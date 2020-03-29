Hướng dẫn cách làm tỏi ngâm chua ngọt thơm ngon tại nhà

Vào bếp 29/03/2020 12:20

Cùng tìm hiểu cách làm tỏi ngâm chua ngọt đơn giản tại nhà để có một món ăn lạ miệng, giúp phòng ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư da, ung thư dạ dày…

Nội dung bài viết

Tỏi là một gia vị rất quen thuộc trong các món ăn hàng ngày, nó góp phần gia tăng hương vị cho món ăn, giúp người dùng cảm thấy ngon miệng hơn. Trong nội dung bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn đến bạn đọc cách làm tỏi ngâm chua ngọt, thơm ngon ngay tại nhà.

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Cách làm tỏi ngâm chua ngọt đúng vị tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tỏi ngâm chua ngọt trắng giòn với giấm 

Đây là một món ăn rất có lợi cho sức khỏe, theo đông y, tỏi có vị cay, tính ấm có tác dụng giải độc và sát trùng hiệu quả, thường được sử dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh như: đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, tiêu chảy, mụn nhọt, sốt rét…

Khi tỏi được ngâm trong giấm dưới tác động của môi trường axit sẽ làm tăng tác dụng của tỏi lên 4 lần trạng thái bình thường. Vì vậy, tỏi ngâm giấm là một món ăn rất có lợi cho sức khỏe.

Những người thường xuyên sử dụng tỏi ngâm giấm sẽ giảm tỷ lệ mắc các bệnh ung thư da và ung thư dạ dày tới 60% so với người không sử dụng. Ngoài ra việc sử dụng món đồ ăn này sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh về xương khớp, làm chậm quá trình lão hóa…

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Tỏi ngâm chua ngọt với giấm có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm tỏi ngâm chua ngọt với giấm trắng giòn, không bị xanh:

Để thao tác cách ngâm tỏi dấm không xanh, trắng giòn bạn cần phải trải qua 4 bước sau đây:

  • Bước 1: Chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm tỏi, ớt, giấm, đường, muối, phèn chua
  • Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng, rồi ngâm tỏi trong nước đun sôi để nguội có pha thêm 1 chút muối. Ớt rửa sạch, thái mỏng.
  • Bước 2: Nấu một nồi nước phèn chua, khi phèn đã tan thì cho tỏi vào chần qua, rồi cho tỏi ngâm vào nước lạnh.
  • Sử dụng giấy thấm khô tỏi rồi phơi tỏi ra ngoài trời để tỏi ráo nước.
  • Bước 3: Cho một nồi nước lên bếp, thêm 500ml giấm, 2 thìa đường, 1 thìa muối vào đun sôi rồi để nguội.
  • Bước 4: Cho tỏi đã phơi khô vào một lọ thủy tinh sạch, khô. Sau đó đổ hỗn hợp nước giấm đã chế biến ở bước 3 vào trong lọ. Ngâm tỏi trong nước giấm từ 3 – 5 ngày là bạn có thể lấy ra thưởng thức.

Như vậy bạn đã thực hiện thành công được món tỏi ngâm giấm với 4 bước cơ bản trên, đây cũng là cách làm tỏi ngâm dấm ăn phở mà bạn vẫn thường xuyên ăn tại các hàng phở mỗi ngày.

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Lọ tỏi ngâm chua ngọt với giấm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên lưu ý để thực hiện được cách ngâm tỏi trắng giòn thì trong quá trình ngâm phải lựa chọn loại giấm có chất lượng tốt, không thay thế giấm bằng các thành phần có tính axit khác vì chúng có sự khác nhau về độ pH của nước ngâm giấm có thể làm cho tỏi đổi màu và dẫn đến gây hại cho sức khỏe người ăn.

Phải đảm bảo tỏi ráo nước và hũ thủy đựng phải thật khô. Nếu tỏi còn ướt thì khi ngâm nhanh bị ủng có màu vàng và nước giấm dễ bị đóng váng.

Cách làm tỏi ngâm giấm táo 

Cũng tương tự như cách ngâm tỏi với giấm ăn thông thường ở trên, cách làm tỏi ngâm dấm táo cũng trải qua 4 bước, sự khác biệt ở đây là bạn sử dụng giấm táo để thay giấm ăn thông thường để ngâm cùng với tỏi.

Giấm táo có tác dụng rất tốt cho sức khỏe khi ngâm với tỏi như: tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, giúp hệ tiêu hóa luôn được khỏe mạnh, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tiểu đường, huyết áp…

Ngoài việc thực hiện ngâm tỏi với giấm thông thường thì bạn cũng có thể áp dụng cách làm dưa tỏi chua ngọt để mang đến một món ăn lạ miệng, giúp đưa cơm và tốt cho sức khỏe.

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Chế biến tỏi ngâm giấm táo - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi thực hiện tỏi ngâm chua ngọt

Để có món tỏi ngâm chua ngọt đúng cách, thơm ngon, tốt cho sức khỏe, người ngâm cần có một số lưu ý sau:

  • Nên lựa chọn những củ tỏi có tép nhỏ, màu tím sẽ mang đến độ thơm ngon cho món ngâm
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Sử dụng tỏi tía, tép nhỏ để ngâm – Ảnh minh họa: Internet
  • Tỏi sau khi sơ chế cần được chần qua nước phèn chua, lưu ý không đun chín tỏi
  • Nên chọn những quả ớt chín để ngâm cùng với tỏi, không sử dụng ớt xanh hoặc ớt đã bị héo có thể làm mất đi hương vị của món ngâm. Ngoài ra nếu như gia đình bạn không ăn được cay thì có thể bỏ hết hạt ớt trước khi ngâm.
  • Bạn phải phơi khô tỏi trước khi ngâm, nếu như tỏi còn ướt sẽ rất nhanh bị úng, đồng thời làm mất đi vị thơm ngon của món ăn.
  • Tuy tỏi ngâm chua ngọt là món ăn thơm ngon, tốt cho sức khỏe nhưng bạn cũng không nên quá nhiều mỗi lần bởi vị cay của tỏi và ớt có thể tác động xấu đến niêm mạc dạ dày của bạn, gây ra những triệu chứng khó chịu.
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Nên sử dụng tỏi ngâm chua ngọt hợp lý để tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung tìm hiểu cách làm tỏi ngâm chua ngọt với thao tác đơn giản ngay tại nhà. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích để bạn đọc dễ dàng ngâm được một lọ tỏi thơm ngon cho gia đình thưởng thức mỗi ngày.

Cách ngâm tỏi không bị xanh và tác dụng của tỏi ngâm giấm

Cách ngâm tỏi không bị xanh và tác dụng của tỏi ngâm giấm

Tỏi vừa dùng làm gia vị, vừa dùng làm thuốc. Để tỏi không giảm đi giá trị dinh dưỡng vốn có, hãy tìm hiểu về cách ngâm tỏi không bị xanh trong bài viết dưới đây!

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