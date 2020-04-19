Một ly trà sữa kết hợp cùng các topping ăn kèm như, trân châu, pudding hay thạch trái cây sẽ là một thức uống tuyệt vời trong những ngày hè nóng nực. Trong đó, trân châu là một trong những topping được rất nhiều người yêu thích và hầu như không thể thiếu trong mỗi ly trà sữa. Nếu bạn đang muốn làm món trân châu dai dẻo vừa an toàn vừa thơm ngon như các hàng quán trà sữa, thì hãy thực hiện ngay theo hướng dẫn cách làm trân châu từ bột năng đơn giản tại nhà trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn cách làm trân châu từ bột năng đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trân châu bằng bột năng và milo

Nhiều bạn nghĩ rằng làm trân châu rất khó và mất nhiều thời gian, nhưng thực tế thì làm trân châu không khó như bạn vẫn nghĩ. Bạn chỉ cần chuẩn bị bột năng và một vài nguyên liệu khác là bạn đã có thể làm được những hạt trân châu dai giòn và thơm ngon ngay tại nhà.

Cách làm trân châu bằng bột năng và milo - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một người yêu thích trà sữa trân châu thì đừng chần chờ và hãy bắt tay làm ngay những hạt trân châu dai giòn ngay tại nhà theo hướng dẫn dưới đây.