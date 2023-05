Ăn gì để giảm cận thị? Bỏ túi các chất dinh dưỡng và các loại thực phẩm tốt cho mắt để cải thiện tình trạng cận thị

Lượng lớn vitamin C và beta carotene có trong rau chân vịt là những chất chống oxy hóa, giúp hấp thụ từ 40% đến 90% lượng ánh sáng xanh có cường độ mạnh. Vì carotene sau khi được cơ thể hấp thụ sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Từ đó, những chất này sẽ trở thành một lớp màng bảo vệ mắt.

Cá hồi giàu Omega-3

Cá hồi là một trong những loại thực phẩm giàu Omega-3 tốt cho mắt. Thường xuyên bổ sung cá hồi trong thực đơn hằng ngày sẽ giúp cho tăng cường độ ẩm cho mắt, nuôi dưỡng các mạch máu ở mắt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Người bị cận thị trong tuần nên dùng 2 bữa ăn có cá hồi để có thể hấp thụ được Omega-3 và các dinh dưỡng của cá tối đa nhất. Người bình thường cũng nên bổ sung thêm cá hồi ít lần 1 bữa 1 tuần.

Mít

Được biết trong 165g mít sẽ cung cấp khoảng 155 calo tương đương 92% lượng calo đến từ carbs, phần còn lại đến từ protein và một lượng nhỏ chất béo. Bên cạnh đó, trong quả mít còn chứa một số các vitamin, khoáng chất và chất xơ mà cơ thể bạn cần.

Mít là loại trái cây rất giàu vitamin C. Một số nghiên cứu cho rằng một chế độ ăn uống giàu vitamin C có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và giảm thị lực do thoái hóa điểm vàng cho mắt.

Cải xoăn và rau bina

Cải xoăn và rau bina cũng là lời giải cho câu hỏi bị cận thị nên ăn gì? Cải xoăn được coi là nữ hoàng của các loại rau vì nó rất giàu vitamin và khoáng chất. Chất chống oxy hóa trong cải xoăn như lutein và zeaxantin vô cùng tốt cho mắt. Nó có khả năng ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Bạn có thể dùng cải xoăn để làm bánh, chiên sơ rau để ăn cùng với cơm hoặc làm món salat trộn.

Còn rau bina là nguồn cung cấp lượng lớn các loại vitamin A, C, E, Lutein, Zeaxanthin...cho cơ thể. Thường xuyên ăn rau bina có tác dụng giảm thiểu nguy cơ và chậm tiến trình phát triển của cận thị. Rau bina rất ngon và dễ chế biến, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để có đôi mắt khỏe mạnh.

Bơ

Trong hầu hết tất cả các loại rau củ quả, bơ được xem là loại trái cây giàu lutein carotene nhất. Chính loại dưỡng chất này giúp bơ trở thành một trong những thực phẩm tốt cho mắt cận. Loại trái cây này hỗ trợ chúng ta trong việc chống lại sự thoái hóa mắt và một số loại bệnh về thị giác như đục thủy tinh thể.

Bạn cần lưu ý, chất dinh dưỡng nằm nhiều nhất ở phần thịt có màu xanh đậm ở quả bơ. Vì vậy, khi chế biến, bạn nên giữ lại phần thịt này.

Sinh tố hoặc salad bơ là hai món ăn đơn giản nhất mà bạn có thể chế biến từ quả bơ. Chúng sẽ làm cho thực đơn hàng ngày của người mắt cận thêm phong phú và giàu dưỡng chất.