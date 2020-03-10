Cách ngâm tỏi không bị xanh và tác dụng của tỏi ngâm giấm

Tỏi đã không còn xa lạ gì với mọi người. Tỏi vừa là một gia vị quen thuộc làm tăng hương vị cho các món ăn, vừa là một vị thuốc dân gian giúp chữa một số bệnh. Tuy nhiên, nếu không biết cách chế biến có thể làm cho tỏi giảm đi giá trị dinh dưỡng, điển hình là khi làm món tỏi ngâm giấm thì tỏi dễ bị xanh. Bài viết sau sẽ giúp bạn biết cách ngâm tỏi không bị xanh và các bước làm tỏi ngâm giấm đúng cách.

Để thực hiện cách ngâm tỏi trắng giòn bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 100g tỏi, 500g ớt tươi, 500ml giấm gạo, 1 lọ thủy tinh để đựng và các gia vị cần thiết như muối, đường,… Các bước cần thực hiện như sau:

Tỏi nói chung hay món tỏi ngâm giấm nói riêng đều rất giàu các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như: protein, carbohydrates, nhóm vitamin B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, magie, mangan, phốt pho,… Với hàm lượng các chất tốt cho sức khỏe cao, tỏi giúp chúng ta phòng và điều trị cảm cúm, phòng ngừa các bệnh tim mạch, giúp cải thiện sức khỏe… Do đó, việc biết cách chế biến tỏi để tỏi lâu hỏng là cần thiết.

Bước chọn nguyên liệu

Những cách chọn nguyên liệu sau đây cũng là cách ngâm tỏi không bị xanh:

Đảm bảo độ sạch của nguyên liệu: Cụ thể là bạn phải dùng lọ thủy tinh được vệ sinh thật kỹ đồng thời sử dụng muối sạch không lẫn tạp chất.

Chọn tỏi và ớt cẩn thận: Đối với tỏi, bạn nên chọn tỏi có nguồn gốc rõ ràng. Tỏi được chọn phải là tỏi già. Ớt thì bạn có thể dùng ớt đỏ hoặc xanh nhưng chỉ chọn ớt tươi, chưa rụng cuống, không mềm nhũn hay héo. Hạn chế dùng ớt quá to vì sẽ làm thời gian ngâm kéo dài hơn.

Bước sơ chế và chế biến nguyên liệu

Đầu tiên, bạn tiến hành bóc vỏ tỏi và rửa sạch sẽ, thái lát mỏng, sau đó ngâm trong nước sôi để nguội có pha chút muối trong 10 phút rồi vớt ra, để ráo. Cách này giúp tỏi trắng và giòn hơn.

Với ớt, bạn chỉ cần lặt bỏ cuống, rửa sạch rồi để ráo. Sau đó, thái mỏng ớt và bỏ hạt.

Một trong những khâu quan trọng nhất là chế biến nước giấm. Bạn hãy cẩn thận cho lượng giấm vừa đủ, 10g đường, 1 muỗng nhỏ muối vào nước đun sôi vài phút rồi khuấy cho đường, muối tan, sau đó để nguội.

Bước đóng hũ

Khi hoàn thành việc chế biến, bạn có thể cho tỏi ớt vào lọ thủy tinh sạch. Sau đó, cho nước giấm vào, đảm bảo rằng tỏi và ớt ngập hoàn toàn trong nước giấm. Khâu cuối cùng là đóng nắp kín và đợi khoảng 2 đến 3 ngày là bạn đã có món tỏi ngâm giấm ngon lành.

Đóng hũ và đợi khoảng 2 đến 3 ngày là có thể sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể dùng tỏi ngâm giấm như thế nào?

Tỏi ngâm giấm có rất nhiều công dụng có thể kể đến như:

Cách làm tỏi ngâm giấm ăn phở: Bạn hoàn toàn có thể chế biến như trên. Trước khi dùng phở, bạn chỉ cần cho vào 1 đến 2 muỗng tỏi ngâm giấm thì món phở truyền thống sẽ thơm ngon hơn nhờ vị cay nồng đặc trưng của tỏi kèm với vị chua chua của giấm. Ngoài ra, tỏi còn được dùng chung với hủ tiếu, bún, các món luộc, đồ nướng,… cũng rất hợp.

Khi dùng phở nên cho thêm một ít tỏi ngâm giấm để tăng thêm hương vị - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tỏi ngâm giấm chữa bệnh: Bạn có thể dùng tỏi ngâm giấm được chế biến như trên tương tự một liều thuốc dân gian, có tác dụng trị các bệnh như chậm tiêu, đau bụng do lạnh, mụn nhọt,… Bên cạnh đó, tỏi ngâm giấm còn giúp giảm cholesterol, tránh tắc nghẽn mạch máu, giảm viêm khớp và làm chậm quá trình lão hóa.

Tỏi làm chậm quá trình lão hóa và tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng tỏi ngâm giấm

Thời hạn sử dụng tỏi ngâm giấm: Tỏi ngâm giấm khi để ở nơi thoáng mát, khô ráo thì có thể sử dụng trong 1 tuần. Để bảo quản được lâu hơn bạn nên để vào tủ lạnh.

Tỏi ngâm giấm bị xanh: Khi tỏi ngâm giấm bị xanh thì giá trị dinh dưỡng sẽ bị giảm. Vì vậy, bạn cần thực hiện cách chữa tỏi ngâm bị xanh như trên để đảm bảo món ăn giữ đúng hương vị cũng như cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng vốn có.

Tình trạng sức khỏe bản thân: Bạn không nên sử dụng tỏi nếu bản thân bị dị ứng hoặc mắc các bệnh liên quan đến gan, thể trạng yếu,…

Liều lượng khi dùng: Bạn không nên dùng quá nhiều tỏi vì có thể gây mất tính cân bằng trong dạ dày, gây mệt mỏi, chán ăn, giảm cân, nếu nặng có thể tổn thương thận, khí huyết,…

Bạn cần lưu ý khi sử dụng tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận rằng tỏi giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn nhờ vào các chất có công dụng ngăn ngừa những bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, bạn cũng đừng lạm dụng món ăn này vì nó có thể gây hại cho cơ thể. Hy vọng với những chia sẻ về cách ngâm tỏi không bị xanh cũng như cách làm món tỏi ngâm giấm đúng cách có thể giúp mọi người ăn ngon miệng hơn và duy trì sức khỏe của mình.