Dưới đây là những loại thực phẩm tốt cho trẻ trong mùa lạnh, cha mẹ cần lưu ý để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cho con.

Cha mẹ có thể nấu các món súp vừa là món ngon, vừa có thể giữ ấm cơ thể cho trẻ và phòng chống các triệu chứng cảm cúm vào mùa lạnh.

Súp gà nóng vừa ngon vừa có thể phòng chống cảm cúm cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

2. Trái cây họ cam, quýt

Các loại trái cây có múi, thuộc họ cam quýt có chứa hàm lượng vitamin C rất cao. Loại vitamin này có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Các bậc phụ huynh có thể bổ sung cho trẻ nước cam ép ấm, nước bưởi vắt pha với mật ong uống hàng ngày.

Hoa quả họ cam quýt tốt cho sức khỏe trẻ - Ảnh minh họa: Internet

3. Súp lơ

Một trong những loại thực phẩm tốt cho trẻ trong mùa đông chính là súp lơ. Cả hai loại súp lơ xanh và trắng đều có chứa glucosinolate, vitamin nhóm B rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch của trẻ. Vì vậy cha mẹ nên đưa súp lơ vào thực đơn hàng ngày của con.

Bổ sung súp lơ vào bữa ăn của trẻ giúp trẻ tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

4. Khoai lang

Khoai lang là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin E. Bổ sung khoai lang vào thực đơn hàng ngày cho trẻ không những tốt cho tiêu hóa mà còn giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ. Cha mẹ có thể chế biến các món như khoai lang trộn sữa, cháo gà khoai lang, khoai lang luộc… để kích thích sự thèm ăn của trẻ.

5. Cá

Cá thu, cá hồi là thực phẩm giàu omega-3, giúp tăng cường sự lưu thông của hệ tuần hoàn, bảo vệ phổi trước các virus cúm. Nhờ đó, hạn chế các bệnh về đường hô hấp cho trẻ.

Cá hồi là loại thực phẩm rất tốt trong việc phòng chống virus cúm - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, cha mẹ nên tăng cường cho trẻ ăn cá trong những mùa lạnh. Bạn có thể làm các món như cháo cá, canh cá để giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

6. Rau màu xanh đậm

Các loại rau có màu xanh đậm như rau bina, rau cải, rau dền xanh… là một trong những thực phẩm tốt cho trẻ trong những ngày đông lạnh giá. Các loại rau này rất giàu vitamin C, protein và các loại khoáng chất như sắt, canxi, phốt pho. Bổ sung các loại rau này mỗi ngày trong bữa ăn giúp trẻ có sức đề kháng tốt, tăng cường khả năng phòng bệnh truyền nhiễm hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý có những loại thực phẩm cần tránh cho trẻ ăn trong mùa lạnh đó là:

Dưa chuột có tính hàn, không tốt cho trẻ vào mùa đông - Ảnh minh họa: Internet

- Rau củ có tính hàn như dưa chuột, củ cải, dưa hấu…

- Các loại thức ăn lạnh: Kem, nước đá, sữa chua lạnh..

- Sò, nghêu.

- Các món ăn vặt như nước ngọt có gas, bánh kẹo, gà rán, các món chiên...

Chỉ cần bổ sung những thực phẩm tốt cho trẻ và lưu ý những điều này, cha mẹ sẽ không lo con ốm trong mùa lạnh.