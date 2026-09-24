Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 24/09/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước từ nay cho đến ngày 15 tháng 8 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, tuổi Mùi tìm được niềm vui trong công việc, yêu thích những gì mình đang làm. Bản mệnh cũng thêm phần quyết tâm với những mục tiêu, kế hoạch bản thân đã đặt ra, luôn làm việc với định hướng rõ ràng. Nhờ vậy mà cấp trên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình cho công việc của bản mệnh.

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc trong ngày tốt đẹp, thu nhập của con giáp này vẫn đang ở mức ổn định. Nguồn thu cố định từ công việc chính giúp bản mệnh ổn định được cuộc sống, lại thêm thói quen tích lũy nên bản mệnh còn có chút dư dôi để dành cho những lúc ốm đau bệnh tật. Thời gian này, bản mệnh có thể thử xem xét đầu tư vào lĩnh vực mới, mở rộng quy mô làm ăn.

Con giáp tuổi Thân 

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, nhờ Thực Thần nâng đỡ nên con giáp tuổi Thân sẽ có cơ hội tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trong thời gian này. Bạn có thể được khen ngợi hoặc có phút giây quây quần bên những người mà bạn thực sự yêu mến.

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền nong sẽ sớm có cách xử lý ổn thỏa mà thôi, miễn là bạn đừng sa đà quá vào những trò may rủi mà phải chuyên tâm làm việc, tích lũy, kiếm tiền để trả nợ hoặc tiết kiệm tiền cho tương lai. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có ý thức cao trong việc tìm kiếm nguồn thu nhập mới cho mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Tài lộc không quá dồi dào nhưng tuổi Sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau.

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Thân nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

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