Trong vòng 5 năm tới, con giáp 'số đỏ' nào cõng vàng còng lưng?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, họ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Vì vậy, nhiều người muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Sửu.

5 năm tới đây, sự nghiệp của người tuổi Sửu có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.



Trong thời gian này, họ có thể gặp nhiều khó khăn và thử thách trong công việc. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và những nỗ lực không biết mệt mỏi, con giáp này từng bước vượt qua khó khăn.

Người làm kinh doanh lớn hay chỉ buôn bán nhỏ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng, con giáp này thu lời lớn, tiền bạc chật két.

Tuổi Mùi

Theo tử vi phong thủy, chặng đường 5 năm tới của con giáp tuổi Mùi khá thuận lợi nhưng không phải lúc nào cũng thẳng băng, toàn màu hồng.

Với sự quyết đoán, kiên cường, con giáp này cũng tự đặt mục tiêu cao ở bản thân và cố gắng từng bước hoàn thành nó.

Hầu như cuộc sống của họ phải “tự lực cánh sinh, tự thân vận động” và cũng gặp những trắc trở sóng gió. Thế nhưng dù khó khăn nhất họ cũng chưa bao giờ nghĩ phải buông xuôi.



Và cũng chính lúc khó khăn như vậy, một cánh cửa khác lại bật mở, họ nhìn ra cơ hội, ra con đường khác từ chính sự bế tắc

Đặc biệt, người tuổi Mùi rất có năng khiếu phán đoán trong lĩnh vực tài chính, đồng tiền vào tay họ tự khắc sẽ sinh sôi nảy nở, họ xoay sở khá tốt trong vấn đề quản lí tài chính và biết cách tạo thêm thu nhập cho bản thân.

Nhờ vậy, tuổi Mùi đã vươn lên gặt hái được tài lộc. Do đó đây là một trong những con giáp tiền tiêu mỏi tay, cứ vơi lại đầy trong 5 năm tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước.

Do đó, dù thời trẻ, con giáp này gặp không ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng về già, họ thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

5 năm tới đây, tài vận của những người cầm tinh con rắn tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng 5 năm tới đây, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo