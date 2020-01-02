Chia sẻ cách chữa yếu sinh lý bằng Đông y cho nữ giới

Yếu sinh lý nữ là tình trạng suy giảm chức năng tình dục ở phụ nữ, lạnh nhạt, lãnh cảm, trốn tránh và không có cảm xúc với chuyện chăn gối.

Nhịp sống công nghiệp hiện đại cùng với các hệ quả đi kèm như áp lực, lo lắng, môi trường sống khiến cho tình trạng yếu sinh lý hơn bao giờ hết đang trở thành vấn đề của rất nhiều chị em. Nếu bạn cảm thấy thuốc Tây chỉ mang lại kết quả tức thì, không lâu bền, vậy hãy thử tham khảo một số cách chữa yếu sinh lý bằng Đông y dưới đây.

Để đời sống vợ chồng không bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng này, chị em có thể tự thực hiện theo một số cách chữa yếu sinh lý bằng đông y như sau:

Biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất là suy giảm ham muốn, nặng hơn là lãnh cảm, trốn tránh chuyện quan hệ tình dục. Nữ giới mắc phải bệnh này cũng khó đạt khoái cảm trong cuộc yêu.

Bệnh này không gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng lại tác động rất lớn đến đời sống tinh thần và hạnh phúc gia đình của người mắc phải. Đáng lo ngại là yếu sinh lý ở nữ đang trẻ hóa độ tuổi và gặp ngày càng nhiều ở phụ nữ dưới 40 tuổi.

Chữa yếu sinh lý bằng đông y thông qua thức ăn hàng ngày

Bên cạnh những thang thuốc do bác sĩ kê đơn, việc thiết lập một chế độ ăn uống khoa học cũng là một phương pháp chữa yếu sinh lý bằng đông y hiệu quả và an toàn. Vậy ăn gì chữa yếu sinh lý:

Chữa yếu sinh lý bằng tỏi: Tỏi nằm trong danh sách thực phẩm giúp tăng nội tiết tố nữ. Ngoài tỏi, đậu nành và đu đủ cũng thuộc nhóm này, chúng giúp thúc đẩy sản sinh nội tiết tố nữ, tăng ham muốn và cảm giác đối với chuyện chăn gối. Tỏi có thể ăn sống, ngâm dấm hoặc cho vào món ăn như gia vị.

Chữa yếu sinh lý bằng trứng gà: Vitamin A, B1, B6, B12, D, E, chất béo, đạm, kẽm, magie, canxi, sắt,... có trong trứng gà giúp chống lại lão hóa, cung cấp collagen cho cơ thể và tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt khi kết hợp với một số thực phẩm khác như mật ong, nghệ hoặc gừng, trứng gà sẽ giúp nâng cao sức khỏe tình dục của phái nữ một cách hiệu quả.

Phương thức chế biến trứng gà để chữa trị yếu sinh lý nữ như sau: Lấy 2 lòng đỏ trứng gà đánh cho bông mịn rồi trộn với mật ong. Sau đó cho nghệ tươi đã xay nhuyễn vào trộn đều. Hấp cách thủy trong 10 phút. Ngày ăn hai lần, thực hiện liên tiếp trong 9 ngày sẽ thấy kết quả rõ rệt.

Trứng gà mật ong nghệ hấp giúp chữa trị yếu sinh lý nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ăn thực phẩm giàu vitamin E: Vitamin giúp “cô bé” không bị khô rát và điều hòa kinh nguyệt. Một số thực phẩm giàu vitamin E như các loại hạt, rau xanh, củ quả tươi, quả bơ, ...

Sử dụng các chế phẩm từ thảo dược giúp tăng nội tiết tố nữ

Trước khi giới thiệu phương pháp này, chúng tôi xin khẳng định trước chị em không được tự ý sử dụng hoặc nghe theo lời khuyên từ “bác sĩ online” không bằng cấp. Những chế phẩm từ thảo dược này cần được các bác sĩ kê đơn. Thường các bác sĩ sẽ chỉ định những loại thuốc tăng cường estrogen, giúp sản sinh hormone nữ tự nhiên như sau:

Bột maca, vitex, ngũ cốc nội tiết;

Tinh dầu hạt lanh, tinh dầu hoa anh thảo;

Mầm đậu nành, tảo biển, sữa ong chúa.

Những chế phẩm này được sản xuất dạng bột, dạng viên nén hoặc dạng con nhộng rất phổ biến trên thị trường.

Sữa ong chúa giúp chữa trị yếu sinh lý nữ - Ảnh minh họa:Internet

Sử dụng các bài thuốc Đông y uy tín

Chúng tôi không đề cập các bài thuốc đông y cụ thể trong bài viết này vì mỗi chị em lại có những nguyên nhân khác nhau dẫn đến yếu sinh lý nữ. Tuy nhiên, khi chọn phương pháp này để chữa trị, chị em nên tìm đến các cơ sở Đông y uy tín và hợp pháp để được thăm khám.

Các bài thuốc đông y giúp điều trị yếu sinh lý nữ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các biện pháp bổ sung khác

Liệu pháp tâm lý: Đối với nữ giới, yếu tố tâm lý là tác nhân lớn gây nên bệnh yếu sinh lý. Chị em nên chia sẻ nỗi niềm, khúc mắc của mình cho người bạn đối tác để tìm được sự đồng cảm và tiếng nói chung. Việc giúp cho hai người hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn và có thể mang lại dấu hiệu tích cực hơn cho chuyện chăn gối. Nếu vấn đề ở mức nghiêm trọng hơn, chị em có thể đi tìm gặp một bác sĩ tâm lý để được tư vấn.

Tăng cường vận động cơ thể: Vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể nâng cao sức khỏe, giải tỏa áp lực và nâng cao sự tự tin. Có những bài tập chuyên biệt giúp nâng cao sinh lý nữ như một số bài tập Yoga, bài tập Kegel.

Chia sẻ để thấu hiểu nhau hơn là liệu pháp tâm lý giúp chữa yếu sinh lý – Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng nhịp sống hiện đại đã khiến cho bệnh yếu sinh lý trở nên ngày càng phổ biến hơn đối với nữ giới và cần được chữa trị kịp thời. Hy vọng những thông tin được chia sẻ về chữa yếu sinh lý bằng Đông y ở trong bài viết này sẽ giúp các chị em sớm tìm ra cách cải thiện tình trạng bệnh lý cũng như tìm lại cảm xúc ‘yêu đương” như thuở ban đầu.