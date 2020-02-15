Mật ong chữa viêm họng khi kết hợp cùng quất, gừng và tỏi sẽ ra sao?

Trước khi đi vào cách thực hiện chữa viêm họng bằng mật ong và quất thì chúng ta cùng tìm hiểu về lý do tại sao mật ong và quất lại có sự kết hợp tạo thành vị thuốc hay như thế mà không là một nguyên liệu nào khác nhé!

Bất kỳ sản phẩm nào xung quanh ta trong bữa ăn hằng ngày, trong vườn nhà hay các gia vị trong căn bếp nhỏ đều là bài thuốc quý giá cho sức khỏe của mỗi người. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dùng mật ong chữa viêm họng bằng nhiều phương pháp kết hợp khác nhau, bạn có thể áp dụng tại nhà.

Còn quất thì sao? Đây là một loại trái cây chứa rất nhiều vitamin và nhiều chất dinh dưỡng khác giúp tăng cường hệ miễn dịch và hiệu quả trong giảm đau rát vùng họng. Người ta thường chiết xuất các tinh chất từ quất để đưa vào các mỹ phẩm làm đẹp và hỗ trợ quá trình giảm cân, ở đây chúng tôi chỉ nói đến cách sử dụng quất trong điều trị ho, viêm họng.

Ai cũng biết rằng mật ong là thần dược chữa trị hiệu quả bởi theo đông y bởi trong thành phần của mật ong có tính ấm, nóng cùng các chất kháng khuẩn, rất tốt cho sức khỏe từ điều trị bên trong đến vùng da bên ngoài. Hơn thế nữa, lượng vitamin sẵn có giúp làm dịu cơn đau rát họng cũng là lý do người ta chọn mật ong để trị viêm họng.

Khuyến cáo không dùng mật ong cho trẻ em dưới 1 tuổi rất là nguy hiểm

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn có thể áp dụng dễ dàng. Quả quất, bạn bổ đôi, bỏ hạt cho vào bát rồi đổ ngập mật ong, cho hỗn hợp này vào nồi cơm hấp hay chưng cách thủy đều được. Bên cạnh đó, còn có một cách dùng khác có thể mang ra sử dụng nhiều lần là ngâm quất cùng mật ong để tạo ra thức uống thơm ngon, chỉ cần pha quất ngâm mật ong với nước ấm hoặc trà là có thể dùng được như nước giải nhiệt bình thường.

Nhưng không phải ai cũng sử dụng công thức quất và mật ong để điều trị viêm họng được. Bạn nên lưu ý không dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi, các đối tượng còn lại như phụ nữ đang mang thai và cho con bú, người lớn, trẻ nhỏ, người già vẫn có thể áp dụng bài thuốc này bình thường.

Gừng và mật ong chữa viêm họng

Gừng và mật ong là một trong bài thuốc quý chữa viêm họng hạt được chị em tin dùng

Khi chứng viêm họng hạt chuyển sang mãn tính cũng là lúc chứng viêm họng hạt xuất hiện, tình trạng viêm nhiễm kéo dài sẽ khiến người bệnh khó chịu do đau rát vùng cổ, khản tiếng, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, nhất là trong giao tiếp công việc. Để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này thì biện pháp an toàn nhất vẫn là các bài thuốc từ thiên nhiên vừa rẻ lại mang lại hiệu quả cao. Trong 2 nguyên liệu gừng và mật ong có gì mà được nhiều gia đình lựa chọn phương pháp gừng và mật ong chữa viêm họng như vậy?

Trong Đông y, gừng là loại thảo dược có tính ấm, vị cay nhẹ, hiệu quả trong điều trị cảm lạnh, ho khan, ho có đờm, viêm họng, đau rát cổ họng và có khả năng kháng viêm, diệt khuẩn, làm ức chế vi khuẩn sinh sôi trong vòm họng, đồng thời làm sạch các dịch nhầy tạo ra đờm, giúp cổ họng có thể lưu thông, do đó gừng được sử dụng rất nhiều trong điều trị về đường hô hấp như các chứng sưng viêm, đau họng.

Mật ong có tác dụng gì thì ai cũng biết, nhưng khi kết hợp cùng gừng sẽ tạo ra một bài thuốc dân gian tuyệt vời, tăng khả năng giảm đau rát cổ họng do ho khan quá nhiều, trị các ổ sưng đỏ trong vòm họng và cực hiệu quả trong chữa viêm họng hạt bằng mật ong và gừng. Cũng như cách điều trị kết hợp giữa quất và mật ong, ở phương pháp này cũng không nên cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi dùng vì một số hoạt chất trong mật ong chữa viêm họng không tốt cho trẻ.

