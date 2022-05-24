Nếu không muốn sức khỏe bị "ăn mòn", dừng ngay viêc kết hợp khoai lang với các món ăn này

Chọn thực phẩm 24/05/2022 08:14

Dừng ngay những ý nghĩa muốn kết hợp khoai lang với những loại thực phẩm này!

Không ăn cùng cà chua

Nếu trong thực đơn đã có khoai lang thì bạn không nên bổ sung thêm cà chua. Vì trong khoai lang có đường, khi tiêu thụ thực phẩm này, đường được lưu lại sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị.

Trong khi đó, cà chua khi ăn vào trong cơ thể dễ bị kết tủa trong môi trường axit mạnh, từ đó thức ăn sẽ tích tụ trong ruột và dạ dày, gây khó tiêu hóa, khó hấp thụ, đau bụng, tiêu chảy.

Ngô

Ngô là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong 100g ngô có khoảng 70,6g carbohydrate cùng lượng vitamin dồi dào, cao gấp 5-10 lần so với gạo và lúa mì.

Nếu không muốn sức khỏe bị 'ăn mòn', dừng ngay viêc kết hợp khoai lang với các món ăn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, để có thể tiêu hóa ngô, dạ dày cần phải tiết ra nhiều axit và cũng cần nhiều thời gian để làm việc này. Nếu bạn đã ăn khoai lang trước đó, tốt nhất không nên ăn ngô để tránh tạo gánh nặng lên dạ dày, khiến dạ dày phải tiết ra quá nhiều axit để tiêu hóa cả hai. Tệ hơn, có thể gây trào ngược axit dạ dày.

Quả hồng

Đường có trong khoai lang khi đi vào trong cơ thể sẽ rất dễ lên men trong dạ dày, do đó, khi ăn khoai lang sẽ gây ra hiện tượng tăng tiết axit dạ dày.

Nếu bạn ăn cả khoai lang và quả hồng cùng với nhau, sẽ làm cô đặc và kết tủa axit trong dạ dày do phản ứng hóa học của phức hợp tannin - pectin của quả hồng, trường hợp nặng có thể gặp phải tình trạng xuất huyết tiêu hóa hoặc viêm loét dạ dày.

Do đó, nếu muốn ăn 2 loại thực phẩm này, bạn nên ăn chúng cách nhau ít nhất là 5 giờ.

Trứng

Trứng chứa rất nhiều protein nhưng lại chứa rất ít chất béo, rất phù hợp để cung cấp dinh dưỡng cho bữa sáng. Việc trứng có thể kết hợp với khoai lang hay không thực sự khác nhau với mỗi đối tượng. Đối với những người có nhu động và tiêu hóa tốt, sự kết hợp này sẽ không gây ra hậu quả gì.

Nếu không muốn sức khỏe bị 'ăn mòn', dừng ngay viêc kết hợp khoai lang với các món ăn này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đối với những người mắc chứng khó tiêu, tốt nhất không nên ăn hai món này cùng nhau. Bởi vì dạ dày của chúng ta cần một khoảng thời gian dài để tiêu hóa protein cao trong trứng. Nếu vừa ăn trứng lại tiếp tục ăn khoai lang sẽ làm tăng gánh nặng đường tiêu hóa và gây đau bụng .

Thịt gà

Thịt gà và khoai lang không nên ăn cùng lúc, cũng sẽ khiến bạn bị đầy hơi, tức bụng, cảm giác ì ạch mãi không tiêu, khó chịu.

Cua

Đặc biệt nghiêm trọng nếu bạn ăn cua và khoai lang cùng lúc, rất dễ bị tiêu chảy cấp, mất nước. Hai thứ thực phẩm rất ngon nhưng lại gây hậu quả không lường nếu kết hợp cùng nhau.

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