Trong nha đam có chữa nhiều thành phần có công dụng thanh nhiệt, mát gan rất tốt. Bên cạnh đó, nha đam có có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn và làm dịu các cơn đau hiệu quả. Đồng thời, thành phần Anthraquinone giúp trung hòa và hạn chế tình trạng tiết dịch acid quá nhiều gây trào ngược dạ dày.

Trào ngược dạ dày là căn bệnh rất nhiều người gặp phải, gây phiền toái và khó chịu cho người bệnh. Trào ngược dạ dày âm thầm bào mòn đi sức khỏe của người bệnh và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, cuộc sống. Để điều trị bệnh hiệu quả, an toàn, bạn hãy tham khảo ngay các bài thuốc chữa trào ngược dạ dày hiệu quả nhất từ dân gian dưới đây.

Cách sử dụng nha đam để làm thuốc chữa trào ngược dạ dày rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng nước ép nha đam mỗi ngày để dần cải thiện bệnh. Nha đam còn rất tốt cho gan và thận, giúp cơ thể bạn được thanh lọc và đào thải bớt những độc tố gây hại.

Ngoài ra, nha đam còn rất tốt trong làm lành, tái tạo những tổn thương do viêm loét gây ra. Vì thế, đây được coi là nguyên liệu quý được sử dụng trong điều trị trào ngược dạ dày.

Chữa trào ngược dạ dày bằng nghệ

Từ trước đến nay, nghệ vẫn được coi là “thần dược” trong điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày như đau dạ dày, viêm loét dạ dày, và đặc biệt hiệu quả trong chữa trào ngược dạ dày. Trong nghệ có chứa cucumin - thành phần ức chế hoạt động của các vi khuẩn gây hại và giúp giảm tiết acid ở dạ dày.

Nghệ là “thần dược” trị trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet.

Có rất nhiều bài thuốc chữa trào ngược dạ dày từ nghệ, nhưng đơn giản, phổ biến và hiệu quả nhất là nghệ trộn mật ong. Bạn chỉ cần trộn 1 muỗng tinh bột nghệ cùng 1 muỗng mật ong nguyên chất sau đó cho vào cốc nước ấm, khuấy đều. Bạn nên uống trước khi ăn khoảng 30 phút để các nguyên liệu này phát huy tác dụng tối đa lên bề mặt của dạ dày, giúp trung hòa acid.

Phương pháp này đòi hỏi bệnh nhân phải kiên trì chữa trị. Đặc biệt là đã có rất nhiều bệnh nhân khỏi hẳn trào ngược dạ dày nhờ cách chữa trào ngược dạ dày bằng Đông y này.

Chữa trào ngược dạ dày bằng mật ong

Mật ong - nguyên liệu làm đẹp được chị em tin tưởng và ưa chuộng. Ít ai biết rằng đây là nguyên liệu quý trong điều trị bệnh trào ngược dạ dày. Mật ong có tính ấm, kháng viêm và kháng khuẩn tốt nên được tin dùng để chữa nhiều căn bệnh về đường tiêu hóa.

Mật ong giúp trị trào ngược dạ dày khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị trào ngược dạ dày bằng mật ong và nước ấm. Bạn chỉ cần lấy 1 thìa mật ong nguyên chất pha với 1 cốc nước ấm và uống vào buổi sáng trước khi dùng bữa để trung hòa bớt lượng acid do dạ dày tiết ra. Đồng thời, mật ong và nước ấm sẽ giúp dạ dày của bạn dịu lại, giảm đau rất hiệu quả.

Gừng ngâm mật ong cũng là bài thuốc nên áp dụng - ảnh minh họa: Internet.

Ngoài cách sử dụng mật ong nước ấm, bạn có thể chữa bằng mật ong trộn nghệ như trên. Hoặc lấy gừng ngâm mật ong để chữa trào ngược dạ dày, hiệu quả rất tốt.

Chữa trào ngược dạ dày bằng cam thảo

Cam thảo là cây thuốc nam chữa trào ngược dạ dày vô cùng tốt. Rễ cam thảo giúp kích thích niêm mạc của dạ dày tiết thành phần kháng acid và thúc đẩy bài tiết chất nhầy, nhờ đó triệu chứng trào ngược dạ dày sẽ thuyên giảm đáng kể.

Sắc cam thảo lấy nước uống để trị trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn rửa sạch cam thảo rồi sắc lấy nước uống hàng ngày. Hoặc nếu bạn có thể chuẩn bị được cam thảo dạng bột thì hòa với nước uống trước khi ăn 30p để hiệu quả tối đa. Bạn nên kiên trì sử dụng ít nhất 2-3 tuần để thấy hiệu quả.

Trầu không - thuốc chữa trào ngược dạ dày hữu hiệu

Sử dụng trầu không để điều trị trào ngược dạ dày là phương pháp rất hay và được nhiều người áp dụng. Trong Đông Y, lá trầu không có vị cay, nồng, giúp trung hòa lượng acid trong dạ dày và kích thích tiêu thụ lượng dịch dạ dày bằng các vòng co bóp dạ dày. Vì vậy, nếu bạn sử dụng trầu không sẽ giảm tối đa các triệu chứng của trào ngược dạ dày như đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi,...

Cách đơn giản nhất để chữa trào ngược dạ dày với trầu không là bạn hãm lá trầu không với nước sôi. Sau đó, bạn chắt lấy nước để uống hàng ngày. Bạn lưu ý uống sau các bữa ăn trong ngày.

Uống nước trầu không chữa trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet.

Cách khác là bạn chỉ cần rửa sạch lá trầu không, ngâm nước muối sau đó nhai sống lá trầu không. Bạn thực hiệu tối thiểu 30 ngày để thấy hiệu quả trị bệnh rõ rệt.

Các bài thuốc chữa trào ngược dạ dày trên đây chỉ phù hợp với những bệnh nhân đang ở giai đoạn khởi phát. Còn nếu bệnh nhân đã bị nặng hoặc mãn tính thì cách tốt nhất là hãy tìm gặp bác sĩ chuyên khoa để có phác đồ điều trị nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Trên đây là một số bài thuốc chữa trào ngược dạ dày từ dân gian. Bạn có thể tận dụng những cây thuốc, nguyên liệu đơn giản như: nghệ, mật ong, nha đam, trầu không, cam thảo,... để chữa bệnh. Đồng thời, bạn cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học để hiệu quả nhanh nhất.