Cách làm các loại củ cải trắng muối ( xá bấu) siêu ngon tại nhà

Cách làm củ cải trắng muối phổ biến nhất để đảm bảo độ giòn ngon là đem phơi nắng rau củ trước khi ngâm. Lý do là vì quá trình phơi sẽ rút ẩm rau củ tốt, giúp rau củ trở nên cực kỳ giòn khi muối. Tuy nhiên, vào những ngày thời tiết ẩm ương thì việc phơi nắng củ cải là điều khá khó. Dưới đây là những bí quyết làm củ cải trắng muối ngon đúng chuẩn và để được lâu cho bạn tham khảo!

+ Với củ cải trắng, gọt vỏ sạch rồi thái thành khúc dài 5cm theo chiều dọc củ. Sau đó, ngâm củ cải trắng trong thau nước muối loãng khoảng 15 phút, vớt ra cho ráo.

Lưu ý: Dùng đũa sạch để gắp dưa ra đĩa để tránh vi khuẩn xâm nhập. Món kim chi củ cải này ăn kèm với các món nướng hoặc rán thì cực tuyệt.

Khi thời gian muối chua đã đủ, dọn củ cải lên đĩa và thưởng thức.

Cho củ cải trắng vào 1 chiếc hũ, đổ nước muối củ cải vào sau đó đậy nắp thật kín, để vào ngăn mát tủ lạnh 1-2 ngày để đảm bảo củ cải thấm vị nước muối.

Tiếp đến, pha nước muối củ cải bằng hỗn hợp: nước, giấm trắng, đường, muối ăn với tỷ lệ tùy theo khẩu vị mỗi người.

Cách muối củ cải trắng kiểu chua ngọt theo phong cách Hàn Quốc gồm có các nguyên liệu sau:

+ Pha phèn chua trong thau nước sạch khác, sau đó cho củ cải trắng vào ngâm khoảng 15 phút cho sạch và bớt mùi hăng. Tiếp theo, vớt củ cải ra rồi xả nước lạnh nhiều lần và để ráo.

+ Rải củ cải trắng lên mâm sạch, phơi ngoài nắng khoảng 1 ngày.

Phơi củ cải trắng qua nắng 1 ngày - Ảnh minh họa: Internet

- Cách muối củ cải:

+ Nấu nước mắm với đường trong một chiếc nồi nhỏ, đun sôi rồi tắt bếp.

+ Xếp củ cải đã phơi khô vào trong hũ.

+ Thêm tỏi, ớt vào hũ củ cải, chờ hỗn hợp nước mắm đường nguội hẳn thì đổ vào hũ cho ngập các nguyên liệu.

+ Chờ 24 giờ sau thì chắt phần nước mắm ngâm củ cải ra nồi, đun sôi lại lần nữa. Tiếp tục đợi nước mắm nguội hẳn thì lại đổ lại vào hũ ngâm, đậy kín nắp. Khoảng 3-4 ngày sau là có thể gắp ra và thưởng thức món củ cải muối mặn ăn với cháo trắng cực ngon.

Củ cải trắng muối ăn kèm cháo trắng cực tuyệt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm củ cải trắng muối chua kiểu Nhật

Nguyên liệu

Tại Nhật, dưa chua được ăn kèm với bữa chính. Có nhiều loại dưa chua nhưng phổ biến nhất là loại dưa ngâm lên men, trong đó có củ cải muối chua ngọt. Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm:

5 củ cải trắng cỡ vừa.

50gr muối.

700gr đường.

240ml giấm trắng.

Màu thực phẩm.

Lọ thủy tinh có nắp đậy.

Cách thực hiện

Sơ chế củ cải trắng:

+ Củ cải trắng bạn gọt vỏ, rửa sạch.

+ Tiếp theo, cắt nhỏ thành các khúc dài khoảng 0,5 x 3 cm cho đến khi hết lượng củ cải.

- Nấu nước giấm đường để ngâm củ cải:

+ Trộn đều hỗn hợp gồm: muối, đường và giấm trắng theo tỷ lệ vừa ăn.

+ Tiếp theo, cho củ cải trắng vào 1 cái hũ rồi đổ hỗn hợp nước muối chua vào, để ở nhiệt độ thường khoảng 6-8 giờ hoặc qua đêm.

+ Trong quá trình ngâm củ cải, bạn nên dùng 1 miếng vải mỏng để lót phía trên bề mặt hũ để tránh côn trùng bay vào. Ngoài ra, lâu lâu bạn nên đảo qua củ cải để thấm đều gia vị.

+ Khi đã ngâm củ cải đủ thời gian, bạn nên vớt củ cải cho vào lọ thủy tinh khô ráo, đậy nắp kín. Phần nước ngâm củ cải thì đổ vào 1 cái nồi rồi bắc lên bếp, đun sôi lên. Trong lúc nấu, nếu nước nổi bọt thì vớt bỏ.

Củ cải trắng muối chua kiểu Nhật - Ảnh minh họa: Internet

+ Khi nước sôi thì thêm vào vài giọt màu thực phẩm (tùy theo sở thích có thể không cho), sau đó tắt bếp, chờ nguội hẳn. Khi nước nguội thì chế nước vào 1 hũ thủy tinh đựng củ cải, đậy kín nắp.

+ Bảo quản củ cải trong ngăn mát tủ lạnh, tối đa 2 tuần thì có thể dùng được.

Cách làm củ cải muối (xá bấu mặn)

Chuẩn bị:

Củ cải 2kg.

Muối 1kg ( nên lựa chọn muối hột sẽ tốt hơn)

Phơi củ cải.

Mua củ cải về rửa sạch để ráo nước và đem phơi 1- 2 nắng cho phần củ cải héo đi.

Mua củ cải về đem phơi nắng cho héo đi. ảnh: internet.

Ướp muối.

Cho của cải vào hủ đựng cứ 1 lớp củ cải một lớp muối, thực hiện tương tự như thế.

Sau đó đậy kín nấp hủ để trong 1 tháng.

Cuối cùng.

Cho củ cải đã muối ra mâm cùng 1/2 lượng nước muối trong hủ mang ra phơi. Tiến hành phơi 3-5 ngày dưới nắng to khi muối kho và bám đều trên củ cải là hoàn thành.

Sau khi ủ 1 tháng mang chúng ra phơi nắng 3-5 ngày. ảnh: internet

Sau đó bỏ lại vào hủ khô và đậy nấp thật kỹ.

Bảo quản.

Bạn có thể bảo quản chúng lên đến nửa năm, chỉ cần để nơi khô ráo thoáng mát là được.

Ngoài ra có thể bảo quản nơi tủ lạnh để sử dụng lâu hơn.

Cách làm xá bấu ngọt.

Nếu bạn không thích món xá bấu mặn có thể tham khảo các làm xá bấu ngọt từ video này nhé.

Trên đây là một số cách làm củ cải trắng muối siêu ngon và vô cùng đơn giản ngay tại nhà. Chúc bạn thành công!