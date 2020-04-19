Hướng dẫn cách làm trân châu từ bột năng đơn giản tại nhà

Vào bếp 19/04/2020 21:06

Với cách làm trân châu từ bột năng đơn giản trong bài viết dưới đây, sẽ giúp bạn có được món trân châu dai dẻo và thơm ngon không kém các hàng quán trà sữa.

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Một ly trà sữa kết hợp cùng các topping ăn kèm như, trân châu, pudding hay thạch trái cây sẽ là một thức uống tuyệt vời trong những ngày hè nóng nực. Trong đó, trân châu là một trong những topping được rất nhiều người yêu thích và hầu như không thể thiếu trong mỗi ly trà sữa. Nếu bạn đang muốn làm món trân châu dai dẻo vừa an toàn vừa thơm ngon như các hàng quán trà sữa, thì hãy thực hiện ngay theo hướng dẫn cách làm trân châu từ bột năng đơn giản tại nhà trong bài viết dưới đây.

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Hướng dẫn cách làm trân châu từ bột năng đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trân châu bằng bột năng và milo

Nhiều bạn nghĩ rằng làm trân châu rất khó và mất nhiều thời gian, nhưng thực tế thì làm trân châu không khó như bạn vẫn nghĩ. Bạn chỉ cần chuẩn bị bột năng và một vài nguyên liệu khác là bạn đã có thể làm được những hạt trân châu dai giòn và thơm ngon ngay tại nhà. 

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Cách làm trân châu bằng bột năng và milo - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một người yêu thích trà sữa trân châu thì đừng chần chờ và hãy bắt tay làm ngay những hạt trân châu dai giòn ngay tại nhà theo hướng dẫn dưới đây.

Nguyên liệu chuẩn bị

  • 20g bột gạo
  • 140g bột năng
  • 100g bột milo
  • 20g đường cát trắng

Cách thực hiện

  • Đầu tiên, bạn cho lần lượt tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn bao gồm 140g bột năng, 100g bột cacao, 20g bột gạo cùng với 20g đường cát trắng vào một bát lớn rồi trộn đều các nguyên liệu lại với nhau..
  • Tiếp theo, bạn cho khoảng 1 lít nước vào ấm rồi bắc bếp lên đun sôi. Sau đó, rót từ từ nước sôi vào bát hỗn hợp đã trộn đều ở trên. Vừa rót vừa dùng đũa khuấy thật đều bột.
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Rót từ từ nước sôi vào bát hỗn hợp bột rồi trộn đều để được khối bột mịn và dẻo - Ảnh minh họa: Internet
  • Sau đó, bạn dùng tay nhào bột thật đều đến khi được khối bột dẻo mịn rồi ngắt thành những viên nhỏ và vo tròn đều đến khi hết bột.
  • Cuối cùng, bạn bắc một nồi nước đun sôi rồi thả toàn bộ các viên bột đã được vo tròn vào nấu chín. Khi thấy những hạt trân châu nổi hết lên mặt nước thì  tắt bếp dùng thìa vớt trân châu ra để nguội. 
  • Lưu ý trong quá trình đun, bạn nên thường xuyên đảo đều để các hạt trân châu không bị dính vào nhau.

Cách làm trân châu từ bột năng và dừa

Nguyên liệu chuẩn bị

  • 200g bột năng
  • 150g cùi dừa tươi
  • 100ml nước sôi
  • 1 ít muối ăn

Cách thực hiện

  • Bước 1: Cho bột năng vào một bát lớn, thêm ít muối vào bột và trộn đều. Tiếp theo đổ từ từ nước sôi vào bột năng, đợi khi bột bớt nóng thì dùng tay nhào bột đến khi được khối bột dẻo và mịn. Thái nhỏ cùi dừa thành hạt lựu nhỏ vừa ăn.
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Cách làm trân châu từ bột năng và dừa - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 2: Lấy một ít bột ấn dẹp rồi cho một miếng dừa vào giữa, ép kín lại và vo tròn. Thực hiện lần lượt đến khi hết bột và dừa. Bạn nên áo trân châu qua 1 lớp bột năng để các hạt không bị dính vào nhau.
  • Bước 3: Sau khi đã chuẩn bị xong sẽ bắt đầu nấu trân châu. Bạn bắc một nồi nước đun sôi và chuẩn bị sẵn 1 bát nước lạnh. Thả từ từ các hạt trân châu vào nồi nước đang sôi, đun đến khi thấy các hạt trân châu nổi thì vớt ra cho vào bát nước lạnh để trân châu không dính vào nhau và dai giòn hơn. 

Cách làm trân châu trắng từ bột năng

Nguyên liệu chuẩn bị

  • 160g bột năng
  • 10g bột rau câu dẻo
  • 3 muỗng đường cát trắng
  • 300ml nước sôi
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Các nguyên liệu cần chuẩn bị để làm trân châu trắng bằng bột năng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

  • Bước 1: Cho bột năng, đường cát trắng và bột rau câu dẻo đã chuẩn bị sẵn vào một bát lớn rồi trộn thật đều.
  • Bước 2: Bạn đổ nước sôi vào từ từ và trộn đều hỗn hợp bột, để bột nguội bớt rồi nhồi sơ bằng tay đến khi được khối bột dẻo và mịn.
  • Bước 3: Nặn bột thành từng viên nhỏ vừa ăn và mỗi lần nặn xong bạn nên áo bột qua một lớp bột năng để bột không bị dính.
  • Bước 4: Bắc một nồi nước lên bếp để lửa vừa và đun đến khi sôi thì cho các viên trân châu đã nặn sẵn vào, dùng muỗng đảo nhẹ nhàng và đều tay để trân châu không bị dính vào nhau.
  • Bước 5: Khi thấy các hạt trân châu nổi lên, bạn tiếp tục để đun thêm khoảng 10 – 15 phút nữa đến khi trân châu chìm hết xuống đáy thì tắt bếp, sau đó đậy nắp nồi và ngâm trân châu trong 20 phút.
  • Bước 6: Sau khoảng 20 phút, bạn vớt trân châu ra ngâm với nước lạnh trong 5 phút để trân châu dai và giòn hơn. Nếu muốn trân châu ngọt, bạn có thể ngâm trân châu trong nước đường.

Lưu ý trong cách làm trân châu trắng bằng bột năng

  • Bạn nên bỏ đường càng ít càng tốt vì điều này sẽ giúp bạn nhào bột làm trân châu trắng dễ dàng hơn và không bị chảy nước do đường.
  • Bạn nên sử dụng nước đã đun thật sôi thì mới nhào bột năng thành khối được, nếu bạn sử dụng nước ấm hoặc quá nguội, bột năng sẽ chảy ra.
  • Bạn nên cho trân châu vào nồi luộc lúc nước đang sôi để tránh tình trạng trân châu bị mềm và nhũn khi nước chưa nóng hẳn.
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Bạn nên cho trân châu vào nồi luộc lúc nước đang sôi để tránh tình trạng trân châu bị mềm - Ảnh minh họa: Internet
  • Trân châu khi ngâm trong nước lạnh sẽ trong và mềm dai hơn. 
  • Bạn có thể làm sẵn bột và vo thành viên rồi cho vào hộp đậy kín bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Khi nào cần dùng thì bạn có thể đem ra luộc như bình thường sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Như vậy, chỉ cần thực hiện đúng các bước trong hướng dẫn cách làm trân châu từ bột năng ở trên, bạn sẽ có ngay cho mình món trân châu dẻo dai và thơm ngon ngay tại nhà không kém các quán trà sữa bên ngoài. Chúc bạn thực hiện thành công.

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