Bạn cần chuẩn bị 50 ml mật ong nguyên chất, vỏ gừng tươi, vỏ quýt , vỏ cam hoặc chanh, 3 quả ô mai. 3 loại vỏ này và ô mai sơ chế bằng cách rửa sạch bằng nước muối pha loãng để loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn. Sau đó cho tất cả dược liệu trên vào một bát nhỏ, tiếp đó cho mật ong vào và đem chưng cách thủy trong thời gian khoảng 15 – 20 phút. Khi uống sử dụng 2 thìa cà phê hỗn hợp trên trộn với 100 ml nước ấm, uống 1 ngày 3 lần cho đến khi khỏi hẳn.

Chữa viêm họng bằng mật ong và tỏi

Chữa viêm họng bằng mật ong và tỏi giúp tăng cường sức đề kháng, sát khuẩn và giảm đau rát nhanh chóng

Tại sao chữa viêm họng bằng mật ong và tỏi được khuyến cáo dùng nhiều nhất? Tỏi là một gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày trong các món xào tạo hương thơm cho thức ăn và khi dùng tỏi sống có tác dụng rất tốt trong điều trị cảm, hiện tại tỏi còn được ưa chuộng bằng cách chế biến thành tỏi đen để ăn tăng cường sức khỏe.

Tỏi có tính ấm, vị cay, có tác dụng giải độc, làm ấm tỳ vị, giải độc, sát trùng, rất tốt cho đường hô hấp và các bệnh như viêm họng do chúng chứa rất nhiều các loại chất kháng sinh, nhất là allicin và các hoạt chất sát khuẩn, kháng viêm cùng vô vàn các loại vitamin khác như A, B, C, D, cacbon, inulin, fitoxterin, photpho, iot, magie, canxi, các nguyên tố vi lượng…

Sử dụng công thức dân gian để trị viêm họng

là phương pháp an toàn và tiết kiệm được sử dụng từ bao đời nay

Chúng tôi đã sàng lọc ra một bài thuốc được sử dụng nhiều nhất trong nhiều năm qua trong điều trị viêm họng hạt, bạn chỉ cần dùng một vài nhánh tỏi bóc sạch vỏ, đập dập rồi cho mật ong nguyên chất vào trộn cho 2 nguyên liệu này hòa quyện vào nhau, sau đó mang đi hấp cách thủy trong vòng 15 phút.

Cuối cùng tắt bếp, chắt lấy hỗn hợp nước này để uống. Mỗi ngày bạn uống 3 lần và liều lượng 1 lần là 2 thìa cà phê hỗn hợp, sử dụng liên tục sẽ thấy cổ họng giảm đau, đờm cũng tiêu bớt, cơn ho đau rát cổ họng sẽ biến mất.

Khi áp dụng bất cứ liệu pháp dân gian nào trong điều trị bệnh, bạn cần chú ý đến đặc tính của từng nguyên liệu sử dụng để sử dụng đúng cách. Chẳng hạn như đối với hỗn hợp này có tỏi thì các đối tượng không được dùng là người đang bị nội nhiệt, âm hư, mũi và răng đau, viêm thận…và khi sử dụng một thời gian không thấy khỏi, bạn cần đến bác sĩ điều trị để tìm hiểu nguyên nhân đến từ đâu giúp tìm ra phương án tốt nhất.

Tuy nhiên, khi bạn áp dụng các bài thuốc trên, hãy thực hiện kiên trì và trong thời gian dài mới mang lại hiệu quả tùy vào cơ địa, khả năng hấp thụ và độ nặng nhẹ của người bệnh. Chọn các bài thuốc kết hợp các nguyên liệu sẽ làm tăng công hiệu của bài thuốc chữa viêm họng hạt lên gấp nhiều lần thay vì chỉ dùng riêng lẻ mật ong hoặc gừng, tỏi, quất.

Để bệnh viêm họng đạt hiệu quả cao nhất thì người bệnh cần kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học, bổ sung các chất dinh dưỡng từ rau xanh và các loại trái cây

Kinh nghiệm của những người đã trị dứt điểm căn bệnh này khuyên người bệnh nên cung cấp cho cơ thể các loại rau xanh và trái cây để tăng cường sức đề kháng, cân bằng chế độ ăn uống hằng ngày, nghỉ ngơi đều đặn và tránh sử dụng các chất kích thích hay thức ăn cay, nóng dầu mỡ để bài thuốc mật ong chữa viêm họng đạt hiệu quả tối đa, bệnh mau chóng khỏi.