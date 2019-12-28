Bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ em - Nguyên nhân và cách điều trị

Nuôi dạy con 28/12/2019 22:04

Viêm cầu thận cấp ở trẻ em là một loại bệnh thường gặp. Khi trẻ mắc bệnh này cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Nếu các bạn là cha, mẹ đang có con nhỏ thì phải đặc biệt lưu ý đến bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ em. Nếu được chữa trị kịp thời thì bệnh sẽ khỏi hoàn toàn nhưng nếu bạn chủ quan không điều trị dứt điểm cho trẻ thì bệnh sẽ gây ra những biến chứng rất nguy hại tới sức khỏe. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm những thông tin hữu ích về căn bệnh này!

Nguyên nhân gây viêm cầu thận cấp ở trẻ em

Thận là cơ quan có hình hạt đậu, to cỡ nắm tay khi trưởng thành, nằm ở hai bên hông, gần với thắt lưng. Chức năng chính của thận là lọc máu và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Các đơn vị nhỏ hơn đảm nhiệm chức năng lọc máu trong thận được gọi là cầu thận.

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Nguyên nhân gây viêm cầu thận cấp ở trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Viêm cầu thận ở trẻ em là tình trạng các cầu thận bị sưng, viêm và rối loạn điều tiết khiến cho thận làm việc không đúng cách. Do đó, chất lỏng không được lọc qua thận sẽ bị ứ lại bên trong cơ thể khiến trẻ bị sưng phù mặt, mắt cá chân, bàn chân, cẳng chân,...

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Viêm cầu thận cấp ở trẻ em gây suy giảm chức năng của thận - Ảnh minh họa: Internet

Những nguyên nhân thường gặp nhất gây bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ em là:

  • Các rối loạn hệ miễn dịch: Hội chứng Goodpasture (một rối loạn miễn dịch phổi), lupus ban đỏ (một bệnh viêm mãn tính có ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể);
  • Phơi nhiễm virus: Các virus gây ảnh hưởng đến gan như virus viêm gan B, virus viêm gan C hoặc thậm chí là virus HIV gây suy giảm miễn dịch ở người;
  • Bệnh u hạt Wegener: Là một căn bệnh gây viêm các mạch máu ở mũi, cổ họng, xoang và thận;
  • Các bệnh làm ảnh hưởng đến mạch máu: Viêm mạch máu hoặc phát ban xuất huyết Henoch Schonlein;
  • Nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A (còn được biết tới là vi khuẩn gây viêm họng).

Triệu chứng viêm cầu thận cấp ở trẻ em

Khi trẻ có những triệu chứng sau đây thì khả năng cao trẻ đã bị mắc viêm cầu thận cấp:

  • Nước tiểu có màu nâu sẫm (do có lẫn máu và protein);
  • Sưng phù xung quanh vùng mặt, mắt, chân, mắt cá chân và bụng, đặc biệt là vào buổi sáng;
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Chân của trẻ bị sưng phù, phát ban do viêm cầu thận cấp - Ảnh minh họa: Internet
  • Đi tiểu ít;
  • Viêm họng;
  • Đau đầu;
  • Khó thở;
  • Mệt mỏi;
  • Động kinh;
  • Huyết áp cao;
  • Phát ban, đặc biệt là ở mông và chân;
  • Sút cân;
  • Màu da nhợt nhạt;
  • Đau khớp

Các triệu chứng của viêm cầu thận có thể tương tự như một số bệnh khác. Tốt nhất, khi trẻ có dấu hiệu trên, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay tại các cơ sở ý tế uy tín.

Điều trị viêm cầu thận cấp ở trẻ em

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Tùy vào độ tuổi và sức khỏe của trẻ để đưa ra liệu trình điều trị phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Các bậc phụ huynh không nên tùy tiện cho trẻ dùng thuốc khi trẻ có các dấu hiệu của bệnh viêm cầu thận cấp. Tại các cơ sở y tế mà bạn đưa trẻ đến khám, các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc phù hợp với trẻ dựa vào:

  • Tuổi, sức khỏe tổng quát và tiền sử bệnh của trẻ;
  • Nguyên nhân gây bệnh viêm cầu thận cấp;
  • Mức độ của bệnh;
  • Khả năng chịu đựng của trẻ đối với các loại thuốc và từng liệu pháp cụ thể.

Nếu viêm cầu thận cấp là do nhiễm liên cầu khuẩn gây nên việc điều trị sẽ tập trung vào các triệu chứng liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp, làm chậm sự phát triển của bệnh và ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Chăm sóc viêm cầu thận cấp ở trẻ em 

Ngoài việc tuân thủ các liệu pháp điều trị và toa thuốc theo yêu cầu của bác sĩ, bạn cũng cần lưu ý đến chế độ dinh dưỡng của trẻ để hỗ trợ, tăng cường hiệu quả điều trị, giúp trẻ phục hồi sức khỏe nhanh chóng hơn:

  • Ăn ít muối: Bạn nên cho trẻ ăn những thực phẩm chứa ít muối hoặc hạn chế sử dụng muối trong bữa ăn của trẻ để giúp cải thiện và kiểm soát huyết áp và ngăn chặn tình trạng ứ nước trong cơ thể dẫn đến sưng tấy, phù nề.
  • Hạn chế nước: Hạn chế cung cấp nước quá nhiều cho cơ thể của trẻ để làm giảm gánh nặng cho thận khi thận đã bị viêm, suy yếu.
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Đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng của trẻ - Ảnh minh họa: Internet
  • Hạn chế ăn các loại thực phẩm giàu protein: Tránh cho trẻ ăn những thực phẩm có chứa quá nhiều chất đạm giúp giảm gánh nặng của việc lọc máu, do đó thận sẽ làm việc hiệu quả, phục hồi nhanh hơn và hạn chế tích tụ chất thải trong máu.

Biến chứng của viêm cầu thận cấp ở trẻ em

Nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị triệt để, tình trạng viêm cầu thận cấp có thể biến chứng thành suy thận mãn tính. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như cao huyết áp hoặc suy tim, thậm chí trẻ có thể bị vô niệu, thận hư, không lọc được máu, nước tiểu và dẫn đến tử vong. 

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Viêm cầu thận cấp gây nên những biến chứng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Với những thông tin đã cung cấp trên đây, hy vọng các bạn đã trang bị cho mình được lượng kiến thức về bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ em. Để điều trị dứt điểm bệnh này, các bạn hãy tuân thủ các chỉ dẫn của bác sĩ cũng như những lời khuyên đã nêu ra ở bài viết trên!

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