Cách làm trân châu củ năng tại nhà cực đơn giản

Giống như bài viết trước tôi nói về cách làm trân châu bằng bột năng , bài này là một số cách làm trân châu củ năng tại nhà cực kỳ đơn giản, cho ra thành phẩm đẹp mắt cùng hương vị giòn ngon. Bạn hoàn toàn có thể tự làm trân châu từ củ năng để thưởng thức tại nhà, vừa an toàn, vừa nhanh chóng. Nếu bạn đã ngán vị ngọt của trân châu trắng hay trân châu đen được làm từ thạch rau câu, hãy thử nguyên liệu củ năng với công thức sẽ được chia sẻ trong bài viết này.

+ Tiếp theo, cắt củ năng thành các lát mỏng rồi thái hạt lựu để làm nhân trân châu.

+ Củ năng mua về đem rửa sạch, gọt vỏ rồi ngâm khoảng 5 phút trong nước lạnh.

Bước 6: Cho củ năng vào nồi nước đang sôi. Khi nào thấy củ năng nổi lên bề mặt nước tức là bạn đã xong công đoạn luộc củ năng. Lúc này, củ năng đã biến thành trân châu. Hãy chuẩn bị sẵn nồi nước đá lạnh, vớt trân châu củ năng ra thả vào nồi nước lạnh để trân châu không bị dính vào nhau. Chờ khoảng 3-5 phút sau thì dùng rây vớt trân châu ra, cho vào cốc chè hoặc ly trà sữa là xong.

Bước 5: Đun 1 nồi nước. Trong khi chờ nước sôi, tranh thủ làm áo cho củ năng bằng cách: Cho củ năng vào 1 cái bát khác, sau đó đổ bột năng vào cùng, xóc đều lên để bột năng bám vào củ năng. Sau đó, đổ củ năng vào rây, rây nhẹ sao cho phần bột năng thừa rơi ra.

Bước 4: Khi củ năng đã thấm màu đều (trong khoảng 10-15 phút), hãy vớt củ năng ra một cái rây và xóc nhẹ nhàng cho ráo nước. Lưu ý không xốc ráo sạch nước.

Bước 3: Cho đường vào bát nước lá dứa, dùng đũa khuấy cho tới khi đường tan hết. Sau đó, nhỏ vài giọt mùi thơm vào giúp viên trân châu tăng phần hấp dẫn. Tiếp theo, cho củ năng đã thái hạt lựu vào bát.

Bước 2: Lá dứa rửa thật sạch rồi thái thành khúc ngắn 3-4cm. Tiếp theo, cho lá dứa vào máy xay, thêm 400ml nước nữa rồi xay cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn mịn. Tiếp theo, dùng rây lọc nước rồi bỏ phần xác.

Bước 2: Tạo màu trân châu.

Cách tạo màu trân châu từ hoa đậu biếc - Ảnh minh họa: Internet

+ Rửa sạch hoa đậu biếc rồi thái nhỏ.

+ Tiếp theo, cho hoa đậu biếc vừa thái vào máy xay sinh tố, sau đó thêm vào 400ml nước rồi xay cho tới khi thu được hỗn hợp mịn.

+ Đổ hỗn hợp vừa xay nhuyễn qua lớp vải lọc (hoặc rây), vắt kỹ để thu được nước cốt.

+ Cho đường vào nước cốt hoa đậu biếc, khuấy đều đến khi thấy đường tan hết là được.

Lưu ý: Bên cạnh màu xanh lá cây của lá dứa hay màu xanh tím của hoa đậu biếc, để làm trân châu nhiều màu sắc hơn, bạn có thể dùng các nguyên liệu khác nữa để tạo màu tự nhiên. Ví dụ: dùng củ dền để tạo màu đỏ cho trân châu.

Bước 3: Ngâm củ năng.

+ Cho củ năng vào 1 bát nước màu, ngâm trong đó khoảng 15 phút để các hạt củ năng chuyển qua màu xanh tím.

Ngâm củ năng trong bát nước màu đậu biếc xanh tím - Ảnh minh họa: Internet

+ Tiếp theo, đổ củ năng ra 1 cái rổ thưa và xóc nhẹ cho ráo bớt nước.

Bước 4: Tạo lớp bột áo cho củ năng.

+ Cho phần củ năng vừa ngâm trong nước hoa đậu biếc vào 1 cái bát mới.

+ Thêm bột năng vào phần củ năng và xóc đều lên để bột năng phủ đều vào bên ngoài củ năng. Lưu ý: Không nên dùng quá nhiều bột năng sẽ khiến củ năng bị khô quá.

Bước 5: Luộc trân châu.

+ Đun 1 nồi nước sôi rồi cho củ năng vào luộc.

+ Luộc cho đến khi thấy củ năng nổi lên mặt nước tức là bạn đã hoàn thành món trân châu củ năng.

+ Chuẩn bị 1 bát to nước đá lạnh. Sau khi luộc xong trân châu thì vớt ra và cho ngay vào bát nước đá lạnh, giúp trân châu không bị dính vào nhau, giai giòn hơn.

+ Chờ 3 đến 5 phút sau thì vớt trân châu ra, thưởng thức cùng chè, trà sữa hoặc tào phớ tùy thích.

Cách bảo quản trân châu củ năng

Thạch củ năng sau khi nấu chín nên phải ướp bằng nước đường hoặc siro có cùng vị để bảo quản được lâu hơn. Thạch vào ngăn mát tủ lạnh, trân châu củ năng có thể sử dụng từ 3-5 ngày.

Trân châu củ năng có thể dùng với trà sữa hoặc chè, tàu hủ đá đều ngon.

Trên đây là một số cách làm trân châu củ năng tại nhà cực kỳ đơn giản mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Chúc bạn sẽ làm ra được những mẻ trân châu đẹp mắt, dẻo dai và chuẩn vị.