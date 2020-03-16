Tỏi ngâm mật ong có thành phần được hiệu cao, lại rất dễ thực hiện nên từ lâu đã trở thành một “bài thuốc” quen thuộc trong mọi gia đình. Mời các bạn cùng xem đáp án cho câu hỏi tỏi ngâm mật ong chữa bệnh gì trong bài viết dưới đây.

Tỏi và mật ong đều có thành phần chất chống oxy hóa cao. Những chất này đã được chứng minh giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch thông qua việc giảm lượng cholesterol hấp thu vào cơ thể, điều hòa huyết áp, ngăn ngừa cục máu đông và ngăn ngừa xơ cứng mạch máu.

: Đậy kín nắp lọ, ngâm từ 30 ngày trở lên là có thể sử dụng. Có thể dùng màng bọc thực phẩm bọc kín nắp lọ.

: Cho tỏi vào trong lọ và đổ mật ong vào trộn đều. Tỷ lệ tỏi mật ong thích hợp là 15g tỏi : 100ml mật ong.

: Tỏi bóc sạch vỏ, rửa sạch để ráo nước, nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng nổi váng mốc khi ngâm. Khi đã ráo nước, bạn hãy thái lát thật mỏng hoặc dùng dao đập dập tỏi (cách này tốt hơn). Hũ thủy tinh rửa sạch, luộc qua nước sôi rồi để khô.

Trước khi tìm hiểu tỏi ngâm mật ong chữa bệnh gì, chúng ta cùng xem cách ngâm tỏi mật ong như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất. Cách thực hiện như sau:

Một nghiên cứu gần đây cho biết các phân tử lưu huỳnh trong tỏi có thể bảo vệ cơ tim không bị hư tổn và tăng tính đàn hồi cho mạch máu. Từ đó giúp bảo vệ cơ thể khỏi cục máu đông - nguyên nhân gây đột quỵ và tim mạch.

Kháng khuẩn, kháng viêm

Tỏi và mật ong đều có tính kháng khuẩn rất hiệu quả. Khi kết hợp hai loại này với nhau thì thành phần dược hiệu sẽ mạnh hơn. Tỏi ngâm mật ong giúp trị viêm họng, viêm amidan, ho sốt, viêm xoang hoặc các bệnh về đường hô hấp do các loại vi khuẩn như Streptococcus, Staphylococcus aureus và Salmonella gây ra.

Ngoài ra, hàng ngày bạn cũng có thể dùng tỏi ngâm mật ong với số lượng nhỏ để phòng bệnh trong mùa cảm cúm hoặc mùa lạnh.

Tỏi ngâm mật ong giúp trị các bệnh đường hô hấp rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trị bệnh dạ dày

Tỏi ngâm mật ong dùng để uống trước mỗi bữa ăn sáng (khi bụng còn đói) là phương thuốc trị viêm loét dạ dày mãn tính một cách an toàn và hiệu quả. Nếu đang gặp cơn đau dạ dày cấp tính, dùng tỏi ngâm mật ong trước mỗi bữa ăn cũng sẽ giúp làm giảm triệu chứng.

Giúp tăng cường trí nhớ

Ngoài tác dụng kháng khuẩn, chất chống oxy hóa trong tỏi còn có tác dụng giúp chống suy giảm trí nhớ và bệnh alzheimer. Axit kyolic trong tỏi có khả năng bảo vệ não khỏi tổn thương và lão hóa, từ đó giúp tránh được sa sút trí nhớ và tăng cường sự tập trung.

Tỏi ngâm mật ong làm đẹp da

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, tỏi còn được sử dụng để làm đẹp. Tỏi giúp tăng cường điều tiết hormone và tăng cường tuần hoàn máu. Các vitamin A, C, E, B trong tỏi còn cung cấp khoáng chất thiết yếu cho da. Việc uống tỏi ngâm mật ong hàng ngày và dùng hỗn hợp này làm mặt nạ hoặc bôi lên vết thương do mụn sẽ giúp bạn có một làn da mạnh khỏe, sạch mụn và sáng hồng từ bên trong.

Tỏi ngâm mật ong có độc không?

Bất kỳ loại thuốc nào cũng đều có tác dụng phụ hoặc chống chỉ định với một số trường hợp. Đối với tỏi ngâm mật ong, cần chú ý những điểm sau:

Phản ứng với tỏi và mật ong

Nếu bạn bị dị ứng với tỏi thì cũng sẽ dị ứng với tỏi ngâm mật ong. Do vậy, tỏi ngâm mật ong không dành cho những trường hợp dị ứng với tỏi. Ngoài ra, việc sử dụng hàm lượng lớn tỏi có thể gây loãng máu, khó cầm máu, đặc biệt không nên sử dụng cùng một số loại thuốc chống đông máu.

Tương tự như vậy, nếu bạn dị ứng với phấn hoa và mật ong thì việc sử dụng tỏi ngâm mật ong có thể khiến bạn bị sưng mặt, sưng cổ họng, thở khò khè, ho, chóng mặt, nôn, đổ mồ hôi, da nổi ban đỏ...

Những trường hợp chống chỉ định đối với tỏi ngâm mật ong

Trẻ em dưới 12 tháng, người bị tiểu đường, người dị ứng với tỏi và các sản phẩm từ ong... Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Không dùng tỏi ngâm mật ong cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Uống tỏi ngâm mật ong vào lúc nào là tốt nhất?

Việc uống tỏi ngâm mật ong vào lúc nào là tốt nhất phụ thuộc vào mục đích dùng. Nếu dùng để phòng ngừa bệnh và làm đẹp da, tốt nhất nên uống vào buổi sáng khi dạ dày còn rỗng để cơ thể hấp thu tốt hơn. Lưu ý, không nên uống đặc mà nên pha loãng với nước ấm.

Nếu uống để trị bệnh viêm đường hô hấp, viêm xoang, bạn có thể ngậm 1 lần vào buổi sáng sau khi đánh răng xong hoặc bất cứ khi nào có cảm giác đau rát ở cổ họng. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn trị bệnh dạ dày thì tốt nhất nên uống vào buổi sáng khi chưa ăn gì và uống lại trước mỗi bữa ăn 30 phút.

Tỏi ngâm mật ong pha loãng uống vào sáng sớm giúp phòng ngừa bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có thể thấy rằng tỏi ngâm mật ong tuy chỉ làm từ những nguyên liệu rất đơn giản nhưng lại có tác dụng trị bệnh rất hiệu quả. Hy vọng những chia sẻ về tỏi ngâm mật ong chữa bệnh gì sẽ giúp các bạn biết thêm phương thuốc trị bệnh “thần kỳ” này ngay tại nhà.