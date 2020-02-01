Để biết được vì sao mọi người vẫn thường truyền tai nhau bài thuốc lá mơ lông chữa bệnh đường ruột rất hiệu quả, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thế nào là bệnh đau dạ dày? Và lá mơ lông là loại lá như thế nào mà lại có công dụng tuyệt vời đến như vậy.

Có nhiều cách chữa dạ dày hay và hiệu quả, trong số đó việc sử dụng lá mơ lông chữa bệnh dạ dày được nhiều người sử dụng vì công dụng tuyệt vời của nó như giải độc, tiêu thực đạo trệ, giúp người bệnh thoát khỏi những ám ảnh về bệnh dạ dày. Cùng tìm hiểu về những công dụng của lá mơ lông trong bài viết dưới đây.

Lá mơ lông thường được tìm thấy ở vườn nhà, có màu tím, mặt còn lại màu xanh gân lá và phần trên của phiến lá có nhiều lông.

Người bệnh nôn ra máu tươi hoặc đen, phân màu đen hoặc có màu đỏ tươi, thường xuyên cảm thấy choáng váng, tụt huyết áp.

Những người mắc bệnh dạ dày thường có dấu hiệu ăn kém, bị sụt cân, chán ăn.

Đây là một trong những triệu chứng phổ biến nhất khi bạn bị đau dạ dày. Ợ hơi, ợ chua gây khó chịu cho người bệnh và nó làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của họ.

Bệnh đau dạ dày (hay còn gọi là bệnh đau bao tử) là tình trạng niêm mạc dạ dày của cơ thể bị tổn thương, gây ra những cơn đau âm ỉ và khó chịu ở bụng. Khi mắc bệnh đau dạ dày, người bệnh sẽ có những triệu chứng như sau:

Theo Đông y, lá mơ có tính bình, mát và chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Lá mơ có nhiều tác dụng nổi bật như: thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, tiêu thực đạo trệ,..

Theo Tây y, các dưỡng chất có trong lá như vitamin C, tinh dầu, các dưỡng chất giúp giảm sưng viêm ở lớp niêm mạc và hạn chế các cơn đau dạ dày. Với những lợi ích này nên bài thuốc lá mơ lông chữa đau dạ dày.

Các tác dụng của lá mơ lông mà bạn có thể chưa biết

Sát khuẩn

Trong lá mơ lông có nhiều chất có tính sát khuẩn, diệt khuẩn hiệu quả. Cách sát khuẩn bằng lá mơ lông như sau:

Bạn rửa sạch lá mơ rồi băm nhỏ. Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng. Sau đó, dùng lá mơ đã được băm nhỏ trộn đều với lòng đỏ trứng gà. Bắc hỗn hợp lên bếp và nướng cho chín đều hai mặt. Bạn ăn món này trong 2 đến 3 ngày để trị các bệnh về đường ruột, tiêu chảy và những bệnh lý khác. Cần lưu ý rằng không nên sử dụng lòng trắng trứng vì chúng sẽ làm cho chúng ta thấy khó tiêu.

Các công dụng của lá mơ lông - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau nhức xương khớp ở người già

Có nhiều người thắc mắc rằng uống nước lá mơ lông có tác dụng gì? Uống nước lá mơ rất tốt với cơ thể, nhất là với người già thường hay bị bệnh phong thấp, đau khớp khi thời tiết thay đổi .

Cách làm 1: Bạn dùng lá mơ lông hoặc thân cây lá mơ lông sắc lấy nước uống.

Cách làm 2: Thân và lá mơ bạn cắt nhỏ ra sau đó đem phơi khô. Ngâm lá mơ đã được phơi khô với 2 lít rượu trong thời gian khoảng 2 tuần. Dùng rượu đã ngâm uống mỗi ngày 2 ly vào buổi sáng và buổi chiều. Hoặc bạn có thể dùng nước lá mơ xoa bóp trực tiếp để giảm đau.

Tác dụng của lá mơ lông và mật ong

Lá mơ lông kết hợp với mật ong có công dụng chữa bệnh dạ dày rất hiệu quả. Ngoài ra, hỗn hợp này còn giúp chữa ho.

Lá mơ lông và mật ong chữa bệnh dạ dày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Bạn giã nát lá mơ rồi vắt lấy nước cốt. Lấy một muỗng cà phê mật ong hòa với 30ml nước cốt mơ và bắc lên bếp. Uống mỗi ngày hai lần để có hiệu quả tuyệt đối.

Một số lưu ý khi dùng lá mơ lông chữa bệnh dạ dày

Những phương pháp điều trị dạ dày bằng lá mơ đã được công nhận theo các cuộc nghiên cứu về sức khỏe. Nhưng không phải vì thế mà bạn có thể tùy ý sử dụng lá mơ lông như thế nào cũng được. Bạn phải sử dụng thật khoa học để tránh các tác dụng phụ của lá mơ lông.

Lưu ý khi sử dụng lá mơ lông - Ảnh minh họa: Internet

Khi sử dụng lá mơ lông, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đây là phương pháp điều trị lá mơ bằng nguyên liệu thiên nhiên, không sử dụng hóa chất hay chất kích thích gì nên phải kiên trì sử dụng thì mới đạt hiệu quả như mong muốn.

- Lá mơ lông chỉ có công dụng chữa đau dạ dày cho những người đang bệnh ở mức độ nhẹ. Với những người bị bệnh nặng thì bạn nên đến bệnh viện để được điều trị.

- Hạn chế ăn những thực phẩm chứa nhiều axit như cam, chanh,..

Lá mơ lông chữa bệnh dạ dày là một bài thuốc rất hiệu quả. Với những bạn mắc chứng dạ dày ở giai đoạn đầu thì nên uống nước lá mơ thường xuyên để trị dứt bệnh. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!