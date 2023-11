Cách làm thịt xá xíu bánh mì tại nhà siêu ngon

Dùng bếp than hoa: Nhóm than hoa cho đỏ hồng lên rồi xếp thịt lên vỉ nướng, sau đó điều chỉnh than đỏ liu riu để thịt nướng tránh bị cháy hay sống. Trong lúc nướng, chú ý lật đều các mặt, quết nước sốt giúp thịt ngấm đều gia vị đồng thời chín mềm và không bị khô.