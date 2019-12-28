Viêm phế quản là một căn bệnh do nhiễm trùng hoặc viêm các đường dẫn khí lớn đến phổi. Khi trẻ bị cảm cúm, đau họng hoặc nhiễm trùng xoang mũi, virus gây bệnh có thể xâm nhập vào phế quản. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến đường hô hấp của trẻ bị viêm, sưng lên và bị dịch nhầy làm tắc.

Đối với những ông bố bà mẹ có con nhỏ, cần đặc biệt lưu ý tới bệnh viêm phế quản cấp. Viêm phế quản cấp ở trẻ em nếu để lâu ngày sẽ dẫn đến viêm phổi cấp, viêm tai giữa. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để nhận biết triệu chứng cũng như cách điều trị bệnh viêm phế quản này!

Thông thường, trẻ sơ sinh có nguy cơ nhiễm bệnh viêm phế quản thấp hơn là trẻ em. Viêm phế quản ở trẻ em xảy ra khi đường hô hấp đến phổi của bé bị đờm lấp đầy và sưng lên gây khó thở. Khi nhiễm virus gây bệnh thì phải mất khoảng từ 24 – 72 giờ bé mới có các triệu chứng ban đầu của bệnh.

Bệnh viêm phế quản ở trẻ em có thể là dạng cấp tính hoặc mãn tính. Viêm phế quản mãn tính có thể kéo dài từ vài tháng tới nhiều năm, trong khi đó viêm phế quản cấp ở trẻ em nếu được phát hiện và điều trị kịp thời thì một thời gian ngắn là khỏi.

Phế quản bị viêm bị tắc nghẽn bởi đờm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều ca bệnh viêm phế quản cấp ở trẻ em sẽ tự khỏi trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, các triệu chứng của bệnh vẫn còn tồn tại sau đó khoảng 2 tuần mới hoàn toàn biến mất.

Về cơ bản thì viêm phế quản cấp ở trẻ không gây nguy hiểm, rất hiếm có trường hợp trẻ tử vong bởi căn bệnh này. Nhưng nếu cha mẹ chủ quan, không phát hiện và điều trị kịp thời cho trẻ thì bệnh viêm phế quản cấp có thể dẫn đến viêm phổi hoặc viêm tai giữa.

Triệu chứng viêm phế quản cấp ở trẻ em

Trong giai đoạn phát bệnh, các triệu chứng dễ nhận thấy nhất của bệnh viêm phế quản cấp ở trẻ em là:

Sốt;

Thở rít trong thanh quản, khó thở;

Ho;

Giọng khàn;

Chảy nước mũi, nghẹt mũi;

Mắt đỏ;

Phát ban;

Sưng hạch bạch huyết.

Sốt là triệu chứng của viêm phế quản cấp ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng này có thể là ở dạng nhẹ hoặc nghiêm trọng. Các triệu chứng thường có xu hướng diễn ra nặng hơn vào ban đêm và kéo dài khoảng 1 – 2 ngày.

Mặc dù bệnh viêm phế quản cấp có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng tỷ lệ trẻ em mắc bệnh sẽ cao hơn. Lúc giao mùa và thời tiết chuyển lạnh là điều kiện thời tiết lý tưởng để mềm bệnh hình thành và phát triển.

Cách điều trị viêm phế quản cấp ở trẻ em

Để điều trị viêm phế quản cấp ở trẻ em một cách dứt điểm thì phải nhằm vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu trẻ bị viêm phế quản do vi khuẩn gây ra, bác sĩ sẽ kê đơn một số loại thuốc kháng sinh. Trường hợp bệnh do virus gây nên thì thuốc kháng sinh sẽ không có tác dụng gì. Bệnh viêm phế quản cấp thường sẽ tự khỏi trong 7 – 10 ngày. Dưới đây là một số biện pháp để giảm bớt các triệu chứng trong thời gian chờ trẻ hết bệnh:

Cho trẻ uống nhiều nước: Việc uống đủ nước sẽ giúp đường hô hấp luôn đủ độ ẩm, không bị khô và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn, giúp trẻ dễ ho, tống xuất đờm ra ngoài dễ dàng.

Dùng máy tạo hơi ẩm trong phòng ngủ của trẻ, đặc biệt nếu bạn sống ở nơi có bầu không khí khô hoặc thời tiết vào mùa khô hanh. Không khí ẩm có thể giúp trẻ thở dễ dàng hơn. Nếu không có máy tạo hơi ẩm, bạn hãy bế bé ngồi trong phòng tắm và xả vòi nước nóng, để trẻ hít thở không khí nóng ẩm trong khoảng 10 – 15 phút sẽ giúp trẻ cảm thấy dễ chịu và hô hấp dễ hơn.

Trẻ bị viêm phế quản cấp dẫn đến nghẹt mũi và ho đờm - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn có thể dùng nước muối sinh lý hoặc nước muối biển sâu để giúp trẻ giảm nghẹt mũi. Chỉ cần nhỏ một hoặc hai giọt vào lỗ mũi trẻ, sau đó lấy khăn lau. Với những trẻ lớn hơn, hãy dạy bé cách để tự làm vệ sinh mũi.

Để cho trẻ có thời gian ngủ nghỉ hợp lý.

Khi trẻ nằm, hãy kê gối cao lên để giúp trẻ có thể thở dễ dàng hơn và giảm cảm giác khó chịu vì nghẹt mũi.

Giữ gìn phòng ốc sạch sẽ, tránh để trẻ đến những nơi nhiều bụi bẩn hoặc có khói thuốc lá.

Để hạ sốt và giảm đau, bạn hãy cho bé uống thuốc ibuprofen hoặc acetaminophen với liều lượng thích hợp ghi trên hướng dẫn sử dụng. Không nên cho bé uống aspirin vì loại thuốc này có thể làm bé mắc hội chứng Reye, một tình trạng hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong.

Không cho bé uống thuốc ho hay cảm lạnh nếu không được bác sĩ kê toa. Ho giúp tống xuất đờm khiến bé cảm thấy dễ chịu hơn và bệnh cũng nhanh khỏi hơn so với việc dùng thuốc.

Mọi loại thuốc trước khi dùng phải hỏi ý kiến bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Một phương pháp dân gian hữu dụng để giảm ho do viêm phế quản cấp là dùng mật ong. Bạn có thể cho trẻ uống một ít mật ong (dùng trực tiếp hoặc pha với nước ấm). Mật ong có đặc tính kháng virus và chống khuẩn giúp làm dịu cổ họng đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên không nên cho bé dưới 1 tuổi dùng mật ong vì có thể gây ngộ độc thực phẩm do hệ tiêu hóa của bé còn yếu.

Với những trường hợp nặng hơn, bác sĩ có thể kê đơn cho trẻ loại thuốc uống cortisone (dexamethasone).

Nếu bé bị hen suyễn, bác sĩ có thể kê đơn thuốc giãn phế quản để mở rộng đường hô hấp hoặc thuốc corticosteroid để giảm viêm.

Trên đây là một số thông tin về bệnh viêm phế quản cấp ở trẻ em mà cha mẹ cần trang bị cho mình. Để trẻ có một sức khỏe tốt nhất thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, hãy tuân thủ lời khuyên và các đơn thuốc mà bác sĩ đã đưa ra!