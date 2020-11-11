Cách làm măng chua để nấu canh cực ngon tại nhà

Măng là cây non của tre, trúc, nứa, mọc lên khỏi mặt đất. Chúng có độ giòn, vị ngọt nên được sử dụng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu măng không được chế biến kỹ thì măng sẽ chứa nhiều độc tố và ăn sẽ bị đắng, có thể gây nôn ói, ù tai, nặng hơn là thở gấp, đau đầu,… Do đó, bài viết sau sẽ tổng hợp một số cách làm măng chua để nấu canh vừa ngon đồng thời tránh tình trạng ngộ độc măng.

Giấm là nguyên liệu phổ biến có trong gian bếp mỗi gia đình. Vị chua của giấm có tác dụng khử độc của măng.

Ngâm măng khoảng 3-4 ngày là có thể dùng được.

Cho măng vào bình rồi đổ muối vào cho ngập mặt măng, đè vật nặng lên.

Đun sôi măng và luộc cho thật kỹ, sau đó vớt ra rồi rửa lại bằng nước lọc.

Đối với măng chua, bạn cắt lấy phần lõi mềm rồi thái lát thật mỏng và rửa sạch.

Muối là nguyên liệu thông thường được sử dụng để rửa sạch các loại thực phẩm cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng muối để ngâm măng chua.

Cách làm măng chua để được lâu bằng giấm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Măng tươi: 1kg.

Giấm gạo: 250ml.

Muối ăn: ¼ chén.

Ớt tươi: 2 quả.

Tỏi: 1 củ.

Đường: 3 thìa canh.

Cách thực hiện

Sau khi mua măng về thì đem bỏ vỏ phần cứng và xơ. Lấy phần lõi mềm đem rửa sạch.

Tiếp theo, thái măng thành từng miếng mỏng với độ dài vừa phải, sau đó ngâm măng trong nước muối đã pha loãng. Ngâm khoảng 4 tiếng thì vớt măng ra, cho vào nồi và luộc chín.

Cách loại bỏ độc tố trong măng hiệu quả nhất:

+ Sau khi măng đã được luộc chín, vớt ra rồi rửa lại bằng nước sạch. Tiếp theo, vớt măng ra rổ cho ráo nước.

Luộc măng chín rồi vớt ra rổ cho ráo nước - Ảnh minh họa: Internet

+ Cho ớt và tỏi đã dập dập vào lọ, tiếp theo cho măng vào lọ rồi đổ giấm vào. Đậy nắp lọ lại và ngâm trong thời gian khoảng 1 tuần. Trong quá trình ngâm măng, bạn nên lưu ý đặt lọ măng ở chỗ có nhiệt độ thường để măng ngâm không nổi váng.

+ Nếu bạn đem măng bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì hãy ngâm măng trong khoảng 1 tháng rồi hãy dùng. Có như vậy, măng mới có đủ thời gian để chua và đậm vị hơn.

+ Lưu ý: Đổ giấm ngập măng để đảm bảo măng không tiếp xúc với không khí. Bên cạnh đó, bạn nên đập dập tỏi và ớt thay vì băm nhỏ. Nếu không thích ăn cay thì có thể không cần cho ớt vào ngâm cùng măng.

Cách ngâm măng chua để nấu canh bằng phèn chua

Bên cạnh giấm, bạn có thể sử dụng phèn chua để giúp măng lên men.

Cách ngâm măng chua để nấu canh bằng phèn chua - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Măng tươi: 1kg.

Nước sôi: 2 lít.

Phèn chua: ½ thìa.

Muối: 100g.

Đường: 100g.

Lá chuối.

Cách thực hiện

- Sau khi mua măng về, đem vọt bỏ phần cứng và xơ bên ngoài rồi lấy phần lõi mềm bên trong, thái thành từng miếng mỏng.

- Rửa măng 2 lần với nước sạch, sau đó pha phèn chua với nước để tiếp tục rửa măng lần 3. Sau khi rửa xong thì vớt ra rổ cho ráo.

- Cách khử độc cho măng tươi hiệu quả và an toàn:

+ Cho một ít muối vào chậu và pha loãng, cho măng vào ngâm khoảng 4 tiếng để măng ngon và đậm vị hơn. Khi ngâm được măng, hãy vớt măng ra rổ cho ráo nước.

Ngâm măng trong nước muối pha loãng để khử độc - Ảnh minh họa: Internet

+ Cho măng vào 1 chiếc hũ có nắp đậy rồi đổ nước muối vào, sau đó đậy lá chuối lên. Dùng 1 vật nặng đè lên trên.

+ Ngâm măng trong khoảng 3 ngày rồi vớt ra, để vào lọ rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Tiếp tục ngâm măng trong tủ lạnh khoảng 6 ngày nữa là có thể sử dụng.

Cách làm măng chua để lâu bằng nước lọc

Ngoài các phương pháp làm măng chua ở trên, bạn có thể ngâm măng chua bằng nước lọc. Tất nhiên, cách này sẽ tiêu tốn của bạn nhiều thời gian hơn.

Cách làm măng chua để lâu bằng nước lọc - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Măng tươi: 1kg.

Nước lọc.

Cách thực hiện

- Măng tươi mua về thì đem bóc bỏ phần già và cứng, xơ. Phần lõi măng mềm bên trong thì cắt thành từng lát mỏng, sau đó rửa sạch.

- Luộc măng trong nồi cho thật kỹ khoảng 15 phút, sau đó vớt ra rồi xả nước lạnh lại cho thật sạch một lần nữa.

- Cho măng vào hũ rồi đổ nước vào sao cho ngập mặt măng, đè vật nặng lên trên rồi đậy nắp thật chặt.

- Sau khoảng 2 tuần, khi nước ngâm măng đã chuyển sang màu đục giống như nước vo gạo tức là măng đã lên men và có thể dùng được.

Trên đây là 4 cách làm măng chua để nấu canh cực ngon và không bị đắng vô cùng đơn giản ngay tại nhà. Chúc bạn thành công!