac-ba-me-hay-yen-tam-tin-dung-471692.html