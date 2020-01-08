Chuyên mục sức khỏe: Bệnh gai gót chân có chữa được không?

Sức khỏe 08/01/2020 16:18

Gai gót chân thường xuất hiện ở người cao tuổi và khiến người bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh này thường xảy ra vào buổi sáng. Bệnh gai gót chân có chữa được không? Hãy cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây!

Bệnh gai gót chân có chữa được không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi quan tâm. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm về chủ đề này qua bài viết này.

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Bệnh gai gót chân có chữa được không? - Ảnh minh họa: Internet

Gai gót chân có mổ được không?

Bệnh gai gót chân thường gặp ở độ tuổi trung niên, những phụ nữ hay đi giày cao gót hay các đối tượng luôn phải lao động nặng, đi lại vận động liên tục,…

Thực ra đây không phải là bệnh quá nguy hiểm hoặc đe doạ đến tính mạng, nhưng nếu không được phát hiện hay điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.

Trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ gai xương gót thì bạn cần cân nhắc kỹ vì bệnh này không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cơ học mà còn ảnh hưởng đến việc viêm tại chỗ, xung quanh các gân vùng gan chân nên khá nguy hiểm.

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Bệnh gai gót chân có mổ được không? - Ảnh minh hoạ: Internet

Cách chữa đau gót chân dân gian

Chữa gai gót chân bằng cây xương rồng

Bạn dùng 1 nhánh xương rồng gai, cắt hết phần gai nhọn rồi tách ra làm đôi. Cách này cần thực hiện vào buổi tối: Trước khi đi ngủ, bạn rửa chân sạch rồi lấy miếng xương rồng đắp vào chỗ đau, dùng băng vải băng vào thật chặn, cố định trong 12 giờ rồi tháo ra, bạn làm liên tục trong vòng 1 tuần.

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Dùng xương rồng chữa gai gót chân - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa gai gót chân bằng hạt đu đủ

Bạn dùng 1 lượng hạt đu đủ chín rồi cho vào miếng vải mùng. Tiếp đó bạn bóp nhẹ cho dập lớp màng nước ở hạt. Sau đó bỏ lớp màng ra rồi thấm bớt nước để hạt đu đủ chỉ còn hơi ẩm. Nếu để không quá hạt sẽ mất đi công dụng trị bệnh. Xong bạn đem giã nát hạt đu đu. Bạn bắt đầu thực hiện bằng cách nằm úp người xuống, nhờ người giúp đặt một miếng vải mùng lên vị trí đốt sống bị gai, bạn bỏ hạt đu đủ giã nát lên đó. Cuối cùng, bạn dùng một miếng mùng dài cột chặt lại để hạt đu đủ không bị rơi ra bên ngoài. Bạn giữ yên vị trí trong vòng 15 phút rồi tiếp thêm 1 lớp nữa lên trên. Sau đó, bạn để yên trong 30 phút, không để lâu hơn vì da có thể bị rát, đỏ tấy dễ gây ra bỏng.

Áp dụng liên tục trong vòng 15 ngày với bệnh nhẹ, nặng hơn sẽ cần đến 30 ngày, bạn sẽ nhận thấy hiệu quả rõ rệt.

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Dùng hạt đu đủ chữa gai gót chân - Ảnh minh họa: Internet

Gai gót chân kiêng ăn gì?

Thực phẩm đã qua tinh chế, đồ ăn nhanh

Một số loại như khoai tây chiên, gà rán, pizza, miến, phở,… chứa nhiều calo nhưng lại ít dinh dưỡng. Khi nạp vào cơ thể sẽ khiến bạn tăng cân nhanh chóng nhưng có có dinh dưỡng cho bạn hồi phục sức khỏe

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Hạn chế đồ chiên rán - Ảnh minh hoạ: Internet

Thực phẩm chứa nhiều chất phụ gia

Các loại đồ ăn thức uống chứa nhiều phụ gia như nước có gas, thức ăn chứa nhiều đường hoá học, carbohydrate… đều là những chất giúp phần kích thích sự tăng trưởng vượt trội của gai ở xương gót chân.

Không nạp nhiều chất đạm béo

Bạn cần tránh xa các loại thịt đỏ, những thực phẩm chứa nhiều chất đạm từ động vật bởi chúng khiến bạn tăng cân nhanh chóng, nặng nề hơn và không tốt cho tình trạng của người bệnh.

Bỏ qua rượu bia, nước có gas và các chất kích thích khác

Không chỉ khi bị gai gót chân nên kiêng, mà khi bị bất cứ bệnh gì bạn cũng nên kiêng các loại đồ uống kể trên. Đây chính là nguyên nhân khiến gan của bạn bị suy yếu trầm trọng, khả năng thải độc không còn hiệu quả. Từ đó các cơn đau kéo dài và lây lan từ bệnh này sang bệnh khác.

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Hạn chế thịt đỏ

Các loại thịt đỏ đều làm bạn khó tiêu, gây ức chế cho hệ tiêu hoá, cũng như tăng cường axit uric, ảnh hưởng đến xương khớp cũng như gia tăng các cơn đau nhức. Những loại thịt đỏ được liệt kê là: chó, dê, bò, lợn,…..

Bên cạnh đó, bạn cũng nên bổ sung các loại đồ ăn:

  • Thực phẩm giàu canxi, (hải sản, súp lơ xanh, các loại rau màu xanh đậm..).
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Bổ sung thêm canxi - Ảnh minh họa: Internet
  • Thực phẩm giàu vitamin D (nấm, trứng, sữa, ngũ cốc nguyên chất).
  • Thực phẩm giàu Omega 3 (cá biển, cá trích, cá hồi,…).
  • Thực phẩm giàu chất xơ (rau củ quả, trái cây hữu cơ sạch và an toàn).
  • Thêm các loại thực phẩm chứa vitamin K (trứng, thịt, phomai, rau lá xanh đậm,…)

Những kiến thức được nêu trong bài đã trả lời đầy đủ cho câu hỏi bệnh gai gót chân có chữa được không? Hy vọng các thông tin này sẽ có ích cho bạn trong việc điều trị. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy sinh lực sống!

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