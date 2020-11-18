Cách làm thịt xá xíu bánh mì tại nhà siêu ngon

Thịt xá xíu là món ăn bắt nguồn từ người Hoa, du nhập vào nhiều quốc gia với những biến tấu khác nhau, thể hiện hương vị đặc trưng của từng vùng miền. Món ăn được làm chín bằng cách quay hoặc nướng ở nhiệt độ cao. Tại Việt Nam, thịt xá xíu thường được bắt gặp trong các quán ăn đường phố ở miền Nam bởi cộng đồng người Hoa ở đây nhiều hơn. Món ăn hấp dẫn này được ăn kèm với bánh mì, cơm, phở, hủ tiếu,… Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn đọc một số cách làm thịt xá xíu bánh mì cực kỳ thơm ngon và dễ thực hiện nhất.

- Tỏi: 3 củ.

- Mật ong: 3 thìa cà phê.

- Gia vị: Hạt tiêu xay, đường trắng, dầu hào (1 thìa cà phê), xì dầu (3 thìa cà phê).

Cách làm thịt xá xíu bánh mì thơm ngon

Bước 1: Sơ chế, ướp thịt

- Thịt lợn đem rửa sạch rồi để ráo nước, sau đó thái ra thành từng miếng dày 3-4 cm.

- Tỏi bóc vỏ rồi đập dập và băm nhuyễn.

- Ướp thịt với hỗn hợp gia vị gồm 1 thìa tỏi băm, 3 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, 2 thìa ngũ vị hương, 1 thìa tiêu xay, 2 thìa đường, 1 thìa muối, 3 thìa mật ong. Trộn đều tất cả lên rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc thịt lại và để khoảng 2-3 tiếng cho thịt ngấm gia vị.

- Lưu ý: Cứ 25-30 phút, bạn hãy mở thịt ra đảo để thịt ngấm đều gia vị hơn.

Các bước sơ chế và ướp thịt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nướng thịt xá xíu bánh mì

Bạn có thể nướng thịt xá xíu bằng bếp than hoa, nồi chiên không dầu hoặc lò nướng. Cụ thể từng cách như sau:

Dùng bếp than hoa: Nhóm than hoa cho đỏ hồng lên rồi xếp thịt lên vỉ nướng, sau đó điều chỉnh than đỏ liu riu để thịt nướng tránh bị cháy hay sống. Trong lúc nướng, chú ý lật đều các mặt, quết nước sốt giúp thịt ngấm đều gia vị đồng thời chín mềm và không bị khô.

Nướng thịt xá xíu trên bếp than hoa - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng lò nướng: Cho thịt đã ướp gia vị vào lò nướng đã làm nóng sẵn ở nhiệt độ 180 độ C. Nướng trong khoảng thời gian 15-20 phút, sau đó lấy thịt ra để quết nước ướp thịt lên giúp thịt không bị khô. Tiếp theo lại cho thịt vào lò nướng khoảng 15 phút nữa là xong.

- Dùng nồi chiên không dầu: Cho thịt đã ướp gia vị vào nồi chiên không dầu với nhiệt độ 200 độ C. Sau khoảng 10 phút, lấy thịt ra rồi lặt các mặt để thịt được chín đều, đồng thời quết nước ướp thịt lên để thịt không bị khô. Tiếp tục cho thịt vào nướng tầm 15 phút nữa, đến khi thịt chín đều các mặt là xong.

Nướng thịt xá xíu trong nồi chiên không dầu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Trình bày và thưởng thức

- Sau khi thịt đã chín, bạn hãy lấy thịt ra, chờ nguội rồi thái thành từng lát mỏng.

- Bạn có thể kẹp thịt với bánh mì hoặc ăn kèm với cơm nóng, mì xào hay bún đều phù hợp.

Thịt xá xíu sau khi chế biến xong có màu sắc cực kỳ hấp dẫn, hương vị thơm ngon, béo ngậy, lôi cuốn ngay lần đầu thưởng thức. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được hương vị đậm đà của tất cả các gia vị quyện cùng vị ngọt của thịt. Bạn có thể ăn kèm salad hoặc kimchi cho đỡ ngấy.

Cách làm thịt xá xíu ăn bánh mì theo kiểu người Hoa

Nguyên liệu chuẩn bị

Nguyên liệu làm thịt xá xíu bánh mì theo kiểu người Hoa - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh các nguyên liệu như trên, bạn sẽ cần thêm: 150g đậu tương tươi, 1 thìa bột thực phẩm màu đỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1 thìa rượu gạo, 400ml nước dừa.

Cách thực hiện

Sơ chế, ướp thịt:

+ Thịt heo rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành miếng dày 3-4cm.

+ Ướp thịt với các gia vị gồm: 1 thìa canh ngũ vị hương, 1 thìa canh đường, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh tương hột xay, 4 thìa canh mật ong, 1 thìa canh rượu gạo, 1 thìa cà phê bột màu đỏ thực phẩm. Trộn đều rồi để tầm 2-3 tiếng.

+ Sốt thịt xá xíu: Bắc chảo lên bếp rồi cho vào đó 100ml dầu. Đun dầu nóng lên rồi cho thịt vào chiên săn lại. Tiếp theo, đổ 400ml nước dừa vào, rim thịt cho ngọt mềm khoảng 30 phút rồi tắt bếp.

Thịt xá xíu sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc cực kỳ bắt mắt, vị mềm ngọt của thịt quyện cùng nước cốt dừa béo ngậy và các gia vị, giúp bạn ngon miệng hơn.

>>> Xem thêm:

- Cách làm bánh mì đen nguyên cám thơm ngon bổ dưỡng tại nhà

Cách làm thịt xá xíu kẹp bánh mỳ bằng gói gia vị

Cách làm thịt xá xíu bánh mì bằng gói gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Nguyên liệu cơ bản giống như cách làm đầu tiên, chỉ cần thêm 1 gói gia vị để ướp gia vị đã trộn sẵn.

Cách thực hiện

Sơ chế, ướp thịt: Rửa sạch thịt rồi thái miếng, để ráo. Cho gói gia vị trộn sẵn vào thịt rồi trộn đều lên cùng với muối, đường, tỏi băm, tiêu xay với tỷ lệ vừa ăn, sau đó ướp trong khoảng 2-3 tiếng.

+ Nướng thịt: Tương tự như các công thức đã hướng dẫn ở trên.

Trên đây là một số cách làm thịt xá xíu bánh mì thơm ngon lạ miệng, giúp bạn bổ sung thêm vào thực đơn phong phú của gia đình mình. Chúc bạn thành công.