Các cô nàng tuổi Mão trời sinh đã có tính cách hiền lành, ít nói và rất tốt bụng. Họ được trời phú cho giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, không thích ồn ào, hơn nữa đường nét khuôn mặt rất tinh tế, đầy sức hút ánh nhìn của người khác phái. Cô nàng giáp này luôn khao khát một tình yêu đẹp và mong có được cuộc sống tình yêu hạnh phúc, ngọt ngào.

Trước khi yêu, con giáp nữ này là một cô gái rất thông minh và lý trí, làm việc gì cũng quyết đoán, có năng lực hành động, nhưng khi đã sa vào lưới tình thì tính cách của cô ấy thay đổi chóng mặt.

Khi yêu, chẳng những chỉ số thông minh của cô nàng tuổi Mão giảm xuống mà hành động còn thay đổi rất nhiều, đôi khi còn cố tình nghĩ một đằng làm một nẻo nữa cơ.

Ví dụ như, cô ấy luôn cố tỏ ra rất lạnh lùng trước mặt người mình thích, có khi trong lòng rất thích nhưng họ không chịu thừa nhận, thậm chí còn giả vờ không thích đối phương. Nhưng những ai thực sự hiểu rõ con giáp nữ này mới biết rằng trái tim họ đang đập nhanh ra sao khi ở bên cạnh đối phương.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường được xem là người lạc quan, vui vẻ, không bị suy sụp cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn đến thế nào. Thế nhưng, người tuổi Tý cũng có phần nào đó khá kín đáo và dè dặt. Họ không muốn ai biết chuyện của mình và gặp khó khăn trong việc tâm sự hay chia sẻ đời tư cá nhân.

Tuy là người dễ gần, hòa đồng và dễ mến, nhưng người tuổi Tý lại là người sống khá nội tâm và thường xuyên che giấu cảm xúc của mình.

Đặc biệt là khi gặp chuyện đau buồn, tuổi Tý sẽ vẫn tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh và cư xử như bình thường nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu và nhức nhối. Họ thường một mình chịu đựng nỗi đau, ngay cả những người thân thiết nhất, tuổi Tý cũng kiệm lời, chỉ vì họ không muốn người khác phải bận tâm đến chuyện của mình.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu khác với 3 con giáp trên, họ không thường xuyên lớn tiếng nhưng khi họ nổi giận thì thật sự rất kinh khủng. Nhìn bề ngoài, tuổi Dậu có vẻ cứng rắn, nhưng họ vẫn có những phút mềm yếu và không muốn người khác thấy điều đó.

Tuổi Dậu vốn dĩ là những người tình cảm và rất yêu gia đình, cả đời họ bằng lòng hy sinh mọi thứ để đem đến hạnh phúc cho chồng con.

Cuộc sống với bộn bề lo toan đôi lúc khiến họ mất đi sự cân bằng trong cảm xúc, nhưng tuổi Dậu là con giáp lo cho gia đình từng chút một.

Vì vậy, nếu đàn ông nào có vợ tuổi Dậu hay to tiếng thì hãy thông cảm cho họ, chắc chắn đời này các anh không thể tìm được người vợ nào đảm đang như thế đâu.

Mỗi lần tuổi Dậu không kiềm chế được cảm xúc thì hy vọng các ông chồng hãy cố gắng nhu lại để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vì trong thâm tâm tuổi Dậu, chồng con chính là cuộc sống của họ rồi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!