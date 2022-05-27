Muốn trắng răng nhanh chóng, hãy bổ sung các loại thực phẩm vừa NGON và BỔ này nhé

Chọn thực phẩm 27/05/2022 10:09

Bỏ túi các loại thực phẩm vừa ngon vừa có lợi này nhé!

Nước

Nước có khả năng làm sạch răng và miệng của bạn một cách tự nhiên. Vì vậy, súc miệng nhiều lần sau khi ăn hoặc uống để ngăn ngừa vết bẩn tích tụ trên răng. Ngoài ra, bạn chỉ cần đảm bảo rằng không có lượng thức ăn dư thừa đang bám vào răng. 

Muốn trắng răng nhanh chóng, hãy bổ sung các loại thực phẩm vừa NGON và BỔ này nhé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách tuyệt vời nếu bạn có thể súc miệng bằng một cốc nước trong đó có một nửa muỗng cà phê đá muối vì nó có thể ngăn chặn tất cả các vấn đề về răng một cách hiệu quả. Súc miệng với nước nhanh chóng trong 30 giây để có được kết quả tốt nhất.

Dâu tây

Dâu tây có một lượng lớn axit malic, citric có tác dụng làm sạch, loại bỏ vôi răng. Ngoài ra, ellagitannins trong dâu tây sẽ ức chế vi khuẩn, ngăn ngừa chúng hấp thụ vết bẩn.

Dâu tây rất dễ ăn và chế biến. Ngoài cách ăn trực tiếp bạn có thể chế biến thành các món như salad, nước ép, ngũ cốc,…

Hoặc đôi khi bạn có thể dầm dâu tây ra, trộn với kem đánh răng và sử dụng để chải răng mỗi ngày.

Các loại hạt 

Trong khi nhai, các loại hạt cứng giúp chà xát mảng bám và vết ố ra khỏi bề mặt răng, TS Matthew Messina, một phát ngôn viên của Hiệp hội Nha Khoa Hoa Kỳ cho biết. Hãy ăn một vài quả hạnh nhân trong bữa ăn nhẹ buổi chiều, hạnh nhân cung cấp đầy đủ các chất đạm, chất béo lành mạnh và sẽ đem lại cho bạn một hàm răng trắng bóng như ngọc trai. 12 loại thực phẩm làm trắng răng tự nhiên

Táo

Không chỉ là một thực phẩm tốt cho sức khoẻ, táo còn giúp làm trắng răng khi bạn ăn chúng. Việc ăn táo làm tăng sản xuất nước bọt, trung hoà và phân tán các loại vi khuẩn - tác nhân gây hôi miệng, tạo mảng bám khiến răng đổi màu. Nhờ đó, hàm răng của chúng mình cũng sạch sẽ và trắng sáng hơn.

Muốn trắng răng nhanh chóng, hãy bổ sung các loại thực phẩm vừa NGON và BỔ này nhé - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phô mai cứng

Phô mai là loại thực phẩm chứa nhiều Canxi rất có lợi trong quá trình tăng cường độ chắc khoẻ cho răng và nướu.

Các loại rau củ giòn

Ăn sống các loại rau, củ giòn như rau cải, rau diếp, súp lơ xanh, cần tây, cà rốt, dưa chuột… là lựa chọn tuyệt vời để làm trắng răng một cách tự nhiên. Bề mặt thô ráp của loại thực phẩm này hoạt động như những lông bàn chải nhỏ xíu làm sạch răng.

Ngoài ra, lượng axit tự nhiên trong nó giúp cọ sạch mảng bám thức ăn, vết ố từ bề mặt răng. Càng nhai kỹ thì càng kích thích nước bọt tiết ra, cân bằng lượng acid và kiềm trong khoang miệng làm tăng hiệu quả kháng khuẩn tự nhiên.

Sữa chua và sữa

Muốn trắng răng nhanh chóng, hãy bổ sung các loại thực phẩm vừa NGON và BỔ này nhé - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm này cực kỳ tốt cho răng của bạn. Bởi vì sữa chua và sữa có chứa hàm lượng canxi cao giúp răng chắc khỏe và làm cho men răng trắng và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thực phẩm giàu canxi như rau bina, có màu tối nên sẽ không mang lại kết quả tương tự như sữa và sữa chua.

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe sức khoẻ tốt các loại thực phẩm tốt cho cơ thể

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