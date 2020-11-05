Món chả lạnh da heo đặc biệt từ hình dáng cho tới mùi vị. Có thể nhiều bạn sẽ lấy làm lạ và nhầm tưởng nó được làm từ thịt heo hay đầu heo. Thực chất, món ăn này có hình thù hơi giống với phần não nhăn và được làm từ da heo, đúng như tên gọi của nó. Trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn đọc cách làm chả lạnh da heo ngon, đúng chuẩn miền Tây. Không cần tới miền Tây mà bạn vẫn có thể thưởng thức món ăn này!

+ Rửa sạch da heo và tai heo, có thể trần 3-5 phút qua nước sôi, sau đó thái thành các sợi mỏng.

+ Tiếp theo, trộn đều thịt băm, tai heo và da heo vừa thái cùng với các gia vị. Sau đó, giã hỗn hợp cho đến khi nhuyễn mịn, kết dính với nhau. Đây chính là điểm khác của cách làm chả lạnh da heo và các món chả khác.

Trộn đều thịt băm, tai heo và da heo vừa thái cùng với các gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2:

+ Sau khi giã nhuyễn hỗn hợp xong, bạn sẽ bắt tay vào gói chả.

+ Chọn các tàu lá chuối không quá già, không quá non, to bản và ít rách.

+ Trước khi gói, rửa sạch lá chuối rồi hơ qua lửa để đảm bảo lá mềm hơn và dễ gói hơn.

+ Xếp từng lớp lá chuối liên tiếp nhau, tiếp đến trải 1 lớp màng bọc thực phẩm lên trên rồi cho hỗn hợp vào, gói thành từng cây chả, tạo hình trụ vừa tay, đừng to quá. Sau khi gói xong thì dùng dây cuộn lại.

Gói chả và cuộn chả - Ảnh minh họa: Internet

+ Lưu ý: Khi hấp, chả sẽ nở ra, do đó không nên cuộn quá chặt tay, tránh làm mất hình trụ đẹp mắt của chả.

Bước 3:

+ Sau khi gói xong, bạn sẽ thực hiện bước buộc chả.

+ Đun sôi 1 nồi nước rồi cho từng cuộn chả vào nồi, đun trên lửa vừa khoảng 15 phút, mở nắp nồi ra rồi lật từng cây chả, đun tiếp 15 phút nữa rồi vớt ra cho ráo.

Luộc chả trên lửa vừa - Ảnh minh họa: Internet

Thưởng thức

Như vậy, bạn đã vừa hoàn thành 3 bước trong cách làm chả lạnh da heo. Lúc này, bạn chỉ cần thái từng khoanh chả ra, cắt từng miếng vừa ăn rồi thưởng thức. Nếu làm nhiều, bạn có thể bảo quản chả lạnh da heo trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Các bạn có thể ăn chả với gỏi kèm thịt ba chỉ, lá sung, mực chiên, lá đinh lăng, lá răm, cà rốt bào sợi,…

Cắt từng khoanh chả ra và thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chả lạnh da heo đơn giản là vậy, và nước chấm thì cũng đơn giản không kém. Bạn chỉ cần một chút muối tiêu, thêm vặt chút nước cốt chanh hoặc nước mắm tỏi chanh đường là có thể nhâm nhi cùng cốc bia lạnh cực ngon lành.

Cách bảo quản chả lạnh thơm ngon, để được lâu

Người ta thường làm chả lạnh 1 lúc để ăn nhiều ngày. Do đó, cách bảo quản ra sao để tránh hư hỏng cũng cần được quan tâm.

Những dịp Tết, bạn thường làm rất nhiều chả hoặc những lúc thời tiết nóng nực, nếu không biết cách bảo quản chả giò thì chúng rất dễ bị ôi thiu, hỏng và sinh ra nấm mốc. Việc bảo quản sao cho chả lạnh luôn thơm ngon và giữ được lâu thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là các mẹo đơn giản và hữu ích mà bạn có thể bỏ túi với món ăn này:

Nếu để trong ngăn mát, việc bảo quản đúng cách sẽ giúp giữ được giò chả trong 4-6 ngày, thậm chí còn kéo dài tới 10 ngày nếu để trong ngăn đá. Khi lấy chả lạnh ra để sử dụng, hãy để khoảng 4 giờ ở nhiệt độ thường hoặc cho vào ngăn mát khoảng 8 giờ trước khi sử dụng.

Nên bảo quản chả lạnh trong ngăn mát tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thái chả lạnh ra ăn nhưng chưa dùng hết, hãy dùng màng bọc ni lông sạch để bọc đầu giò chả đã cắt ra. Lưu ý phải bọc kín mặt cắt của miếng chả, giúp miếng chả không bị thâm, tránh bị khô. Sau khi bọc kín xong, nếu trời nóng nực thì để vào ngăn mát tủ lạnh, còn nếu trời lạnh thì bạn có thể treo ở ngoài.

Lưu ý: Cần chọn loại màng bọc thực phẩm chất lượng đảm bảo từ các nhà sản xuất uy tín, rõ nguồn gốc. Màng bọc kém chất lượng có chứa các chất độc hại, có thể ngấm vào thức ăn, từ đó ảnh hưởng xấu tới sức khỏe . Món chả lạnh có đặc điểm kết dính, cần để trong nhiệt độ lạnh, mát, vì vậy tốt nhất nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Trên đây là cách làm chả lạnh da heo chuẩn vị miền Tây cực kỳ đơn giản mà bạn có thể áp dụng. Bạn không cần phải mua ngoài hàng và lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.